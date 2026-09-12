Las expensas de CABA subieron por debajo de la inflación en los últimos 12 meses, pero casi duplican a las bonaerenses

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Las expensas marca el ritmo de las cuentas domésticas de quienes comparten un consorcio y admiten lecturas distintas según la escala del edificio, la composición de sus gastos o la región en la que esté ubicado.

Pero hay un contraste muy marcado entre lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires: aunque cercanos, ambos distritos muestran ritmos de aumento y niveles de expensa que se fueron distanciando a lo largo del último año.

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En agosto, la expensa promedio en CABA alcanzó los $362.159, un valor 25% superior al de igual mes del año pasado, cuando el promedio era de 289.762 pesos. El dato surge del relevamiento mensual que realiza Consorcio Abierto entre 15.000 consorcios que utilizan su plataforma, y muestra que el ritmo de suba anual de las expensas porteñas quedó por debajo del 33,5% que marcó la inflación interanual medida a nivel nacional por el Indec.

El panorama bonaerense es distinto. En la provincia , la expensa promedio de agosto fue de $182.675, con un aumento interanual del 33%, en en línea con la inflación del período. Lo que más se destaca es la brecha en el nivel: el valor promedio de la expensa promedio en CABA casi duplica la de PBA.

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Los gastos asociados al mantenimiento son los que más pesan sobre el monto total que se paga por expensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto, sin embargo, mientras la expensa porteña promedio subió 2,1% respecto de julio, por sobre el 1,7% de la inflación del mes, la bonaerense se movió apenas 0,3%, siete veces menos que la porteña y bien por debajo del IPC.

Qué pesa más en cada distrito

La composición del gasto ayuda a entender parte de esas diferencias. En ambos distritos, el rubro personal y sueldos concentra la mayor porción de la expensa: 33% en CABA y 35% en PBA, seguido por los gastos operativos y de mantenimiento, que representan 27% en los dos casos. A partir de ahí, las estructuras se distancian: los gastos administrativos, bancarios e impositivos pesan 17% en la provincia contra 13% en la Ciudad, mientras que los servicios públicos inciden más en CABA, con 15%, que en PBA, donde llegan a 9%. El mantenimiento extraordinario y las obras completan el cuadro con una participación similar, de 9% en CABA y 8% en PBA.

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“La estructura de gastos se mantiene relativamente estable y confirma que gran parte de la expensa está vinculada al funcionamiento cotidiano del edificio: personal, mantenimiento, servicios y tareas necesarias para que todo funcione correctamente”, señaló Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

A esa fotografía se suma la morosidad, que también marca una diferencia leve pero constante entre los dos distritos. En CABA, el 15% de las unidades funcionales de un edificio tiene deuda, mientras que en PBA ese porcentaje sube a 16 por ciento.

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En CABA, 15 de cada 100 departamentos tiene deuda en sus expensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, siempre tratando de evitar llegar a instancias judiciales”, señaló Laiuppa.

El resto del mapa relevado

El relevamiento de ConsorcioAbierto también incluyó datos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En Córdoba, la expensa promedio de agosto fue de $149.573, con una suba interanual de 21,7%, aunque en la comparación mensual registró una baja de 1,7% respecto de julio. En Santa Fe el promedio llegó a $146.860, con un alza interanual de 30,6% y una suba mensual de 8,1%. Entre Ríos fue la provincia con el mayor incremento interanual, de 45,1%, hasta un promedio de $82.765, con una suba de 6% frente a julio.

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Como lo muestran los números, en líneas generales las subas interanuales más pronunciadas se concentraron en las provincias con niveles de expensas más bajos.

Problemas a resolver por el sector

Frente a este escenario, ConsorcioAbierto recomendó una serie de prácticas asociadas a una gestión más saludable de los consorcios. Entre ellas, aparece la búsqueda de expensas más predecibles, con menor dispersión mensual y variaciones más acotadas a lo largo del año, y el control de los costos fijos, de manera que la relación entre el tamaño del edificio y los gastos de administración y personal se mantenga estable.

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A eso se suma un seguimiento sistemático de la morosidad para evitar que la deuda se vuelva persistente, una menor incidencia de gastos extraordinarios que reduzca las sorpresas en la liquidación mensual, y rubros trazables, consistentes y comparables en el tiempo.

“Los edificios se volvieron organizaciones mucho más complejas que hace algunos años. También creció la necesidad de confianza sobre cómo se toman las decisiones”, planteó Laiuppa.

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