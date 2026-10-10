En Silicon Valley, Miguel Galuccio destacó el potencial aporte de la Argentina a “la resiliencia global de la infraestructura digital”

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Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy, principal empresa exportadora de petróleo crudo de la Argentina, conversó en el evento “Argentina at Silicon Valley” con Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos, sobre el desafío energético que plantea el crecimiento de la inteligencia Artificial (IA). .

“En la próxima década vamos a necesitar alrededor de 5.000 nuevos data centers y 250 GW (gigawatts) de capacidad adicional. Estamos hablando de una demanda de energía asociada a la infraestructura digital que podría cuadruplicarse hacia 2050. La pregunta es dónde y con qué energía vamos a abastecer ese crecimiento”, señaló el ejecutivo y también expresidente de YPF en la primera edición del evento que reunió a emprendedores, inversores y referentes tecnológicos de los Estados Unidos.

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Transportar datos cuesta entre 90% y 99% menos que transportar gas o electricidad

Galuccio planteó la necesidad de diversificar geográficamente la infraestructura que sostendrá el crecimiento de la IA. “Argentina puede contribuir a la resiliencia global de la infraestructura digital. Está estratégicamente ubicada en una región libre de conflictos bélicos, está atrayendo inversiones en el espacio digital y cuenta con Vaca Muerta como una fuente de energía confiable, estable y de menores emisiones”, subrayó el ejecutivo.

“Los desarrolladores de data centers -enfatizó- necesitan enormes cantidades de gas y electricidad. Por eso tiene mucho sentido desarrollar data centers cerca de las cuencas de shale: de un lado hay abundancia de gas y del otro, una demanda creciente de energía. Y hay un dato que cambia la ecuación: transportar datos cuesta entre 90% y 99% menos que transportar gas o electricidad”.

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Vista aérea de un "data center" en EE.UU. En los próximos años se requerirán globalmente 5.000 más, dijo Galuccio, y destacó el potencia argentino al respecto REUTERS/Leah Millis/File Photo REFILE - CORRECTING FROM "DIGITAL REALITY DATA CENTER" TO "DIGITAL REALTY DATA CENTER".

En la meca High Tech

La conversación en la meca High Tech de Estados Unidos y del mundo el empresario también abordó la convergencia entre tecnología y energía. Al respecto, señaló que esa relación funciona en las dos direcciones: la expansión de la IA cada vez más energía, mientras que a su vez la IA, la automatización y la robótica permitirán producirla de manera cada vez más eficiente.

La energía, indicó, aparece como una ventaja concreta de la Argentina, que en 2025, produjo energía equivalente al 140% de sus necesidades, frente al 114% de 2023, con crecimiento simultáneo de distintas fuentes

Galuccio enmarcó la oportunidad que describió en una mirada amplia sobre la Argentina. Destacó al respecto la calidad geológica de Vaca Muerta, el talento técnico disponible en el país y la capacidad demostrada para atraer inversiones de largo plazo. Un dato que citó al respecto es que entre 2013 y 2025 se invirtieron alrededor de USD 80.000 millones en la cuenca de petróleo y gas “no convencional” más rica de la Argentina.

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Vista aérea de Añelo, la localidad neuquina en el "corazón" de Vaca Muerta

Innovación a la Vista

El ejecutivo también habló de la innovación como uno de los pilares del crecimiento de Vista y planteó que no necesariamente implica incorporar tecnología sofisticada, sino encontrar formas distintas de resolver problemas. Como ejemplo mencionó el desarrollo de arena local, un insumo básico de los operaciones de perforación hidráulica vertical y horizontal que requiere el desarrollo de Vaca Muerta, la incorporación de wet sand y la electrificación del primer equipo de perforación en esa formación geológica con epicentro en Neuquén, y también de la primera compresora de gas natural de Latinoamérica, en ambos casos mediante abastecimiento integral de de fuentes de energía renovable.

Además, Galuccio repasó el crecimiento de Vista, nacida como una startup de energía apuntada a ser una empresa ágil, innovadora y con cultura de “ownership & accountability” y recordó que el fondeo inicial de US$800 millones se hizo a través de una estructura novedosa para Latinoamérica como fue el SPAC (Special Purpose Acquisition Company, vehículo de inversión diseñado para invertir en una nueva empresa).

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El crecimiento posterior, destacó , se construyó sobre una combinación de cultura, estrategia, disciplina de ejecución y cumplimiento sostenido de los compromisos asumidos con el mercado.