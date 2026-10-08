Los alquileres en CABA subieron 1,3% en septiembre: cuánto cuesta un dos ambientes en cada barrio

En lo que va del año, los alquileres acumulan una suba de 20,8%

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Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires volvieron a subir en septiembre, aunque a un ritmo más moderado que en los meses anteriores. El precio medio de un departamento de dos ambientes aumentó 1,3% durante el mes, por debajo de la inflación esperada.

Se trata del menor incremento mensual en lo que va de 2026. Según el último reporte de Zonaprop, en lo que va del año, los alquileres acumulan una suba de 20,8%, mientras que en la comparación interanual el aumento llega al 28,7%.

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El informe destaca que la evolución de los nuevos contratos continúa desacelerándose y que el incremento interanual se mantiene por debajo de la inflación, que en los últimos 12 meses alcanzó el 33,2%.

El valor de referencia cambia según el tamaño de la propiedad. Para un monoambiente de 40 m², el alquiler medio en CABA alcanza los $779.370 mensuales.

En el caso de un dos ambientes de 50 m², alcanza los $898.154, mientras que un tres ambientes de 70 m² llega a $1.214.267 por mes.

Cuánto cuesta alquilar en los distintos barrios

La diferencia de precios dentro de la Ciudad sigue siendo amplia. Puerto Madero encabeza el ranking de los alquileres más caros, con un valor medio de $1.268.186 por mes para un departamento de dos ambientes y 50 m².

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Le siguen Palermo, con $1.005.424, y Núñez, con $1.003.138 mensuales. En el segmento de precios elevados también aparecen Coghlan, con $922.597, y Villa Pueyrredón, con $868.157.

Mapa de precios de los alquileres por barrio

En el otro extremo, Lugano presenta el alquiler medio más bajo de la Ciudad, con $660.673 mensuales. Por encima se ubican Nueva Pompeya, con $729.080, y La Boca, con $730.922.

Aumentos por zonas

La suba no fue uniforme en toda la Ciudad. Por regiones, el mayor incremento mensual se registró en la zona Sur, donde los alquileres aumentaron 3,2% en septiembre. Le siguieron el Macrocentro, con 2,3%, y el Sur Este, con 1,7%.

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En términos interanuales, en tanto, el Corredor Norte mostró un aumento del 30,8%, el mayor entre las regiones relevadas. El promedio de CABA fue del 28,7%.

A nivel de barrios, Parque Patricios registró el mayor incremento en los últimos 12 meses, con una suba del 38,6%, seguido por Villa Luro, con 34%, y Versalles, con 32,4%. En el extremo inferior del ranking aparece Nueva Pompeya, con un aumento interanual del 7,6%.

Más oferta de departamentos en alquiler

La moderación de los precios se da en un mercado con una oferta de propiedades para alquiler tradicional considerablemente mayor a la de los últimos años. De acuerdo con Zonaprop, en septiembre la cantidad de avisos disponibles aumentó 6,6% respecto del mes anterior.

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El volumen actual de oferta es 3,6 veces superior al mínimo registrado en febrero de 2023. El informe señala que, después de la fuerte recuperación de la oferta producida tras la derogación de la Ley de Alquileres, el crecimiento se fue moderando.

La moderación de los precios se da en un mercado con una oferta de propiedades para alquiler tradicional considerablemente mayor a la de los últimos años

Cuánto cuesta comprar un departamento en CABA

En lo que respecta al mercado de compraventa porteño, el precio de los departamentos aumentó 0,3% en septiembre y alcanzó los USD 2.484 por m². Con este avance, el valor acumula una suba de 1,4% durante 2026 y septiembre marcó el mayor incremento mensual del año.

A pesar de la recuperación, el precio promedio todavía se encuentra 11,3% por debajo del máximo histórico de la serie.

Zonaprop tomó como referencia distintas tipologías de departamentos. Un monoambiente de 40 m² tiene un valor promedio de alrededor de USD 110.000, mientras que un departamento de dos ambientes y 50 m² alcanza los USD 131.000. En el caso de una unidad de tres ambientes y 70 m², el valor promedio llega a USD 180.000.

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Por barrios, Palermo encabeza el ranking, con un precio medio de USD 3.393 por m². Le siguen Belgrano, con USD 2.907, y Recoleta, con USD 2.688 por m².

En el otro extremo, Lugano es el barrio más económico, con un promedio de USD 1.071 por metro cuadrado. Le siguen Nueva Pompeya, con USD 1.494, y La Boca, con USD 1.621 por metro cuadrado.

Por otro lado, Zonaprop destacó que el costo de construcción medido en dólares aumentó 1,5% en septiembre y acumula un incremento de 18,5% en lo que va del año.

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Actualmente, resaltó el informe, construir cuesta 3,6 veces más que en octubre de 2020, mínimo de la serie, y se encuentra 52% por encima del promedio registrado entre 2012 y 2025.