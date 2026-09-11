El CEO mundial de Renault pidió protección para los autos hechos en Argentina: “Tener fábricas es algo que no tenemos que perder”

Fabrice Cambolive, presidente y CEO de Renault global, vino a Argentina para el evento de develación internacional de la pickup Niagara que se fabricará únicamente en Córdoba (Renault Argentina)

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Fabrice Cambolive, CEO mundial de Renault, llegó a Argentina para encabezar el lanzamiento de la nueva pickup Niagara, el modelo que la compañía producirá en la planta de Santa Isabel para abastecer a los mercados de la región.

Cambolive habló sobre la estrategia de la empresa para la región, la competencia de las automotrices chinas, las condiciones para fabricar en Argentina, la electrificación, la alianza con Geely y la posibilidad de volver al segmento de las pickups medianas.

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En ese intercambio, el ejecutivo reclamó una “cierta protección” para la industria local ante la apertura comercial y la competencia de los importados. “Hay que buscar recetas para que los consumidores puedan encontrar estos autos locales a un muy buen nivel de precio. Entiendo que un mercado abierto tiene sus ventajas, pero tener fábricas en Argentina es algo que no tenemos que perder”, afirmó.

Fabrice Cambolive dijo que los vehículos nacionales deberían tener una protección para que los usuarios puedan comprarlos a buen precio. (Renault Argentina)

El ejecutivo francés se refirió a la competitividad de los vehículos locales y dejó un mensaje claro al respecto. “Sería bienvenida una política especial para estos autos locales, porque es también lo que permitirá permanecer con una industria muy fuerte”, sostuvo.

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Sobre el avance de las marcas chinas, afirmó que la respuesta exige reducir plazos de desarrollo y sostener el nivel tecnológico. La historia de Renault, dijo, “aporta un plus”, y lo ejemplificó con los nuevos Renault 5, Renault 4 y Twingo eléctricos de gran éxito en Europa. Sin embargo, también reconoció que la historia sola “no es suficiente” para preservar la competitividad.

Cambolive vinculó esa búsqueda de escala con el acuerdo de Renault y la automotriz china Geely. “En Brasil, decidimos aplicar la misma idea: poner juntos la industria, la plataforma, los concesionarios, para estar por encima de nuestros competidores”, afirmó.

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Consultado sobre la integración regional de partes que permitan el comercio con Argentina sin arancelamiento para los productos de esa asociación localizada en Brasil, el CEO de Renault respondió positivamente. “La idea es tener también esa integración de valor regional para todos. Así que si, lo necesitamos. Seguro que así será”, confirmó.

Cambolive dijo que el programa futuREady pone el foco fuera de Europa, en América del Sur e India. “Queremos siempre fabricar aquí para estar cerca de nuestros consumidores, pero al mismo tiempo beneficiar de un entorno global”, explicó. La compañía procura compartir desarrollos entre ambas regiones y Europa, además de mercados como Marruecos y Turquía.

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La apertura comercial eleva la presión sobre las fábricas locales

Para el CEO global de Renault, la apertura del mercado argentino exige una respuesta conjunta. “Nos pone todavía más presión para buscar productividad”, afirmó. Y agregó: “Sin un trabajo conjunto entre los empleados, el Estado y los sindicatos no seríamos capaces de tener esta competitividad que precisamos ahora”.

Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina (Renault Argentina)

Pablo Sibilla, presidente y CEO de Renault Argentina, precisó que un vehículo fabricado y vendido en el país soporta cargas impositivas como Ingresos Brutos, tasas municipales e impuesto al débito y crédito, que los importados de China no pagan. “Tenemos que tratar de equilibrar la cancha”, sostuvo.

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Renault apunta a consolidar la especialización de Córdoba en utilitarios, mientras Brasil se concentra en vehículos particulares. Santa Isabel ya produce Kangoo y la compañía analiza con sus equipos en Francia una posible renovación del modelo, aunque no dieron detalles sobre un proyecto concreto. “La prioridad era lanzar Niagara, la segunda etapa es exportar más del 50% de la producción de Santa Isabel”, respondió el CEO local.

Santa Isabel será la fábrica mundial de la nueva pickup

La Niagara pertenece al segmento de las pickups compactas o de media tonelada. Cambolive la definió como una categoría propia de América del Sur: “Es algo único, yo diría, de los países de América del Sur”. El modelo se fabricará en Santa Isabel, Córdoba, como único polo de producción mundial y se comercializará en 19 países de la región.

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La producción ya comenzó en la planta cordobesa. La preventa será en octubre y el lanzamiento comercial, en noviembre. El calendario de llegada a los mercados tendrá etapas, ya que cada país definirá su fecha según sus necesidades y otros lanzamientos.

La Renault Niagara ya se comenzó a fabricar en la planta de Santa Isabel, Córdoba. Se exportará a 19 países de la región, aunque con preponderancia a Brasil. (Renault Argentina)

“Más del 50% de los vehículos producidos en Santa Isabel tendrá como destino la exportación”, señaló Sibilla. Brasil, Colombia y México aparecen entre los destinos centrales, junto con los mercados de importadores de la región, que en conjunto representan cerca de un millón de vehículos anuales.

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México integra los planes de exportación, pese a que el acuerdo automotor bilateral con Argentina aún debe renovarse. El directivo argentino dijo que “hay un consenso de toda la industria que se va a renovar el acuerdo. Va a tardar un poco más, un poco menos, pero se va a renovar”, señaló.

Niagara tendrá una versión híbrida autorrecargable

Cambolive confirmó que la nueva pickup contará con una motorización híbrida autorrecargable. Renault apuesta a los eléctricos puros en mercados con infraestructura de carga y a híbridos no enchufables para los usuarios que no tienen esa posibilidad.

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“Quien tiene acceso a una carga de electricidad se puede comprar directamente un auto eléctrico. Y para quien no tiene acceso a un cargador, tenemos los híbridos, que son eficientes y más accesibles”, explicó.

A nivel de tecnologías electrificadas, el ejecutivo francés dijo que Renault no está interesado en los híbridos enchufables. “Los plug-in hybrid no son el futuro. El equilibrio de un híbrido enchufable es muy difícil, porque para ofrecer más de 100 kilómetros de autonomía, se necesita una batería de 15 o 20 kWh, que resta espacio en el auto, y si no se utiliza la carga cada día, tiene un consumo muy elevado por el peso de la batería”, dijo.

Que abierto el proyecto de una pickup mediana

Tras la cancelación del proyecto Alaskan, la pickup de una tonelada que Renault fabricaba en el país en asociación con Nissan, Cambolive no descartó regresar al segmento de pickups medianas.

“Seguimos interesados en la pickup de una tonelada. No hemos abandonado este producto y es muy consistente con lo que estamos haciendo con Niagara”, dijo, aunque aclaró que no existe un programa oficial y que si se vuelve a dar forma a un proyecto de ese tipo, será para una solución mundial.

“Ese tipo de vehículos no tienen mercado sólo en América del Sur, sino también en Asia, donde están los volúmenes”, explicó. El proyecto dependerá de los mercados elegidos, la escala y un eventual socio industrial, variables sobre las que Renault aún trabaja.