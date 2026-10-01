Economía

Fuerte crítica de Galperín al primer ministro del Reino Unido: “No tenés autoridad moral para liderar el país”

El empresario argentino respondió en X a un video del mandatario británico. Andy Burnham llegó al cargo tras ser el único candidato a liderar el Partido Laborista, sin pasar por elecciones generales

Marcos galperin Andy Burnham
Marcos Galperin y Andy Burnham
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El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, cuestionó al primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, al poner en duda la legitimidad política de funcionario y, al mismo tiempo, criticó las ideas que expresó en un video en redes.

“No fuiste elegido por el pueblo británico para liderarlos. Hackeaste el sistema para convertirte en primer ministro. No tenés la autoridad moral para liderar el país”, escribió el empresario argentino en su cuenta oficial de X.

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Burnham había compartido un tramo de un discurso suyo. En el texto que acompañaba el video, escribió: “Construiré la Gran Bretaña que mi papá quería ver”. Galperín reaccionó a esa publicación y además de cuestionar la legitimidad del mandatario, agregó una crítica sobre su perfil político: “Tenés las ideas equivocadas”.

El cruce se produjo después de que Burnham fuera proclamado líder del Partido Laborista, el 17 de julio, y llegara al cargo de primer ministro en reemplazo de Keir Starmer, sin pasar por unas elecciones generales.

Marcos Galperin Andy Burnham
El fundador de Mercado Libre cargó vía X contra Andy Burnham.

Qué dijo Burnham en su discurso

En el fragmento del discurso compartido en X, el primer ministro británico habló de su padre y del país en el que creció. “Más allá de sus defectos, este país le dio una buena vida a mi padre. Y les dio a sus hijos oportunidades que él no tuvo”, afirmó. “Él reconocía eso y estaba agradecido, y se sentía muy orgulloso de lo que Nick, John (sus hermanos) y yo hicimos con esas oportunidades”, apuntó.

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Burnham recordó el momento en que su familia estuvo en Downing Street. “Si tan solo hubiera podido apreciar aquel momento de la familia en Downing Street. El hijo de un hombre que no había aprobado el examen de los once años convirtiéndose en primer ministro”, dijo. Y añadió: “El hecho de que algo así pudiera ocurrir siquiera en este país no se le habría escapado”.

El mandatario contó que su padre “podría haber ido a la universidad, pero en aquella época las cosas eran diferentes, así que no era una opción”. Aun así, según relató, “votó en cada elección, religiosamente, por los gobiernos laboristas que transformaron la educación para que sus hijos pudieran hacerlo”.

Hacia el final, Burnham describió el país en el que cree. “El Reino Unido que mi padre representaba es aquel en el que yo creo: una unión de naciones...”, sostuvo. Y siguió: “Que le dio al mundo los sindicatos y el movimiento cooperativo. El Servicio Nacional de Salud, un país que se enfrentó al fascismo. Un país de solidaridad, no de separación. Esa es la Gran Bretaña que mi padre representaba”.

En su discurso, Burnham recordó a su padre y su lucha por defender la educación en su país. (Reuters)
En su discurso, Burnham recordó a su padre y su lucha por defender la educación en su país. (Reuters)

Por qué Galperín acusa a Burnham de “hackear” el sistema

Parte de la crítica de Galperín se enfoca en la forma en la que Burnham llegó a ocupar su cargo actual. El primer ministro británico aprovechó las reglas del sistema parlamentario para llegar al número 10 de Downing Street sin ganar una elección general y, en la práctica, sin competir contra otro candidato en la elección interna laborista.

El camino comenzó con la salida de Starmer. Según informó la agencia AP, el entonces primer ministro anunció su dimisión como líder laborista el 22 de junio, tras apenas dos años en el poder. Antes, el Partido Laborista había sufrido fuertes derrotas en las elecciones locales de mitad de mandato de mayo, lo que llevó a muchos parlamentarios a exigir su renuncia. Starmer había llegado al poder con mayoría absoluta en julio de 2024.

Andy Burnham volvió al Parlamento británico el 18 de junio y un mes después fue proclamado líder del Partido Laborista. (Europa Press)
Andy Burnham volvió al Parlamento británico el 18 de junio y un mes después fue proclamado líder del Partido Laborista. (Europa Press)

En ese contexto, Burnham, que había sido alcalde del Gran Mánchester, volvió al Parlamento. Lo hizo el 18 de junio, al ganar un lugar en la cámara parlamentaria en una elección parcial. De acuerdo con AP, cuando ganó esa elección especial, Starmer “cedió ante la creciente presión para dimitir”.

La renuncia de Starmer abrió automáticamente una contienda por el liderazgo del partido. Según las normas laboristas, un diputado puede desafiar al líder si cuenta con el respaldo de una quinta parte de los legisladores del partido en la Cámara de los Comunes. En ese contexto, el mínimo exigido era de 81 diputados. Burnham recibió el apoyo de 379 de los 403 integrantes del grupo laborista.

Ese respaldo, según EFE, hizo “matemáticamente imposible que ningún otro candidato pudiera participar en la contienda”, que se había iniciado el 9 de julio, aunque nadie más se había postulado. Después, Burnham sumó el apoyo de al menos tres de las 31 organizaciones afiliadas al laborismo, entre ellas al menos dos sindicatos. La mayoría de los gremios habían anunciado su adhesión por adelantado.

Con los requisitos cumplidos, Burnham fue proclamado líder del Partido Laborista el viernes 17 de julio, en una conferencia extraordinaria. Así fue que Burnham asumió sin necesidad de pasar por las urnas, al ser el único aspirante fue proclamado sin votación interna.

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