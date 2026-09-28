Economía

El dato oficial que confirma cuántos dólares compraron los argentinos desde la salida del cepo cambiario

El Banco Central reveló, a través de su último Balance Cambiario, que sólo en agosto los argentinos adquirieron USD 2.853 millones. El reporte incluye también las ventas y el saldo neto que resulta de esa comparación

Manos adultas colocan fajos de billetes de dólares estadounidenses amarrados con gomas en un cajón de madera abierto.
El saldo neto entre dólares comprados y vendidos desde la salida del cepo, supera los USD 40.000 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mercado cambiario argentino dio un giro de 180° desde que el Gobierno decidió flexibilizar las restricciones para la compra de moneda extranjera. Ahorristas, empresas y organismos oficiales siguen de cerca cada informe que permite dimensionar cómo se comporta la demanda de dólares en un escenario sin cepo, en un contexto donde el tipo de cambio y las reservas del Banco Central concentran buena parte de la atención económica.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica de manera periódica el informe de “Balance Cambiario”, un documento que recopila el detalle de las operaciones en moneda extranjera realizadas por personas humanas y por el sector privado no financiero. Ese reporte es la fuente oficial que permite reconstruir, mes a mes, el comportamiento de la demanda desde que se levantaron las limitaciones para adquirir divisas.

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La flexibilización cambiaria comenzó en abril de 2025. Aquel primer mes bajo el nuevo esquema, las operaciones de compra de billetes por parte de personas físicas totalizaron USD 2.077 millones, con más de un millón de individuos participando del mercado. A partir de ese punto de partida, el organismo monetario fue acumulando los datos que hoy permiten trazar el camino completo del dólar hasta hoy.

Un número que resume todo el período

De acuerdo con el último Balance Cambiario del BCRA, desde la eliminación de las restricciones cambiarias los argentinos adquirieron USD 47.290 millones en términos brutos. Se trata de la sumatoria de todas las compras de divisas realizadas por personas humanas mes a mes, sin descontar las operaciones de signo contrario, es decir, sin restar lo que esas mismas personas vendieron en el mismo lapso. Concretamente en agosto de este año -último dato disponible-, se adquirieron USD 2.853 millones.

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Ese monto no incluye únicamente la compra de billetes. El informe del Banco Central contempla también las transferencias de moneda extranjera sin una finalidad declarada que realizó el sector privado no financiero, un concepto distinto al de las personas humanas pero que forma parte del mismo fenómeno de demanda de divisas. Al sumar ambos conceptos, el monto acumulado desde la salida del cepo asciende a 51.644 millones dólares.

Compras, ventas y el saldo neto

El Banco Central también difunde el dato de las ventas, es decir, cuánto de esas divisas los propios argentinos decidieron desprenderse a lo largo del mismo período. Según el organismo, durante estos meses las personas vendieron USD 6.947 millones. Ese volumen, aunque significativamente menor al de las compras, forma parte del balance completo que permite calcular la demanda neta de divisas.

El resultado de contrastar ambos flujos arroja una demanda neta de USD 40.343 millones desde que se dispuso la flexibilización cambiaria. Este número es, en definitiva, el que mejor refleja cuánto quedó efectivamente en poder de los ahorristas argentinos tras compensar las compras con las ventas realizadas en el mismo lapso, y constituye la variable que el Banco Central utiliza para medir el impacto real de la demanda de divisas sobre el mercado.

La lectura de estos datos cobra relevancia en un esquema cambiario que combina un mercado único de cambios con un sistema de bandas dentro del cual se mueve la cotización oficial. En ese marco, cada informe del Balance Cambiario funciona como termómetro de la relación entre la oferta y la demanda de divisas, además de servir como insumo para anticipar el comportamiento de las reservas del Banco Central.

Según el BCRA, los argentinos adquirieron USD 47.290 millones en términos brutos desde la salida del cepo. (Reuters)
Según el BCRA, los argentinos adquirieron USD 47.290 millones en términos brutos desde la salida del cepo. (Reuters)

El monto acumulado desde abril de 2025 también sirve como punto de referencia para dimensionar la magnitud de la demanda de dólares en la economía argentina bajo el nuevo esquema cambiario. Se trata de una cifra que agrupa comportamientos muy diferentes a lo largo de los meses, con picos vinculados a momentos de mayor incertidumbre y valles asociados a etapas de mayor estabilidad, pero que el Banco Central contabiliza como un todo dentro del período que comenzó con el fin de las restricciones.

Este tipo de reportes forma parte de la información que el Banco Central pone a disposición del público de manera regular, y constituye una de las principales referencias para especialistas, analistas de mercado y organismos internacionales a la hora de evaluar el funcionamiento del mercado cambiario argentino tras la salida del cepo. El organismo monetario aclara que estos valores surgen del cruce de las operaciones informadas por las entidades financieras y cambiarias autorizadas a operar en el mercado único y libre de cambios.

De esta manera, el dato oficial confirma que, en apenas un año y medio de mercado sin restricciones para el acceso a la moneda extranjera, la demanda acumulada de los argentinos superó ampliamente los 47.000 millones de dólares en términos brutos, con un saldo neto de más de 40.000 millones de dólares una vez descontadas las ventas realizadas en el mismo período.

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