Con la presencia de Bullrich y Quirno, la segunda jornada del Coloquio de IDEA girará en torno a tres ejes clave

El auditorio del evento durante la entrevista del presidente Javier Milei Fuente IDEA

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Este jueves arranca la segunda jornada del 62° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata, con la Justicia, la educación y las condiciones para atraer inversión extranjera como ejes centrales. Las presencias de Pablo Quirno, la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre, el fiscal Diego Luciani y la senadora Patricia Bullrich marcarán una agenda que busca ir más allá de la estabilización macroeconómica y discutir el modelo de crecimiento de largo plazo.

La jornada de ayer cerró con una entrevista de Javier Milei como momento central: el presidente pidió la reelección, descartó a sus rivales y anticipó una “velocidad de reformas única e irrepetible” si los argentinos lo acompañan en 2027. Los empresarios aplaudieron la baja de la inflación pero pidieron calma, previsibilidad y respuestas concretas sobre jubilaciones.

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El primer mandatario participó del encuentro mediante videoconferencia desde París, donde encabeza la delegación argentina en la Argentina Week. En su intervención ante cerca de 1000 ejecutivos reunidos en el salón principal del Sheraton, Milei repasó los logros de su gestión —el cierre del déficit fiscal “en un mes”, la reforma del Banco Central, la baja de la imputabilidad— y proyectó un escenario aún más ambicioso si consigue la reelección. “A partir del 11 de diciembre del 27, la velocidad que van a tener las reformas va a ser única e irrepetible en el mundo”, afirmó. Y descartó competir con la oposición: “Mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importa debatir con un comunista?”.

La sala respondió con aplausos y risas, aunque las conversaciones en los pasillos mostraron una lectura más matizada. Empresarios del sector pyme reconocieron los avances pero reclamaron más previsibilidad. “Hoy tuvimos las dos caras de una moneda: un Lacalle Pou reflexivo, que pide prudencia y paciencia, y un Milei que por momentos se le sale la cadena”, resumió un empresario pyme consultado tras el discurso. “A los dos se los aplaudió porque es cierto que Milei bajó la inflación, pero necesitamos calma”, agregó.

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Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay Fuente IDEA

Otro ejecutivo del sector señaló que la baja de precios, aunque bienvenida, no alcanza por sí sola: “Solo con bajar la inflación no alcanza. Además, tuviste 15% en seis meses, tampoco es tan poco”. Un tercer empresario pyme marcó como punto de atención lo dicho por el presidente sobre la reforma previsional: Milei planteó que avanzar en esa materia requiere primero cerrar la brecha entre el empleo formal e informal. “No me queda claro qué está pensando, pero por lo menos parece que lo tiene en mente”, evaluó.

El desafío de crecer 20 años con estabilidad

Antes del discurso presidencial, Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, dio el tono del encuentro. Lejos de la coyuntura, planteó una pregunta poco habitual para la Argentina: si el país puede sostener la estabilidad y crecer durante 20 años. Su respuesta fue afirmativa. “Siempre pensé que esta era la reunión empresaria más importante de la Argentina. Hoy creo que puede ser algo todavía más relevante: el ámbito donde comencemos a discutir cómo construir una Argentina capaz de crecer durante décadas”, afirmó.

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Kon respaldó las reformas que el empresariado reclama desde hace años —equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, reforma laboral, desregulación— pero subrayó que ya no alcanzan como horizonte. “La estabilidad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas”, dijo. Y lanzó el interrogante que atravesará las jornadas: “La pregunta ya no es si Argentina puede estabilizarse. La pregunta es qué vamos a hacer con esa estabilidad”.

Justicia, educación e inversión, los ejes del segundo día

La segunda jornada del Coloquio arranca este jueves con una agenda cargada, y cuatro presencias concentran la atención.

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, abrirá el día con una intervención breve, también desde París. Estará seguida de un panel sobre las condiciones para invertir en la Argentina, en el que expondrá Pablo Goldberg, Managing Director y jefe de Research de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock. La participación del representante de uno de los mayores fondos de inversión del mundo será uno de los momentos más seguidos del día, en un contexto en que la atracción de capitales figura entre las prioridades de la agenda oficial.

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Fabián Kon, presidente del Grupo Galicia (IDEA)

Más tarde, el foco pasará a la Justicia. Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del país, y Diego Luciani, fiscal general a cargo de la Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, participarán del panel “La justicia desde adentro”. El encuentro llega en un momento en que la independencia y el funcionamiento del Poder Judicial concentran parte del debate público.

El tercer eje del día será la educación, un debate que reunirá a especialistas, funcionarios provinciales y referentes del sector privado. La convocatoria se produce en un contexto en que IDEA calificó de “horrorosos” los últimos resultados de la prueba PISA y advirtió que el déficit educativo compromete el capital humano necesario para sostener el crecimiento.

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La jornada cerrará con Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien expondrá sobre la agenda del Senado. Bullrich es, hasta el momento, la única funcionaria del Gobierno confirmada con presencia física en el Coloquio.