Economía

Cuánto costarán una cerveza, el alojamiento y la nafta para los turistas argentinos tras la devaluación del real brasileño

La cotización del real en pesos cayó 7,38% tras la reelección de Lula. Cuánto bajan los gastos cotidianos en Brasil y qué rubros del viaje seguirán atados al dólar

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial impulsó la depreciación del real frente al dólar y al peso argentino. (REUTERS/Raquel Cunha)
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial impulsó la depreciación del real frente al dólar y al peso argentino. (REUTERS/Raquel Cunha)
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La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil provocó una reacción inmediata en los mercados y dejó una consecuencia concreta para quienes preparan sus vacaciones: el real brasileño se abarató frente al peso argentino y redujo el costo en pesos de los consumos que se pagan en la moneda local. La baja alcanza a la cerveza, las comidas, el transporte urbano, los taxis y la nafta, entre otros gastos habituales de una estadía de verano.

Lula obtuvo el 51,76% de los votos válidos en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre, frente al 48,24% del senador Flávio Bolsonaro, según el resultado oficial. Al día siguiente, la reacción de los inversores presionó sobre los activos brasileños y sobre el real. La moneda llegó a depreciarse más de 12% frente al dólar en las primeras operaciones y cerró en torno de 5,41 reales por dólar, de acuerdo con datos informados por Reuters.

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En la cotización del real contra el peso argentino, el ajuste fue marcado. El precio vendedor pasó de $307,30 el viernes 23 de octubre a $284,62 el lunes 26, una caída de $22,68 por unidad, equivalente al 7,38%. La elaboración de Infobae, en base a datos de Reuters y Numbeo, permite dimensionar cuánto representa ese cambio para los argentinos que viajen a Brasil durante el próximo verano.

El real más barato reduce el costo de los consumos cotidianos en destino

La baja cambiaria no modifica los precios expresados en reales, pero sí la cantidad de pesos que se necesitan para pagarlos. Una comida en un restaurante económico, cuyo valor promedio en Brasil es de R$ 35, equivale ahora a unos $9.962. Antes de la caída del real, ese mismo consumo demandaba cerca de $10.756. La diferencia es de $794 por comida.

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El efecto resulta más visible en los gastos de mayor valor. Una cena para dos personas en un restaurante de gama media, con tres pasos y sin bebidas, tiene un precio de referencia de R$ 167,11. Tras el balotaje, ese monto equivale a $47.563, unos $3.790 menos que al tipo de cambio del viernes previo a la elección.

La cerveza, uno de los consumos asociados a las vacaciones de playa, también refleja el cambio. Medio litro de cerveza nacional tirada cuesta en promedio R$ 10, o $2.846 con la cotización posterior al resultado electoral. La baja del real implica una diferencia de $227 por cada vaso frente a la equivalencia anterior. Una botella de cerveza nacional de 0,5 litro, valuada en R$ 6,81, pasó a equivaler a $1.938, con una reducción de $154.

Tabla con precios de alimentos, transporte y servicios en Brasil expresados en reales y en pesos argentinos con una columna de diferencia
El costo de una comida en un restaurante económico en Brasil pasó a equivaler a unos $9.962 por el cambio en la cotización.

Las bebidas sin alcohol y el agua muestran una variación menor en términos absolutos, aunque responden a la misma dinámica. Una gaseosa de 0,33 litro se ubica en $1.796, mientras que una botella de agua de 1,5 litro ronda los $1.144. En ambos casos, el costo en pesos queda por debajo del que habrían tenido antes del movimiento cambiario.

Transporte, taxis y nafta también quedaron por debajo de los valores del viernes

El impacto alcanza a los desplazamientos dentro de las ciudades y balnearios brasileños. Un boleto de transporte local cuesta en promedio R$ 5,20, equivalentes a $1.480 al tipo de cambio del 26 de octubre. La reducción frente al viernes es de $118 por viaje.

En los taxis, la bajada de bandera de R$ 6,50 pasó a representar $1.850, unos $147 menos. Cada kilómetro recorrido tiene una referencia de R$ 5, o $1.423, con una baja de $113 en moneda argentina respecto de la cotización previa. Para quienes opten por alquilar un vehículo o viajen en auto, el litro de nafta, con un promedio de R$ 6,38, quedó en torno de $1.816: $145 menos por litro.

La infografía que acompaña esta nota reúne además valores de supermercado y conectividad. Entre las referencias aparecen una botella de vino de gama media, agua, frutas, carnes y productos de consumo diario, junto con un plan mensual de telefonía móvil y el servicio de internet. Son gastos que se pagan en reales y, por lo tanto, se ven beneficiados por la depreciación de la moneda brasileña mientras esa relación cambiaria se mantenga.

Vista panorámica de una playa con personas, edificios a lo largo de la costa, el mar y montañas en el horizonte bajo un cielo al atardecer.
Los traslados en transporte público, los viajes en taxi y el litro de nafta redujeron su equivalencia en pesos en las ciudades brasileñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alojamiento y los pasajes no bajan automáticamente por la caída del real

La mejora en el presupuesto no se traslada de manera uniforme a todos los componentes de un viaje. Los pasajes aéreos y buena parte de la oferta de alojamiento para turistas se cotizan en dólares o ajustan sus precios según la demanda de temporada. Por ese motivo, una depreciación del real no garantiza una rebaja equivalente en hoteles, departamentos temporarios o paquetes de vuelo y estadía.

Los alquileres mensuales publicados como referencia en Numbeo sí están expresados en reales. Un departamento de un dormitorio en el centro de una ciudad brasileña tiene un valor promedio de R$ 2.017,84, que al nuevo tipo de cambio equivale a unos $574.318, $45.765 menos que antes de la caída del real. Sin embargo, esa cifra no es directamente comparable con una reserva turística de pocos días, cuyo precio suele fijarse en dólares o con tarifas dinámicas.

Para los viajeros, la diferencia central está entre el presupuesto previo al viaje y el gasto diario una vez en destino. Comidas, bebidas, taxis, transporte urbano, combustible y compras de supermercado se pagan habitualmente en moneda local. Si el real permanece cerca de los niveles posteriores al balotaje, esos consumos requerirán menos pesos que los proyectados antes del 26 de octubre.

Brasil se mantiene entre los destinos internacionales más elegidos por los residentes argentinos y la evolución del tipo de cambio será uno de los factores que definan el costo final de la temporada. La conveniencia efectiva también dependerá de la cotización utilizada para comprar reales, de los recargos y comisiones de cada medio de pago y de la evolución de los precios en las ciudades de destino.

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