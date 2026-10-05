Economía

Alquileres en CABA: el 40% de los hogares de menores ingresos destina más de la mitad de su sueldo a la vivienda

El dato surge de un informe del Consejo Económico y Social de la Ciudad. El alquiler, las expensas y los servicios ganaron peso en el presupuesto de los hogares porteños

El gasto en alquiler, expensas y servicios redujo la participación de rubros como indumentaria y equipamiento en el presupuesto porteño
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El alquiler, las expensas y los servicios ocupan una porción cada vez mayor del presupuesto de los hogares porteños y dejan menos margen para el resto de los consumos. En particular, el 40% de los hogares de menores ingresos de la Ciudad de Buenos Aires destina en promedio más de la mitad de sus recursos al alquiler, de acuerdo con datos del Consejo Económico y Social de la Ciudad.

Más del 50% del ingreso familiar es lo que se destina en promedio a un alquiler”, afirmó en Infobae Al Amanecer la periodista especializada en Economía, Belén Escobar.

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Un hombre con mochila y una mujer con bolso miran un cartel blanco de "Se alquila" en una ventana abierta de un edificio de ladrillo rojo con persianas verdes.
El 40% de los hogares de menores ingresos en la Ciudad de Buenos Aires destina más de la mitad de su sueldo al alquiler, según el Consejo Económico y Social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe analiza cómo se distribuyen los gastos mensuales de los hogares de la ciudad. Dentro de esa estructura, el alquiler y los servicios ganaron terreno frente a rubros que antes tenían una participación más alta, como la indumentaria y el equipamiento del hogar.

Vivienda y servicios absorben una parte mayor de los ingresos

“Hubo un cambio en cómo se constituye el presupuesto”, sostuvo Escobar. Según explicó, los gastos fijos vinculados a la vivienda exigen montos mayores y reordenan las prioridades de cada hogar.

Una persona joven con mochila negra y chaqueta verde habla por teléfono móvil mientras mira un cartel de "Se alquila" en un balcón de un edificio antiguo.
Los departamentos monoambientes en la Ciudad de Buenos Aires registran un precio de referencia de 700.000 pesos mensuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa tendencia se refleja en el mercado de alquileres, donde el precio de los departamentos se suma a las expensas y a los servicios. Para quienes viven en una vivienda arrendada, esos costos se combinan con la compra de alimentos y otros gastos cotidianos.

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La situación alcanza también a estudiantes y trabajadores que llegan a la Ciudad de Buenos Aires desde otras provincias por estudio, empleo o un cambio de residencia. La demanda habitacional, señaló la periodista, se mantiene en una ciudad que concentra esas oportunidades.

Hombre, mujer y niño miran el escaparate de una agencia inmobiliaria. Se ven anuncios luminosos con fotos de pisos en venta y alquiler.
El valor de los alquileres para los departamentos de dos ambientes en la capital alcanza los 890.000 pesos al mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los costos de monoambientes y tres ambientes

De acuerdo con Escobar, los monoambientes tienen un valor referencial de $700.000. Al mismo tiempo explicó que dos ambientes en ciudad tienen un valor de “ya casi $890.000”, afirmó Escobar sobre los departamentos de esa categoría. Los tres ambientes, agregó, superan $1,1 millones y se acercan a $1,2 millones mensuales, valores que pueden corresponder a hogares familiares.

El precio informado en un contrato no representa el costo total de alquilar. A esa cifra se agregan expensas, electricidad, gas, internet, alimentos y otros consumos básicos, que reducen el ingreso disponible de las familias.

El costo habitacional condiciona los proyectos de independencia

La dificultad para asumir esos gastos aparece entre quienes buscan dejar la casa de sus padres, formar pareja o criar hijos. Escobar señaló que muchas personas optan por compartir vivienda para repartir los costos mensuales.

Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025, un 35% de quienes compraron una vivienda anteriormente vivían en condición de alquiler.
Inquilinos y familias optan por compartir la vivienda para dividir el costo mensual del alquiler y los servicios Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

También mencionó las iniciativas del Gobierno de la Ciudad para reconvertir inmuebles del microcentro que antes funcionaban como oficinas. Después de la pandemia, varias empresas modificaron sus esquemas de trabajo o se trasladaron a la provincia de Buenos Aires, lo que redujo la actividad en esa zona.

La intención oficial es promover usos residenciales en barrios que perdieron movimiento empresarial. Sin embargo, los precios continúan condicionando el acceso a una vivienda: “Solo el alquiler” puede superar $ 1,1 millones en un departamento de tres ambientes, señaló Escobar, antes de sumar expensas, servicios y los gastos cotidianos de un hogar.

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