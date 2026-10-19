Coincidencia de las principales consultoras: el Gobierno necesita reactivar la economía para disminuir la incertidumbre electoral

Una fábrica argentina muestra dos realidades económicas contrapuestas, con un sector en penumbra y otro en plena actividad, simbolizando los desafíos y la resiliencia industrial del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los disturbios de Francia parecieron ser anticipados por los inversores. Los títulos soberanos de los galos subieron hasta niveles cercanos a 5% de rendimiento con un riesgo país de 160 puntos. Ningún país de la Unión Europea llega a 100 puntos. El mercado hoy irá poniendo en precio la devolución de Ucrania a los ataques rusos al destruir refinerías de petróleo en San Petersburgo.

A esta crisis se suma la del sector tecnológico que pagó con la caída de hasta 25% de algunas empresas de Inteligencia Artificial. Pero también puede suceder que los inversores vean en esta baja una oportunidad y se dé “el rebote del gato muerto”, la suba que sigue a una brusca caída.

PUBLICIDAD

En la Argentina, en tanto, el debate por la reactivación y las dudas electorales, fue el foco de las principales consultoras.

EconViews que dirige Miguel Kiguel, señaló la caída del empleo privado cayó por 14to mes consecutivo. “Con una economía que en buena parte sigue débil y un mercado laboral frágil, vuelve la pregunta de si alcanza con el boom de Vaca Muerta y la minería, y cómo hacer para que derramen al resto de los sectores. No hay una respuesta clara, pero es una discusión que hay que empezar a dar pensando en la Argentina de los próximos años. Lo que es casi un hecho es que Vaca Muerta, la minería y el agro van a terminar con la falta de dólares que cortó casi todos nuestros ciclos de crecimiento. Es un cambio estructural que ya se está viendo. En los últimos doce meses, el superávit de energía y minería fue de USD 17.000 millones, 61% más que un año atrás. A eso se suman los dólares de la inversión. En el mismo período, las empresas energéticas colocaron más de USD 13.500 millones en Obligaciones Negociables, sin contar la inversión directa. La minería viene un poco más atrás, pero con la misma lógica. Según el BCRA, entre los dos sectores podrían estar exportando más de USD 50,000 millones en 2030”, destacó en su informe.

PUBLICIDAD

Pero esos sectores y esos dólares, advirtió, “lo que no van a resolver es el empleo. Petróleo, gas y minería son alrededor de 5% de la economía, pero apenas 0.5% de los puestos de trabajo, unos 114.000 sobre 22,7 millones contando formales e informales. El agro emplea bastante más, cerca de 6% del total, pero el grueso del trabajo está en la industria, la construcción, el comercio y los servicios”.

Se generalizó el señalamiento de que los sectores que crecen generan relativamente muy poco empleo

De resultas, apuntó, “el problema es que la rápida expansión de estos sectores contrasta con el letargo de los intensivos en empleo, a los que les llegó la cuádruple Nelson: apertura, un peso fuerte, falta de demanda interna y todavía altos impuestos. Bajo estas condiciones, la economía igualmente logró crecer 5% respecto de 2023, pero se perdieron unos 300.000 empleos asalariados privados y el trabajo que se creó fue mayormente informal o por cuenta propia. Industria y construcción, que caen 12% y 14%, explican una buena parte. La industria merece un doble click. La evidencia muestra que, a medida que un país se desarrolla, la industria tiende a perder peso en la economía a favor de los servicios y la Argentina no debería ser una excepción. También es lógico que algunos sectores que estaban fuertemente protegidos no resistan el cambio de modelo. En 2023 la industria pesaba más de lo que su productividad justificaba, protegida por el Cepo, las SIRA y los aranceles, y parte del ajuste es volver a niveles más normales. Pero lo importante es que la desindustrialización no sea prematura y quizás eso estemos viendo porque también están golpeados sectores que no se esperaban que sufran. Desde 2023, la producción de maquinaria agrícola cayó 45% con importaciones 125% más altas, la de cuero 33% con importaciones que subieron en la misma proporción, y hasta la industria agroalimentaria viene sufriendo sustitución por importados, por citar algunos ejemplos”.

PUBLICIDAD

A los sectores intensivos en empleo les llegó la cuádruple Nelson: apertura, un peso fuerte, falta de demanda interna y todavía altos impuestos

La previsión de EconViews es que “con cada vez más dólares de energía, minería y agro, el peso tenderá a ser fuerte, pero puede dejar afuera a buena parte de los sectores que generan empleo. Hoy el producto nacional está más caro frente al importado que en cualquier momento desde 2016 y todavía los grandes flujos están por llegar. Es mejor tener este problema que el que tuvimos durante décadas, y hay experiencia sobre cómo manejarlo. Para que el peso no se aprecie de más, habrá que buscar un mecanismo para que esos dólares no inunden el mercado cambiario. Requiere un acuerdo con las provincias productoras y las empresas. Chile lo hace con el cobre y Noruega con el petróleo”.

Según la consultora, “si el tipo de cambio va a ser estructuralmente más bajo, la competitividad del resto tiene que salir de otro lado. Eso implica seguir bajando impuestos, terminar con las retenciones, mejorar la infraestructura y la logística y aprovechar que, con más dólares, debería bajar el riesgo país y mejorar el crédito a las empresas”. Sin embargo, prosiguió, “hasta ahora, los dólares adicionales se usaron para dejar apreciar la moneda con un objetivo antiinflacionario y para recomponer reservas, pero se descuidó la transición de grandes sectores como la industria, la construcción y el turismo. Los grandes flujos de energía y minería todavía no llegaron, y por eso conviene discutir con tiempo cómo aprovecharlos y lograr que convivan con una economía que genere empleo de calidad”.

PUBLICIDAD

Presión del contexto internacional

Para FMyA, “en la segunda semana de octubre siguió la presión del contexto internacional. Las señales de que no cede la inflación en EE.UU. (+3,7%) generó la expectativa de que habrá tasas altas por más tiempo y eso golpeó a las tecnológicas, que hoy están invirtiendo montañas de Capex (inversión de capital) con deuda. De todas maneras, los commodities que vende la Argentina (petróleo, granos, minería) siguen altos”.

Scott Bessent y Kevin Warsh, los dos funcionarios más determinantes para la economía de EE.UU. y mundial REUTERS/Sam Wolfe

El informe de la consultora que dirige Fernando Marull indicó que el contexto macro sigue algo mejor; “la inflación en septiembre dio en línea (1,9%) y los salarios volvieron a ganarle a los precios (vienen arriba de 2%); Para octubre proyectamos 1,8% (segunda semana nos dio +0,8%). Los datos de actividad de septiembre siguen dando rebote, como venimos comentando. Con salarios recuperándose, la actividad en octubre debería seguir algo mejor a pesar de que sigue la caída en el empleo”.

PUBLICIDAD

De los mercados notó que “a pesar del contexto global difícil, el dólar sigue sin gran presión y eso ayuda a la curva de pesos, que está estable; con LECAP rindiendo 2% y el Tesoro pudiendo renovar el 100% de los vencimientos sin problemas y con el 60% “post elección”. A contramano, la suba de las tasas de Estados Unidos volvió a pegarle a la Argentina y el riesgo país subió a 620 puntos básicos de nuevo. La preocupación del mercado es que al gobierno le faltan cubrir USD 15 mil millones de pagos en 2027. Igual vemos alternativas para cubrirlos (Bancos, swaps de China, Bonares locales y otras alternativas) aun sin salir al mercado global. Vemos espacio para que activos argentinos reboten de la mano de mejores números de actividad y de apoyo al Gobierno; pero antes, tiene que mejorar el contexto global”.

El factor político

En cuanto a la influencia de la política, recordó su comentarios previos sobre el test que el Gobierno tenía el Decreto 70/23. “Ayudó la Corte a descomprimir restaurando el tope del 15% a la Ley de Tierra, que permitió al Gobierno sumar aliados. La oposición sigue haciendo su juego de desgastar al Gobierno y los candidatos presidenciales de la oposición a mostrarse (Sergio Massa, Axel Kicillof). Falta mucho igual para las elecciones. En encuestas, salió la de AtlasIntel, que marcó un rebote en Milei a 38% (desde 35%) en septiembre. Y en el promedio del mes pasado de las tres encuestas (más Di Tella y Atlas) sube levemente a 38 por ciento”, observó.

PUBLICIDAD

La consultora 1816 enfocó su informe en el riesgo electoral. “Cuando nos encaminamos a una elección polarizada (escenario base para 2027), es imposible no analizar cada dato o evento pensando en cómo modifica el escenario político. Así la elección de Brasil se mira pensando en qué se puede extrapolar de cara a la Argentina (el triunfo de la derecha o de la oposición) cabe recordar que hay segunda vuelta el domingo próximo y los inversores están atentos novedades sobre si se suspenden o no las PASO (el consenso cree que una suspensión favorecería al oficialismo, porque privaría la oposición de una herramienta para ordenarse)”.

La polarización de Milei vs el kirchnerismo y la resolución de la interna siguen siendo el principal factor político

El informe notó que “los datos de esta semana consolidaron dos ideas que tiene el mercado sobre la economía doméstica:

La inflación núcleo dio menos de 2% por 5to mes seguido, aunque sigue observándose una inercia relevante.

Los números de empleo de julio confirmaron que sigue destruyéndose trabajo asalariado registrado privado (14 meses seguidos de caída). Hace meses que la imagen de Milei permanece estable en niveles competitivos, pero que no aseguran la reelección”

Para 1816 lo mejor de la semana fue “la compra de dólares del BCRA (USD 392 millones en dos ruedas), probablemente explicada en parte por liquidación de ONs o proveedores. ¿Lo negativo? En la primera mitad de octubre se frenaron las emisiones de bonos en dólares, en medio de un mal contexto global. Se acerca diciembre, cuando la demanda de circulante en pesos aumenta 11% en términos reales. Sería como un aumento nominal de casi $4billones en un mes, que se abastecerá con una combinación de compras del BCRA en el Mercado Libre de Cambios (el mejor escenario), Punto Anker del Ministerio de Economía y/u operaciones de mercado abierto expansivas, dado que el stock de pasivos remunerados BCRA es bajo ($1,8 billones pre licitación)”.

PUBLICIDAD

En otro de sus informes, sobre política monetaria, la consultora informó que “una adecuación de montos listados de BYMA confirmó que el Tesoro recompró bonos S13N6 y TMG27 el miércoles en T+1. Fueron $662 mil millones de valor efectivo en total (unos $458 mil millones de TMG27y $204 mil millones de S13N6) que se hicieron en la rueda Bilateral PPT de A3. Esa operación ya impactó en la liquidez del sistema cuando el BCRA tomó $2 billones en la rueda REPO. El Tesoro absorberá alrededor de $1,7 billones por la subasta del miércoles, de modo que será interesante ver si termina habiendo impacto en las tasas a 1 día. La autoridad monetaria tiene la potestad de, eventualmente, frenar cualquier movimiento (así como siempre toma pesos al 20% en REPO, también podría ofrecer pesos en, por decir algo, 24%, pero el esquema de tasa endógena hace que el equipo económico usualmente prefiera influir en las tasas de manera indirecta. Hay que recordar que las compras del BCRA (USD 574 millones en las últimas 3 ruedas) también inyectan pesos al sistema (casi $900 mil millones en estas 3 jornadas).

El factor climático

La Bolsa de Cereales informó de un análisis del fenómeno climático “El Niño”. El problema se revisó junto a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. La entidad señaló que “se presentaron las acciones preventivas que se llevan adelante frente a El Niño y al riesgo de inundaciones en la Cuenca del Plata. Se destacó el monitoreo conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la coordinación con las provincias y el despliegue preventivo de fuerzas federales en las zonas potencialmente afectadas”.

PUBLICIDAD

El informe agrega que “la reunión incluyó el análisis de las estadísticas vinculadas al contrabando de granos donde un informe enumeró las incautaciones registradas entre 2024 y mediados de 2026. En 2025 las intervenciones con incautaciones disminuyeron un 70%, con una caída del 83% en el caso de la soja, sin que se identificaran cambios relevantes en las modalidades delictivas ni desplazamientos hacia otras rutas”.

Brecha cambiaria y contrabando

Según el informe, “la fuerte relación entre la brecha cambiaria y el contrabando de granos y cereales: Por cada reducción de 10 puntos porcentuales en la brecha cambiaria, se observa una reducción de 7 intervenciones mensuales promedio con incautación de granos y cereales. De este modo, se concluyó que tanto la brecha cambiaria como los derechos de exportación constituyen incentivos económicos relevantes para esta actividad ilegal”.

Anoche, en el overnite, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York estaban en alzas decididas. El Nasdaq de las tecnológicas sobresalía porque aumentaba casi 1%, después de dos ruedas de fuertes caídas.

El petróleo bajaba 1,50%, mientras el oro subía 0,41%. El dólar se fortalecía frente a las principales monedas del mundo. El problema es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos no lograban subir y los rendimientos se mantenían por encima de 5%. Resta saber qué pasará con los bonos franceses tras los incidentes del fin de semana.

La Argentina puede tener una mejor rueda si hay mejoras en los precios de los bonos soberanos, algo que es posible.