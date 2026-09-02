Se aleja el temor a una reversión del modelo económico pero crecen las tensiones en dos frentes clave, según un informe privado

El estudio analiza si existe la posibilidad de un cambio de rumbo económico a nivel nacional. (AP)

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La probabilidad de una reversión del actual esquema económico en la Argentina se redujo de manera significativa desde el cambio de gobierno, en un contexto en el que los riesgos más visibles dejaron de estar asociados al frente macroeconómico y comenzaron a desplazarse hacia la conflictividad social y las tensiones sobre la estructura productiva.

El Índice de Reversión del Modelo de Abeceb para Argentina cayó 22% desde noviembre de 2023 hasta el tercer trimestre de 2026 y mostró una menor probabilidad de un giro en la política económica vigente, en un escenario en el que la principal amenaza dejó de estar en la macroeconomía y pasó a concentrarse en el frente social y microeconómico.

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En puntaje, el indicador bajó de 53 a 42 puntos entre el cuarto trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2026 proyectado, dentro de una escala de cero a 100 en la que los valores más altos reflejan mayor riesgo de reversión. Para el cuarto trimestre de 2026, el relevamiento ubicó la atención en las dimensiones Político-Social y Micro & Negocios.

Según Abeceb, la caída fue explicada casi por completo por la dimensión macroeconómica, que descendió de 75 a 30 puntos. La consultora atribuyó ese cambio a la desinflación, la convergencia de la brecha cambiaria y la acumulación de reservas, factores que quitaron del centro lo que definió como el principal vector de vulnerabilidad del esquema económico.

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La conclusión del relevamiento quedó sintetizada en una definición textual: “El modelo macroeconómico se consolida, pero exige estar atentos a la legitimidad social y a la ejecución microeconómica”.

No se espera una reversión general del modelo económico producida por un shock financiero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado implica que, de acuerdo con el informe, las chances de una reversión general del modelo económico son hoy menores y que, a diferencia de otros períodos, ese riesgo no surgiría de un shock financiero. En esa línea, el documento planteó de forma explícita que “el riesgo ya no es macro, es social y microeconómico”. La advertencia pasa por otro lado: la legitimidad social del programa y su ejecución sobre la estructura productiva.

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Cómo funciona la medición y qué muestra

El IRM reúne 22 series cuantitativas provenientes de fuentes públicas y privadas, entre ellas Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Con estos datos, construye cuatro dimensiones estructurales: Macroeconómica, Político-Social, Institucional-Legal y Micro & Negocios.

En 2026, la lectura para la dimensión macroeconómica fue de consolidación. El informe describió un cuadro de inflación en convergencia, brecha cambiaria en 0% y superávit sostenido.

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La dimensión Institucional-Legal apareció como estable. El relevamiento señaló que el blindaje jurídico se mantiene sin avances ni retrocesos, mientras se busca recomponer y reforzar acuerdos legislativos.

La dimensión Político-Social, en cambio, mostró deterioro. Allí el trabajo registró desgaste preelectoral, caída de imagen y un nivel de conflictividad frente al cual el gobierno nacional adoptó medidas correctivas.

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La dimensión Micro & Negocios quedó definida por la tensión. El documento ubicó en ese plano la transformación en curso de la estructura productiva, con apertura y cierre de unidades productivas, costo del crédito y una mora que empezó a bajar.

El Índice de Reversión del Modelo de política económica de Argentina funciona, según la propia consultora, como una herramienta de inteligencia estratégica para traducir señales macroeconómicas, políticas, institucionales, sociales y microeconómicas en una lectura sobre la continuidad del esquema vigente desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

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El IRM se elabora en base a 22 series cuantitativas de organismos oficiales y universidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice procesa cada mes indicadores oficiales y relevamientos de mercado, y elabora una lectura trimestral comparable desde noviembre de 2023 hasta la actualidad. “Su objetivo no es anticipar un resultado electoral puntual ni reemplazar el análisis experto, sino ordenar evidencia cuantitativa y cualitativa para responder qué tan probable es que el sistema político revierta las reglas actuales y cómo impactaría eso sobre inversión, operación y posicionamiento empresario”, explicaron desde la consultora.

Para las decisiones de negocio, el informe de Abeceb sostuvo que el CAPEX estructural sigue habilitado. La consultora vinculó esa lectura con la solidez de la dimensión macroeconómica y con un andamiaje fiscal y monetario que, según planteó, respalda inversiones de largo plazo, sobre todo en sectores de mayor potencial.

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La visión sobre el mercado interno y el consumo fue más cauta. Aunque detectó señales de recuperación, el relevamiento advirtió que la dimensión micro y de negocios sigue atravesando una transformación que todavía no terminó de asentarse.

El Hub Global de Negocios

El último Índice de Reversión del Modelo se presentó en el marco de un evento realizado este martes en el Yacht Club en Puerto Madero. Se trató de un encuentro del Hub Global de Negocios, donde estuvieron presentes la presidente y CEO de Abeceb, Mariana Camino y el economista Dante Sica, entre otros especialistas.

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Los especialistas de Abeceb en el evento del Yatch Club de Puerto Madero (Abeceb)

El Hub Global de Negocios es una plataforma de inteligencia estratégica que integra capacidades de análisis económico, geopolítico, sectorial y empresarial para ayudar a las organizaciones a comprender el contexto global y convertirlo en decisiones de negocio concretas.

Desde Abeceb, explicaron que la plataforma “está diseñadas para transformar la complejidad del contexto global y local en marcos concretos de criterio colectivo”.