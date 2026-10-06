Economía

El dólar siguió estable, pero mejoró la competitividad cambiaria por la suba del real brasileño

El billete mayorista cerró a $1.520 por tercer día y al público siguió a $1.540 en el Banco Nación. En Brasil el dólar cayó a 4,98 reales, un piso en cinco meses

En 2026 el dólar sube un 4,5% en Argentina, frente a una baja de 9,6% en Brasil. (Foto: Reuters)
En 2026 el dólar sube un 4,5% en Argentina, frente a una baja de 9,6% en Brasil. (Foto: Reuters)
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Con operaciones por USD 509,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista permaneció negociado sin variantes, a 1.520 pesos, en la tercera rueda seguida a este nivel de cierre.

Un factor reciente para esta estabilidad cambiaria se relaciona con la apreciación del 4,8% para el real brasileño esta semana, acentuada después de las eleciones presidenciales. El dólar en Brasil cedió a 4,98 reales este martes, un piso desde el 12 de mayo.

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Dado el peso de Brasil -como principal socio comercial- en la ponderación del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral de la Argentina, este indicador teórico de competitividad cambiaria que mide el BCRA mejoró un punto, a la zona de 86 puntos, a un máximo desde el 12 de septiembre. A la vez, el índice de Tipo de Cambio Real Bilateral con Brasil trepó a su punto más alto desde el 11 de mayo.

“Mientras el real brasileño prolonga su apreciación, un factor favorable para el país, el dólar mayorista se mantiene estable en torno a los $1.520. Los operadores siguen atentos al ritmo de compras del BCRA, luego de algunas ruedas recientes en las que aceleró su intervención y aumentó su participación en la plaza”, señaló el economista Gustavo Ber.

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“La expectativa es que cualquier período de mayor oferta comercial o financiera -proveniente del agro o de las Obligaciones Negociables- se aproveche para profundizar la acumulación de reservas y, de ser posible, avanzar en la remonetización de la economía de cara a 2027. Ocurre que dicho proceso -de ser acompañado por la demanda de dinero que suele repuntar en los próximos meses- podría ayudar mucho a la actividad y al crédito bancario”, agregó el titular del Estudio Ber.

El BCRA elevó el techo de su régimen de bandas cambiarias a 1.925,67 pesos. El dólar mayorista quedó ahora a 405,67 pesos o 26,7% de ese límite de flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), unos 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

Los analistas de Puente destacaron que “en el frente cambiario, el tipo de cambio oficial mantuvo una notable estabilidad” en un “esquema donde la política monetaria priorizó el anclaje del precio de la divisa”.

En cuanto a la compra oficial de divisas en el mercado de contado, “este flujo comenzó a mostrar una mejora hacia los últimos días de septiembre, respaldado por la reactivación de colocaciones internacionales de deuda corporativa y subsoberana (que alcanzaron USD 2.650 millones) y la liquidación de exportaciones del agro. La intervención oficial en el mercado de futuros se mantuvo en niveles mínimos y la demanda por cobertura de corto plazo en instrumentos vinculados al dólar operó con regularidad”, añadieron desde Puente.

“Las elecciones de Brasil actuaron como un catalizador positivo, dando apoyo a la moneda y generando la percepción de un respaldo popular a las políticas de derecha. Para Argentina, una probable victoria de Bolsonaro no solo quitaría presión sobre la moneda, sino que también representaría una oportunidad para ampliar la agenda del Mercosur en una dirección común”, evaluaron los analistas de Max Capital.

El dólar al público quedó invariable a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.541,41 para la venta y $1.488,05 para la compra.

El dólar blue se pagó a $1.550, con una ganancia de cinco pesos o 0,3% en el día, tras haber anotado un mínimo de $1.540 por la mañana.

En cuanto a las compras oficiales de divisas, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, indicó que en el inicio de octubre “el promedio diario de compras superó los guarismos registrados en agosto y septiembre”, aunque “el ritmo de absorción de divisas permanece distante de las marcas máximas alcanzadas a mediados de año”.

“La necesidad de afrontar vencimientos de deuda en un contexto internacional más volátil, sumada a la proximidad de un año electoral, incrementa la necesidad de seguir acumulando reservas. Para lograrlo sin comprometer otros objetivos, el esquema parecería habilitar una mayor monetización del superávit comercial, lo que a su vez se traduce en un tipo de cambio que desliza con algo más de velocidad -aún cuando lejos del techo de la banda- y algo más de inflación, con una previsión de cerrar diciembre contra diciembre más cercana al 20% que al 10%”,consideró José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

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