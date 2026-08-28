Economía

El auto más económico de la región se reinventa: cómo es, cuánto cuesta y cuándo llegará a la Argentina

El Renault Kwid fue el vehículo de menor precio desde hace dos años y medio, pero resultó desplazado este mes por un auto eléctrico importado. En Brasil se adelantó la versión 2027

Un automóvil compacto de color gris estacionado sobre el asfalto frente a una pared de color rosa intenso
Se presentó el nuevo Renault Kwid 2027, que incorpora un diseño más actualizado a la nueva imagen de la marca en la región. Se fabrica en Brasil, donde está tercero en ventas en su segmento. (Renault Brasil)
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En medio de una verdadera explosión de novedades de autos asiáticos en todas las categorías del mercado, la velocidad de reacción de las marcas tradicionales es clave para intentar una mitigación del impacto de los nuevos competidores en su actual y futura operación comercial e industrial, especialmente en Argentina y Brasil.

En ese escenario, Renault Brasil anticipó el lanzamiento del nuevo Renault Kwid 2027, una versión basada en el mismo vehículo actual pero con una renovación estética y de equipamiento interior que pretende competir con mejores herramientas por mantenerse entre los modelos más accesibles en el competitivo mercado brasileño.

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Actualmente, el Kwid es el tercer auto urbano más vendido en ese país, detrás del BYD Dolphin Mini y el Fiat Mobi, pero es el modelo de ese segmento que lidera los patentamientos en Argentina, mercado donde hasta el mes pasado era además, el modelo más económico para la adquisición.

Un automóvil compacto de color gris estacionado sobre el asfalto frente a una pared de color rosa intenso
El Renault Kwid 2027 ya se vende en Brasil como respuesta a la ofensiva asiática. Llegaría a Argentina recién el año próximo. (Renault Brasil)

Este nuevo modelo ya está disponible en Brasil, país de fabricación del auto, pero no llegará a Argentina hasta el año próximo, mientras se agota el stock remanente de la versión actual.

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El nuevo Kwid se tiene tres versiones en ese país, Evolution, Techno y Outsider, siendo ésta última la única que se replica en Argentina. El precio de venta del nuevo Outsider es de R$ 84.890, equivalente a 16.129 de dólares. Esa versión en configuración 2026, se vende en Argentina en $27.400.000, que representan unos 17.850 dólares.

Ese precio le permitió ser el auto más accesible del mercado argentino desde su regreso, en diciembre de 2024. Sin embargo, el arribo de nuevos competidores asiáticos, que entraron al país sin pagar el 35% de arancel extrazona que permite el cupo del Gobierno argentino, provocaron que un pequeño auto eléctrico, el JMEV Easy 3, se convirtiera en agosto, en el modelo más económico con un precio de 16.900 dólares.

Un automóvil compacto de color gris estacionado sobre el asfalto frente a una pared de color rosa intenso
En el interior se aprecian grandes cambios, incorporando la identida visual de la nueva familia de modelos de la marca. (Renault Brasil)

Aun así, el Kwid está en el 13er lugar en el ranking de autos de pasajeros más vendidos de Argentina, con un volumen de 6.251 unidades, que representan un 1,8% del total del mercado de 0 km entre enero y julio. Es, también, el modelo de mayor demanda de Renault en el mercado local, por delante de Kardian, que está en 16ta posición con 4.632 unidades acumuladas en 2026.

El rediseño del modelo incorpora parte de la nueva identidad visual de la marca, expresada a través de Kardian, Boreal y Koleos, aunque esa tarea no es tan simple de lograr, ya que esos tres automóviles tienen notorias diferencias de estilo entre sí, algo que Renault continúa mostrando incluso con sus nuevos modelos europeos también como Clio y Rafale.

Los cambios del nuevo Kwid

Las modificaciones en sí constan de un nuevo frente que incorpora paragolpes de diseño tridimensional y una parrilla con terminaciones en negro brillante, y la inclusión del nuevo logo de Renault que todavía no estaba en Kwid anteriores. También se han incorporado luces diurnas LED (DRL), nuevos faros traseros y un detalle en la parte trasera, donde el logo ahora integra una cámara de visión trasera y la inscripción “Kwid” en nueva tipografía global de Renault.

Además, la versión Outsider agrega embellecedores tipo “esquí” en la parte inferior del paragolpes, techo bitono, nuevos gráficos en las puertas y llantas de aleación de 14 pulgadas pintadas en negro brillante con corte diamante.

Un automóvil compacto de color gris estacionado sobre el asfalto frente a una pared de color rosa intenso
A nivel motriz, el nuevo Renault Kwid 2027 no presenta cambio alguno y continúa propulsado por el tricilindrico de 1.0 litros y 68 CV. (Renault Brasil)

En el interior se encuentren más novedades aun, porque este pequeño auto urbano adopta un rediseño inspirado en los recientes modelos eléctricos Renault R5 y R4. Para lograrlo, se renovó completamente el panel de instrumentos con una pantalla de 7 pulgadas con secuencia de bienvenida, que se complementa con una pantalla central flotante y un nuevo diseño de volante similar a los de la nueva familia de modelos.

A nivel tecnológico, el modelo mejora su performance con el sistema multimedia Media Evolution, instalado en la pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas con interfaz intuitiva y duplicación de pantalla inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

A nivel de dimensiones y capacidades, este Kwid no cambia en nada respecto a la versión que todavía se vende en Argentina. El motor tampoco cambia, sigue siendo el aspirado de 1.0 litros en arquitectura de tres cilindros, que entrega 68 CV de potencia con un torque de 91 Nm, asociado a una caja de cambios manual de 5 marchas y tracción delantera.

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