El FMI alertó que el petróleo seguirá caro en 2027: cuál es el impacto en la Argentina

El déficit mundial en la capacidad de refinación elevó el margen de craqueo del petróleo a cien dólares por barril. (REUTERS/Benoit Tessier)

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que los precios de la energía podrían mantenerse elevados hasta 2027, aun si el conflicto en el Golfo termina en el corto plazo. Para la Argentina, un escenario de crudo caro prolongaría la presión sobre los valores de los combustibles en los surtidores, los costos logísticos y la inflación.

En un discurso previo a las Reuniones Anuales del FMI y el Grupo del Banco Mundial, que se celebrarán del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Georgieva señaló que los contratos a futuro del Brent ya reflejan cotizaciones altas para los próximos años. El petróleo se mantenía cerca de USD 100 por barril, pese a una recuperación todavía frágil de los flujos desde el Golfo.

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El Brent alto se combina con mayores costos de refinación

La titular del organismo sostuvo que el alza de la energía tuvo hasta ahora un impacto considerable, aunque contenido por una mayor eficiencia energética, la diversificación de fuentes de abastecimiento, la liberación de reservas y la capacidad de reacción de las cadenas de suministro.

Sin embargo, esos factores no alcanzaron para normalizar el mercado. Georgieva vinculó las cotizaciones actuales con los riesgos asociados al conflicto, el encarecimiento del transporte y otras restricciones sobre la oferta. A ese cuadro sumó un déficit mundial de capacidad de refinación, que elevó el margen de craqueo —la diferencia entre el valor del crudo y los productos obtenidos tras procesarlo— en alrededor de USD 100 por barril.

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La directora gerente del FMI advirtió que los precios globales de la energía podrían mantenerse elevados hasta 2027. (EFE/EPA/SIMON LIM)

“Los futuros del Brent, por ejemplo, prevén ahora precios elevados del petróleo hasta 2027”, afirmó la directora gerente del FMI. La combinación de un crudo más costoso y márgenes de refinación altos llevó los precios minoristas del diésel y otros derivados a máximos históricos, según expuso.

El suministro de gas también enfrenta restricciones en el Golfo

El diagnóstico incluyó al gas natural licuado. La navegación amenazada en el estrecho de Ormuz limitó las alternativas de transporte de GNL procedente del Golfo y mantuvo afectados los suministros, con consecuencias más marcadas para Asia y Europa.

Georgieva indicó que la presión podría intensificarse cuando los países busquen recomponer reservas y aumente el consumo por la llegada de la temporada fría al hemisferio norte. El encarecimiento energético, de ese modo, no queda limitado al petróleo: alcanza al gas y a los combustibles refinados que inciden sobre el transporte y la actividad industrial.

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Los combustibles locales afrontan una presión que no se traslada de inmediato

En la Argentina, la cotización internacional del petróleo es una de las variables que incide sobre el precio de las naftas y el gasoil. Durante las últimas semanas, Shell, Axion y Puma aplicaron ajustes de entre 2% y 5%, mientras que YPF informó una suba promedio de 1% en todo el país.

Las amenazas a la navegación en el estrecho de Ormuz condicionan el suministro de gas natural licuado hacia Europa y Asia. (REUTERS/Richard Carson/Archivo)

Las compañías aplican un mecanismo de amortiguación para evitar que cada variación del barril se traslade de forma inmediata a los surtidores. Ese esquema permite distribuir en el tiempo el impacto de la volatilidad internacional, pero enfrenta límites si el Brent permanece cerca de USD 100 durante un período prolongado.

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El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había advertido que, si ese valor se sostiene, el mercado local deberá reflejarlo. La empresa de mayoría estatal concentra cerca del 55 % de las ventas minoristas de combustibles, por lo que sus decisiones también condicionan la dinámica de precios de sus competidores.

La caída de las ventas limita el margen para nuevas subas

La suba de costos externos coincide con una demanda interna más débil. Entre enero y agosto de 2026 se comercializaron 6.477,5 millones de litros de combustibles, un 5,36 % menos que en el mismo período de 2023. En agosto, las ventas totalizaron 1.389.254 metros cúbicos, con una baja interanual de 2,19%.

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La caída acumuló siete meses consecutivos y redujo el margen para que las petroleras trasladen con rapidez la totalidad de la suba internacional. En septiembre, el litro de nafta súper llegó a USD 1,35 en el mercado argentino, por encima del promedio de Estados Unidos y Brasil.

Las petroleras aplicaron incrementos de entre el 1 % y el 5 % en las estaciones de servicio de la Argentina.

En ese contexto, un período extenso de petróleo caro puede impactar sobre el precio final de los combustibles, aun cuando las empresas moderen el ritmo de sus actualizaciones. El efecto también dependerá de la evolución de los impuestos internos, que el Gobierno volvió a diferir hasta el 1 de noviembre para naftas y gasoil.

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El transporte y la inflación quedan expuestos a un costo energético persistente

Los combustibles repercuten sobre la distribución de bienes, el transporte de pasajeros y las estructuras de costos de sectores productivos. Por eso, un aumento sostenido del petróleo puede sumar presión a la inflación, aunque su magnitud estará determinada por la duración del conflicto, la evolución de la oferta global y las decisiones locales sobre precios e impuestos.

Las próximas señales del mercado se concentrarán en la evolución de los flujos energéticos desde el Golfo, la seguridad de la navegación por Ormuz y la curva de futuros del Brent. Para la Argentina, esas variables definirán cuánto tiempo puede sostenerse la amortiguación de precios antes de que el costo internacional se refleje con mayor fuerza en los surtidores.

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