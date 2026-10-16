Economía

Ni solo plata ni solo vocación: qué priorizan los jóvenes argentinos al elegir un empleo

Una encuesta revela los factores que miran las nuevas generaciones a la hora de tomar una decisión laboral

Cinco personas jóvenes sentadas y una de pie alrededor de una mesa de madera, mirando computadoras portátiles y tabletas en una oficina con pared de ladrillo y ventanas grandes.
Una oferta competitiva no depende únicamente del salario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aunque es relevante, el sueldo no es lo único que pesa a la hora de elegir un trabajo. Entre los jóvenes argentinos, tener un buen ambiente laboral y poder compatibilizar el empleo con la vida personal y familiar aparecen por encima de la remuneración económica. Las nuevas generaciones no miran una sola variable, sino que hay varios factores que influyen en las decisiones laborales.

Así surge de una encuesta realizada por IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Los números muestran una jerarquía clara. El 70,34% de los encuestados considera que un buen ambiente de trabajo es muy importante al elegir un empleo. Muy cerca aparece la posibilidad de equilibrar la vida personal, familiar y laboral, con el 69,66%. El salario y los beneficios económicos ocupan el tercer lugar, con el 59,46%.

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Se trata de una investigación realizada entre 847 personas de 18 a 30 años residentes en Argentina. La muestra es mayoritariamente femenina (63,75%), joven (media de edad: 20,6 años), universitaria (64,23% cursa una carrera de grado) y no inserta a tiempo completo en el mercado laboral (62,93% solo estudia). “Estas características obligan a interpretar los resultados como descriptivos de quienes respondieron y no como estimaciones representativas de toda la juventud argentina”, sostiene el informe.

La diferencia no significa que los ingresos hayan perdido relevancia. Por el contrario, alrededor del 96% considera importantes o muy importantes los tres atributos: ambiente, equilibrio y remuneración. La clave está en que el dinero no aparece como un criterio aislado, sino como parte de una propuesta laboral más amplia.

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Grupo de jóvenes en un espacio de oficina con grandes ventanales. Algunos de pie con camisetas y credenciales, otros sentados en escritorios con computadoras.
Alrededor del 96% considera importantes o muy importantes los tres atributos: ambiente, equilibrio y remuneración (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia también se observa cuando se pregunta cómo sería la empresa ideal. El 39,8% menciona el clima laboral y las relaciones humanas, mientras que el 26,4% destaca el propósito y el impacto social de la organización. El bienestar y el equilibrio con la vida personal aparecen en el 25% de las respuestas.

En otras palabras, los jóvenes no solo evalúan cuánto van a cobrar. También prestan atención a cómo serán tratados, qué vínculos podrán construir y de qué manera el trabajo se integrará con el resto de sus vidas.

La búsqueda de equilibrio se traduce en preferencias concretas. Los horarios flexibles son la opción más elegida para compatibilizar el trabajo con la vida personal y familiar: el 43,84% los señala como la mejor alternativa. Además, el 58,86% considera que la modalidad híbrida —una combinación de trabajo presencial y remoto— es la que mejor se adapta a su realidad actual.

La preferencia por la flexibilidad no implica necesariamente querer trabajar desde casa todos los días. Los resultados apuntan, más bien, a una combinación de autonomía para organizar el tiempo y posibilidades de alternar entre la oficina y el hogar.

El informe también identifica diferencias según el género. Las mujeres valoran más que los varones tanto el buen ambiente como el equilibrio entre las distintas dimensiones de la vida: el 74% considera muy importante cada uno de esos factores, frente al 65% y el 63%, respectivamente, entre los varones.

En cuanto a las motivaciones personales, el 60,92% manifiesta acuerdo con que disfrutar del trabajo es una motivación, por encima de conseguir ingresos, con el 52,78%. Sin embargo, los resultados varían según el género: entre las mujeres, disfrutar trabajando ocupa el primer lugar, con el 66%, seguido por hacer el bien a otros a través del trabajo, con el 55%. Entre los varones, alcanzar los ingresos propuestos encabeza las preferencias, con el 53%, seguido de cerca por disfrutar trabajando, con el 52%.

La familia también conserva un lugar relevante en los proyectos personales. Aunque el 80% considera que formar una familia con hijos forma parte de su proyecto de vida, el 58% afirma que priorizaría la familia por sobre el trabajo.

Jóvenes sentados ante una mesa con ordenadores portátiles y tazas, escuchando a un compañero que señala una pizarra en una oficina.
La preferencia por la flexibilidad no implica necesariamente querer trabajar desde casa todos los días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las condiciones cotidianas, una parte de los jóvenes busca que la empresa tenga un propósito que trascienda sus resultados económicos. El 26,4% menciona espontáneamente el impacto social al describir su organización ideal.

La diferencia entre mujeres y varones vuelve a ser marcada: el 30,1% de las mujeres menciona el propósito y el impacto social, frente al 16,4% de los varones. También aparece una mayor valoración femenina del clima laboral y las relaciones humanas.

Sin embargo, el propósito no desplaza a las condiciones concretas de empleo. El informe señala que la reputación de la empresa y su compromiso con la sostenibilidad tienen menos peso que la experiencia cotidiana dentro de la organización. Solo el 22% considera relevante el compromiso con la sostenibilidad o la reputación empresarial.

La lectura es que las declaraciones institucionales, por sí solas, no parecen suficientes para construir una propuesta atractiva. El respeto, la comunicación, el reconocimiento, la colaboración y las oportunidades de desarrollo deben expresarse en prácticas concretas.

Los resultados plantean un desafío para las organizaciones que buscan atraer y retener a las nuevas generaciones. Una oferta competitiva no depende únicamente del salario: también requiere un entorno de trabajo saludable, flexibilidad efectiva, posibilidades de aprendizaje y una organización capaz de comunicar con claridad qué espera de sus empleados.

La propuesta más consistente, entonces, es la que combina una compensación adecuada con condiciones que permitan sostener una trayectoria laboral sin descuidar la vida personal.

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