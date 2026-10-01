Economía

Cambian los montos del cupo 2027 para autos eléctricos e híbridos: qué vehículos ganan lugar y cuáles perderán volumen

La tercera licitación se abriría la semana próxima. Seguirán siendo 50.000 autos pero con tres diferentes precios máximos según la tecnología. Hay beneficiados y perjudicados con esta nueva configuración del cupo

Puerto autos eléctricos
Luego de dos años sin modificar la reglamentación, el Gobierno cambió los precios máximos y separó los valores de acuerdo a la tecnología de propulsión.
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La decisión del Gobierno de cambiar los valores FOB para el cupo 2027 de 50.000 autos híbridos y eléctricos permitirá que, en su tercer año de vigencia, este programa se adapte de mejor modo a la oferta de nuevas tecnologías de propulsión de la industria automotriz mundial.

En las dos licitaciones de 2025 y 2026, el valor FOB (que es el precio de embarque en país de origen) era el mismo para todos los autos, USD 16.000, cualquiera fuera el grado de electrificación que tuvieran.

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Pero a partir de hoy, día que comienza a regir el decreto 1128/2026 del Boletín Oficial, solo se mantiene en ese valor para los autos Mild-Hybrid o microhíbridos, mientras que los híbridos autorecargables e híbridos enchufables tendrán un precio FOB máximo de USD 18.000, y los eléctricos puros pasan a tener un tope de 35.000 dólares.

Nuevos objetivos del cupo

En los dos primeros años, el programa buscaba dos objetivos en paralelo: generar un mejor acceso a vehículos híbridos y eléctricos que eran inalcanzables para el comprador medio de autos 0 km, y empujar los precios del mercado para abajo, entendiendo que, con más competencia, deberían readecuar sus márgenes.

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Ambas metas se consiguieron. La primera, porque los autos con algún grado de electrificación pasaron del tener el 4% al 15% en el mercado, ofreciendo una alternativa sustentable de menor costo de uso a los automovilistas.

Tesla es la marca más beneficiada con la modificación de los valores FOB. Sus Model e y Model Y ahora podrán llegar a Argentina dentro del cupo exento de arancel. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo
Tesla es la marca más beneficiada con la modificación de los valores FOB. Sus Model e y Model Y ahora podrán llegar a Argentina dentro del cupo exento de arancel. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

La segunda meta también se cumplió, aunque quizás no en la proporción que esperaban los consumidores. Los precios de los autos de gama media bajaron, pero los modelos de entrada no registraron cambios, ya que prácticamente no enfrentan competencia de vehículos incluidos en el cupo.

La situación podría haber sido distinta si más marcas —y no solo tres— hubieran importado autos de pasajeros compactos en lugar de SUV. El cupo permitía traer vehículos con un valor FOB de hasta USD 16.000, por lo que un modelo de USD 8.000 podía haber sido una alternativa. Sin embargo, la mayoría de las terminales e importadoras optó por vehículos más caros, que les ofrecían un mayor margen de ganancia.

De hecho, el precio de los autos de la franja de acceso no cambió, el JMEV Easy 3 pasó a ser el auto más barato y el Renault Kwid siguió con la progresión de precios del mercado, porque en dos años se importaron unos 1.500 autos del eléctrico chino, que no le sacaron tantos patentamientos al Kwid, que entre 2025 y lo que va de 2026 lleva vendidos casi 20.000 unidades.

Las limitaciones del cupo anterior

Por el contrario, establecer un valor FOB máximo de USD 16.000 dejó afuera a una gran cantidad de marcas y modelos que tenían costos mínimos más altos que ese valor. Hubo varios casos como los de Alfa Romeo o Hyundai, aunque también otras marcas tuvieron que resignar equipamiento para poder entrar al cupo “muy justo con el precio FOB”.

El precio FOB máximo de USD 16.000 FOB anterior, impedía que los autos eléctricos de Volkswagen pudieran entrar en el cupo que no paga arancel extrazona. REUTERS/Carmen Jaspersen
El precio FOB máximo de USD 16.000 FOB anterior, impedía que los autos eléctricos de Volkswagen pudieran entrar en el cupo que no paga arancel extrazona. REUTERS/Carmen Jaspersen

El caso más emblemático es el de la Ford Territory, que configuró una versión híbrida con menor equipamiento como el paquete de ADAS avanzadas que sí tiene el modelo Titanium naftero, y que ahora podrá incorporarlo a las híbridas del año próximo. Además, podría entrar la híbrida enchufable, que por esta misma condición, no pudo acceder al beneficio en los cupos anteriores.

Sin embargo, los autos eléctricos puros fueron los que menos oferta tuvieron en los dos primeros años del programa, porque salvo el JMEV Easy 3 y el BYD Dolphin Mini, en el cupo entraron el BYD Yuan Pro, el Chevrolet Spark, el Baic EU5, el Ora 03 y tres nuevos modelos de Arcfox.

De hecho, la proporción de autos eléctricos en el mercado es una décima parte del volumen de vehículos híbridos, lo que deja en evidencia la escasa oferta de modelos completamente eléctricos que pudieron acceder al cupo.

El nuevo escenario

Ahora, con la suba del valor FOB a USD 35.000, no solo Tesla podrá entrar al mercado argentino con sus modelos a un precio exento del arancel, sino muchas marcas europeas como Volkswagen, Ford, Renault, Stellantis, Volvo, Audi, Mercedes-Benz o BMW, entre otras. Estas marcas se pueden acoger al beneficio de un arancel reducido del 26,2% gracias al tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, pero no todos los modelos cumplen los requisitos.

El Renault 5 eléctrico es uno de los modelos que podría entrar al mercado sin pagar arancel de importación con la modificación del valor FOB. REUTERS/Gonzalo Fuentes
El Renault 5 eléctrico es uno de los modelos que podría entrar al mercado sin pagar arancel de importación con la modificación del valor FOB. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Sin embargo, para poder acogerse a ese beneficio, los autos deben tener una integración de partes europeas determinada que en el cupo de híbridos y eléctricos general no existe, con lo cual el beneficio es doble, porque pagarán arancel cero y no tendrán que justificar procedencia de sus partes.

También se verán beneficiadas marcas de otro origen como Japón o Corea del Sur, que tienen vehículos eléctricos que no entraban al cupo por su precio y ahora quedarán habilitadas para competir en la licitación para 2027.

Los que perderán peso

Quienes perderán serán los importadores que apostaron a un gran volumen de unidades en el cupo con híbridos o híbridos enchufables, ya que en las licitaciones 2025 y 2026, solo hubo aproximadamente un 17% de autos 100% eléctricos contra un 64% de híbridos en sus esas dos especificaciones.

Ahora, con la suba del valor FOB de los eléctricos puros, ese 17% subirá considerablemente, y el 64% bajará, salvo que el Gobierno lo estipule en la reglamentación del cupo 2027 con un volumen determinado, las marcas querrán aprovechar la oportunidad para traer sus modelos eléctricos que hasta ahora no era negocio importar con un 35% de arancel sobre su precio.

SUV Compactas
Otro auto que podrá entrar al cupo con el FOB de USD 35.000 para autos eléctricos es el Volvo EX30

“Los que apostaron a armar un negocio en Argentina con los autos del cupo hicieron mal las cuentas. No podes armar una red de concesionarios y todo el negocio basado en una cantidad limitada de autos que te asigna el Gobierno. Esos van a perder porque tendrán menos volumen de unidades. El que entendió el negocio no solo importó autos en el cupo, sino también nafteros por fuera del cupo”, explicó un empresario importador a Infobae.

De todos modos, habrá que esperar a que se publique la reglamentación del cupo 2027. Ahí el sector sabrá si se asignan cantidades fijas para cada tecnología o si se deja abierto como fue en 2025 y 2026. Lo que es seguro es que seguirán siendo 50.000 y con un 50% para los fabricantes y el otro 50% para los no fabricantes. Aunque sin comunicaciones oficiales de la marca, en principio, Tesla será parte de este segundo grupo, con lo cual su pedido será el que afecte más a los importadores actuales.

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