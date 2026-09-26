Javier Milei reveló cuál es el auto de sus sueños: qué modelo eligió, cuánto cuesta y cómo lo “tunearía”

Javier Milei habla de su deseo de tener un Tesla Cybertruck negro con un león dorado durante una entrevista con Bloomberg

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En una entrevista realizada en el Club Económico de Nueva York con Bloomberg, el presidente Javier Milei reveló cuál es el auto de sus sueños y contó cómo le gustaría personalizarlo con un símbolo que lo caracteriza desde sus inicios en la política.

“Si yo me tuviera que comprar un auto para mi, me gustaría tener el Cybertruck, pero ese es otro tema. Imaginen que empiece a andar por Buenos Aires con un Cybertruck todo pintado de negro y un león dorado, es una cosa maravillosa”, dijo el mandatario, en referencia a la pick-up eléctrica de Tesla.

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No es la primera vez que el jefe de Estado manifiesta interés por el vehículo de Elon Musk. En abril de 2024, durante su primera reunión oficial con el dueño de Tesla en una planta de la compañía en Austin, Texas, Milei se subió a una Cybertruck. En el streaming Carajo contó además que le pidió a Musk que le regalara un Tesla para moverse por la Argentina.

Cómo es la pick-up eléctrica

La Cybertruck es una de las primeras pick-ups eléctricas de producción en serie del mercado estadounidense. Fue presentada por Musk en 2019 y las entregas comenzaron recién en diciembre de 2023. Se diferencia de cualquier otra camioneta por su carrocería de acero inoxidable, sus líneas rectas y los quiebres angulares que reemplazan las curvas habituales del segmento. La caja de carga tampoco sigue el patrón tradicional: sus laterales no son paralelos al piso, sino que descienden en ángulo desde la cabina hacia la parte trasera.

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La Tesla Cybertruck viene en tres versiones, con dos y tres motores. (Europa Press)

Ese estilo generó tanto elogios como críticas, sobre todo vinculadas a la practicidad del vehículo para tareas propias de una pick-up de trabajo. Aun así, la compañía sostiene que la demanda internacional se mantiene alta y que en algunos mercados las listas de espera se extienden por varios años.

En Estados Unidos, la Cybertruck se comercializa actualmente en tres configuraciones, todas con tracción integral. La de acceso es la Dual Motor All-Wheel Drive, con dos motores eléctricos, cuyo precio ronda los 74.990 dólares. Le sigue la Premium All-Wheel Drive, con el mismo esquema de tracción pero mayor equipamiento y suspensión neumática adaptable, valuada en 84.990 dólares. En la cima de la gama se ubica la Cyberbeast, la única con tres motores, con un precio de 99.990 dólares y prestaciones superiores: acelera de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos y alcanza picos de velocidad cercanos a los 209 km/h, frente a los 4,1 segundos y los 180 km/h de las otras dos versiones.

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La autonomía varía según la configuración, aunque en las tres ronda entre los 500 y los 525 kilómetros con la batería completa.

Cuánto cuesta importarlo a la Argentina

Comprar una Cybertruck en el país implica pasar por el régimen de importación privada, ya sea a través de un importador o de manera particular, porque Tesla no tiene distribución oficial en la Argentina. Al valor de lista en dólares hay que sumarle el 35 por ciento de arancel de importación, el 3 por ciento de tasa de estadística y unos 6.000 dólares entre logística, seguro y costos de puerto. Sobre ese total todavía se aplica el 21 por ciento de IVA y, después, cerca de un 10 por ciento adicional en concepto de Ingresos Brutos, Ganancias, débitos y créditos, y tasas provinciales y municipales.

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Según un importador, el precio de una Cybertruck puede llegar a los USD 300.000 en Argentina. (Infobae Argentina)

Con ese esquema, una Dual Motor All-Wheel Drive terminaría costando unos 146.000 dólares, la Premium All-Wheel Drive rondaría los 164.000 dólares y la Cyberbeast se ubicaría cerca de los 193.000 dólares, siempre que la importación la haga un particular. Si el trámite lo realiza una empresa importadora, a esos valores se les suma su margen de ganancia, que puede rondar el 15 por ciento y llevar los precios a unos 168.000, 189.000 y 222.000 dólares respectivamente, aunque en la práctica puede ser bastante mayor. De hecho, aunque nunca se blanqueó un precio oficial, distintas fuentes ubicaron el valor de reventa de las unidades que trajo el importador Malek Fara entre los 250.000 y los 300.000 dólares.

La polémica por el Cybertruck del diputado Quintar

La atención sobre el vehículo también llegó al ámbito político. En mayo de este año, la aparición de una Cybertruck en el estacionamiento del Congreso de la Nación, propiedad del diputado jujeño Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, reabrió el debate sobre los ingresos de los legisladores y el contraste con la situación económica de buena parte de la sociedad.

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A la polémica por el origen de los fondos se sumaron dos datos que circularon a partir de las fotos del vehículo. Por un lado, la unidad no tenía patente visible, tal como exige la Ley Nacional de Tránsito, lo que abrió dudas sobre si ya estaba nacionalizada o si circulaba de manera irregular.

El diputado Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, compró una Cybertruck y generó polémica.

Desde el entorno del legislador señalaron que el auto está en regla y que la ausencia de la chapa se debía a una demora del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en la asignación de la matrícula. Por otro lado, se observó que el vehículo llevaba neumáticos Pirelli, una marca poco habitual en Estados Unidos, lo que hizo sospechar que se tratara de una unidad usada con las cubiertas ya cambiadas. Sin embargo, la ficha técnica que publica Tesla incluye justamente esos neumáticos, en su versión Scorpion ATR, como una de las opciones de fábrica para uso combinado.

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Milei salió a respaldar a su compañero de espacio político en ese momento y planteó que, si el legislador se compró el vehículo con dinero propio, no había ningún problema. El propio Quintar, en medio de la repercusión, le ofreció públicamente donarle su camioneta al Presidente para que la use en el país.