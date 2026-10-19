ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Los haberes de ANSES de octubre incorporan una actualizacion del 1,66 % y un refuerzo previsional de hasta 70.000 pesos (REUTERS/Francisco Loureiro)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este lunes 19 de octubre con el calendario de pagos de jubilaciones mínimas y asignaciones para titulares con determinadas terminaciones de DNI.

Los haberes previsionales de este mes incorporan una actualización del 1,66% fijada por la Resolución 284/2026 de ANSES, mientras que las asignaciones familiares se actualizaron mediante la Resolución 283/2026. Además, a través del Decreto 1108/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000 sujeto a los requisitos establecidos.

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Quiénes cobran hoy, 19 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este lunes incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima y cuyo DNI termina en 6.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Este lunes cobran los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 6.

Asignación Universal por Embarazo

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo con documentos terminados en 5 reciben hoy su pago.

Las beneficiarias de la Asignacion Universal por Embarazo con documentos terminados en 5 reciben su pago este lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran hoy los titulares de la Asignación Prenatal con DNI terminados en 6 y 7. Esta prestación se abona según los ingresos del grupo familiar y contempla distintas escalas.

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La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El monto no es fijo: se calcula de manera individual en función de la remuneración de cada trabajadora alcanzada por el beneficio.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen abierto su período de cobro para los trámites ingresados en la primera quincena. El plazo se extiende desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrar sin distinción de terminación de DNI. El período de pago comenzó el 8 de octubre y se mantiene vigente hasta el 10 de noviembre.

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El periodo de cobro de las asignaciones de pago unico por Nacimiento, Adopcion y Matrimonio se mantiene hasta el 10 de noviembre

Progresar

Los beneficiarios de Progresar con DNI terminado en 8 y 9 cobran este lunes 19 de octubre, completando el cronograma iniciado el martes 13 tras el feriado. Como es habitual, el pago se liquida a mes vencido y corresponde al período de septiembre.

De cuánto son las jubilaciones en octubre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

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La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignacion Universal por Hijo tiene un valor bruto de 156.588 pesos en octubre y acredita de forma directa 125.270,40 pesos

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

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Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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