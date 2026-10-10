Economía

Empleadas domésticas: a cuánto aumentarán los sueldos en los últimos meses del año

Tendrán incrementos todos los meses y terminarán de incorporar el monto no remunerativo pagado en agosto. Cuánto será el mínimo de cada categoría

Un hombre entrega billetes de mil pesos argentinos a una mujer vestida con ambo azul en la cocina de una casa.
El personal de tareas específicas cobrará $4.580,80 por hora, sin retiro, en octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares ya tienen definido cómo evolucionarán sus remuneraciones hasta fin de año. El esquema, acordado en agosto, prevé subas mensuales consecutivas y la incorporación gradual al sueldo básico de una suma que se había abonado por única vez. De esta forma, los salarios mínimos del sector seguirán actualizándose en cada uno de los últimos tres meses de 2026.

Los nuevos valores surgen de un acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el organismo donde están representados el sector trabajador, el sector empleador y el Estado. Ese acuerdo se formalizó después mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial en septiembre. Los montos fijados son pisos: empleadores y trabajadoras pueden pactar remuneraciones más altas.

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El cronograma comenzó en agosto, con un aumento de 1,9%, y continuó en septiembre con otro de 1,8%. Para el tramo final del año, las subas serán de 1,7% en octubre, de 1,6% en noviembre y de 1,6% en diciembre. Cada incremento se aplica sobre la base de los salarios del mes previo, junto con la parte de la suma no remunerativa que ya se incorporó.

En agosto, junto con los sueldos de ese mes, se pagó una suma no remunerativa por única vez, cuyo monto dependía de la carga horaria semanal. Fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas o más, de $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas, y de $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas.

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Una empleada del hogar. (Adobe Stock)
El cronograma de aumento llega hasta diciembre de este año. (Adobe Stock)

Lo que se acordó es que esa suma pase a formar parte del salario básico de manera escalonada. En septiembre se incorporó el 25%, en octubre se incorpora el 50% y en noviembre se suma el 25% restante, con lo que quedará integrada por completo.

Cuáles serán los salarios de octubre

Con el aumento de 1,7% y la incorporación del 50% de la suma no remunerativa, la categoría de supervisor/a, que coordina y controla las tareas de dos o más personas a su cargo, tendrá en octubre una remuneración de $4.805,82 por hora con retiro y de $5.215,59 sin retiro. Por mes, serán $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.

El personal para tareas específicas, que incluye a los cocineros contratados en forma exclusiva y a otras tareas del hogar que requieren especial idoneidad, cobrará $4.580,80 por hora con retiro y $4.973,38 sin retiro. En términos mensuales, los valores serán de $560.776,33 con retiro y de $618.187,89 sin retiro.

Los caseros, que se ocupan del cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habitan por el contrato de trabajo, tienen únicamente valores sin retiro: $4.337,53 la hora y $548.429,23 al mes.

En la categoría de asistencia y cuidado de personas, que abarca la asistencia no terapéutica de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores, la hora se pagará $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro. El monto mensual será de $548.429,23 con retiro y de $605.050,00 sin retiro.

Por último, el personal para tareas generales, que realiza limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y otras tareas típicas del hogar, percibirá $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro. Por mes, cobrará $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Para ilustrar cómo impactarán las subas de noviembre y diciembre, se puede mencionar como ejemplo el sueldo mensual con retiro de una trabajadora de tareas generales, que pasará de $498.582,06 en octubre a $511.639,37 en noviembre y a $519.825,60 en diciembre. Eso representa $13.057,31 más en el primer salto y $8.186,23 más en el segundo.

Se debe recordar que en noviembre se aplica el 1,6% de incremento y, además, se incorpora el último 25% de la suma no remunerativa, mientras que en diciembre rige sólo el porcentaje de aumento.

Adicionales y modalidades de pago

Además del salario básico, las trabajadoras tienen derecho a un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año de servicio. Se calcula sobre el sueldo mensual y se abona todos los meses. Para este concepto, los años se cuentan desde el 1° de septiembre de 2020, sin que se compute el tiempo trabajado antes de esa fecha.

La forma de liquidar el salario depende de la carga horaria que se cumple con un mismo empleador. Quienes trabajan 24 horas semanales o más cobran bajo la modalidad mensual, en proporción a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, quienes cumplen menos de 24 horas semanales son liquidadas por hora.

También hay un adicional por zona desfavorable, que suma un 31% a los salarios mínimos de cada categoría. Corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.

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