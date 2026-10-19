De los fierros a la nube: la importación de servicios tecnológicos ya iguala a la inversión en maquinaria y equipo

La caída de la inversión en maquinaria y equipo tal vez tenga su contrapartida de mayor inversión en "la Nube"

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La inversión en máquinas, equipos y construcción retrocedió desde febrero de 2025, pero las empresas argentinas elevaron con fuerza sus pagos al exterior por informática, propiedad intelectual y otros servicios profesionales. Las importaciones de servicios tecnológicos ya representan una proporción del Producto Interno Bruto (PIB) similar a la de los bienes de capital.

Un informe del Estudio Ferreres, basado en la evolución del Índice de Inversión Bruta Fija del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), registró una caída desestacionalizada de 15,7% en máquinas y equipos entre febrero de 2025 y agosto de 2026. La inversión en construcción, a su vez, bajó 12% en ese período.

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La comparación también muestra que el retroceso de la inversión comenzó antes de que cobraran fuerza las advertencias sobre el riesgo político. Frente a febrero de 2025, el PIB acumuló una caída de 2,5%, según los datos disponibles hasta julio del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

De las máquinas a los servicios tecnológicos

El economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, Jorge Vasconcelos, sostuvo que, pese a la baja de la inversión física, la economía atraviesa una reconversión productiva que favorece actividades vinculadas con recursos naturales y cadenas de valor asociadas.

En ese marco, las inversiones anunciadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían responder a una recomendación del economista e historiador Albert Hirschman para América Latina: combinar capacidad exportadora con encadenamientos locales.

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La apuesta se diferencia de la estrategia de sustitución de importaciones y también de la idea de una economía limitada a la producción primaria. Vasconcelos plantea que la industrialización no depende solamente de fabricar bienes terminados. En sectores como los hidrocarburos no convencionales, la minería y la agroindustria, buena parte del valor se genera en etapas intermedias de la cadena productiva.

Ese cambio aparece en algunos indicadores. La productividad laboral, medida como la relación entre el PIB y el empleo total, había caído 18,2% entre 2011 y 2024. Entre los segundos trimestres de 2024 y 2026, en cambio, rebotó 7,8%, de acuerdo con el informe.

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El economista vincula parte de esa recuperación con una transformación en la composición de las inversiones. Aunque la compra de maquinaria y equipos perdió dinamismo, las firmas instaladas en el país incrementaron la contratación de servicios de cómputo, almacenamiento, manejo de datos e inteligencia artificial.

USD 2.500 millones en pagos por informática y propiedad intelectual

La comparación entre las importaciones de bienes de capital del Indec y los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre servicios tecnológicos muestra la magnitud de ese desplazamiento. Entre junio y agosto de 2023, las compras externas de informática, propiedad intelectual y otros servicios profesionales sumaron USD 700 millones. En el mismo trimestre de 2026, esa cifra alcanzó USD 2.500 millones, un aumento de 258,5% en tres años. Las importaciones de máquinas y equipos, en cambio, crecieron 4,7% en dólares corrientes entre los mismos períodos. Llegaron a USD 2.600 millones en el trimestre más reciente con información disponible.

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Los motores de la inversión y la productividad han mutado enormemente REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Medidas en relación con el PIB, las diferencias se redujeron todavía más. En 2023, las importaciones anualizadas de bienes de capital equivalían al 1,5% del producto, mientras que los servicios informáticos y tecnológicos representaban 0,4 por ciento, casi cuatro veces menos. Para 2026, las compras externas de maquinaria y equipos apuntan a explicar el 1,3% del PIB. Los servicios tecnológicos alcanzaron esa misma proporción, según las estimaciones citadas por Vasconcelos.

El cambio plantea un interrogante sobre la medición de la inversión total. Las empresas destinan una parte creciente de sus recursos a proveedores externos de tecnología, datos y procesamiento, rubros que no siempre quedan reflejados con la misma claridad que la compra de una máquina o la construcción de una planta. El impacto de esa tendencia sobre la productividad de las compañías y de la economía argentina todavía requiere una medición más precisa.

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