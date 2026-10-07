Economía

Mercados: caen las acciones y los bonos argentinos, con un riesgo país todavía cerca de los 600 puntos

La tendencia bajista de Wall Street y la suba de las tasas de la deuda de EEUU condicionan a los activos domésticos. El S&P Merval pierde 1,9%

Las altas tasas de los bonos del Tesoro de EEUU perjudican el desempeño de las acciones.
Las altas tasas de los bonos del Tesoro de EEUU perjudican el desempeño de las acciones.
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Los principales indicadores de Wall Street negocian con una caída en un rango del 0,6% al 1% este miércoles, con una nueva escalada en las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU. La emisión a diez años alcanzaba el 5,32% anual.

El precio del petróleo rebotaba en torno al 1 por ciento. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en diciembre se pactaba a USD 101,80, con alza de 1,3 por ciento.

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A las 11:40 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,9%, a 2.840.000 puntos. El contexto internacional adverso afectaba el desempeño de los activos domésticos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se imponen las bajas generalizadas, encabezadas por los papeles bancarios, que ceden cerca de 4 por ciento.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanza 18 unidades para la Argentina, a 595 puntos básicos, tras un máximo intradiario de 600 puntos por la mañana.

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Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, expresó que “el mercado internacional sigue dando que hablar, con una presión sobre tasas que no se disipa. La tasa del Treasury a 10 años de EEUU opera en la zona de 5,33%, máximos desde 2002, mientras que la del de 30 años opera en 5,70%, niveles tampoco vistos desde entonces. La renta fija en dólares se ve afectada, y Argentina no es la excepción, aun con las dos muy buenas ruedas de lunes y martes afectadas positivamente por el resultado electoral en Brasil y el efecto arrastre”.

“Así, los factores exógenos serán un punto a monitorear de cerca por los inversores, que además deberán tener en cuenta la macro local y la relación con el humor social, ya pensando en el ciclo electoral de 2027”, agregó Franco.

“Tras alcanzar marcas récord en la sesión anterior, la bolsa de Nueva York opera con sesgo negativo. El optimismo cede terreno ante el repunte en la cotización del petróleo y la suba en los retornos de la deuda pública estadounidense. El crudo Brent superó nuevamente la barrera de los USD 100 por barril impulsado por la tensión bélica en Oriente Medio”, señaló Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“En paralelo, el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años trepó hasta un 5,70%, tocando su cota más alta desde 2002. Los inversores prefieren la prudencia a la espera de las minutas oficiales de la Reserva Federal. El mercado busca pistas clave sobre los próximos pasos de la política monetaria contra la inflación. Las apuestas apuntan a una pausa en el costo del dinero durante este mes, aunque no se descarta un ajuste adicional en diciembre”, agregó Ignacio Morales.

“El REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA), en tanto, elevó levemente la inflación esperada para septiembre y recortó la proyección de crecimiento para 2026″, aportó Cohen Aliados Financieros.

“Pese al repunte en los flujos físicos de crudo desde el Golfo Pérsico registrados durante septiembre, los mercados ajustaron al alza ante reportes de ataques a buques cargueros en el Estrecho de Ormuz y las hostilidades persistentes en el estrecho de Bab el-Mandeb, en Yemen”, observó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“El mercado exhibe una dualidad donde los récords de la renta variable e impulso masivo de la tecnología de IA se enfrentan a un entorno de tasas elevadas e inflación persistente en servicios y energía”, expresó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group. “El encarecimiento estructural del crédito impone un desafío para las empresas desapalancadas o del consumo tradicional”, acotó.

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