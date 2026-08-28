Alquileres, prepagas, transporte y tarifas: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

El boleto de subte tendrá un aumento del 4,1% en el mes de septiembre. (Wikimedia Commons)

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Septiembre llega con una nueva ronda de ajustes que impactará de manera directa en el presupuesto de los hogares argentinos. Se trata de subas que alcanzan a distintos rubros del consumo cotidiano, desde el transporte público hasta los servicios de salud, pasando por la educación privada, las tarifas de luz, agua y gas, los alquileres y el servicio doméstico.

Algunos incrementos ya fueron confirmados de manera oficial por las empresas o los organismos de control correspondientes, otros surgen de fórmulas de actualización automática atadas a distintos indicadores económicos, y hay casos en los que todavía se aguarda la publicación de los montos definitivos.

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Transporte público

El sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) actualizará sus tarifas en septiembre, con incrementos diferenciados según el medio de transporte y la jurisdicción. Los colectivos que dependen de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tendrán un aumento del 4,1%, con lo cual el boleto mínimo para el tramo de hasta 3 kilómetros, pagado con tarjeta SUBE registrada, pasará a costar 887,99 pesos. Los colectivos de la provincia de Buenos Aires, en tanto, aumentarán 4,3% y su boleto mínimo llegará a 1.158,97 pesos.

El ajuste más pronunciado dentro del sistema corresponde a los trenes del AMBA, que subirán 14,29 por ciento. De esta manera, el boleto mínimo para las líneas Urquiza, Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Norte y Belgrano Sur quedará establecido en 480 pesos. El subte, por su parte, también tendrá una suba del 4,1%, con lo que su boleto mínimo pasará a 1.753 pesos.

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Medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Salud los porcentajes de aumento que aplicarán a partir de septiembre. En esta oportunidad, se esperan ajustes muy variados dentro del sistema, con diferencias incluso en los diferentes planes de cada empresa.

Las empresas de medicina privada anunciaron aumentos que van del 1,9 al 3,1 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las subas confirmadas, se puede mencionar el caso de Swiss Medical, que actualizará sus cuotas 3,11%, mientras que Omint lo hará en 2,9%. OSDE, según el plan, aplicará un incremento de entre 1,9% y 2,3%, y Galeno definió un rango de entre 2,3% y 2,8%. Avalian, en tanto, ajustará sus valores 2,5 por ciento.

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Colegios privados

La educación privada también tendrá ajustes en septiembre. Los colegios que reciben aporte estatal y están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) subirán en promedio 4,2%, mientras que los establecimientos de la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento de 2,5 por ciento.

De esta manera, un colegio primario de la provincia de Buenos Aires con jornada de cuatro horas y 100% de aporte estatal, tendrá una cuota de 38.070 pesos. Una escuela de similares características, pero ubicada en CABA, tendrá una cuota de $49.366 a partir de septiembre.

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Tarifas de luz, agua y gas

Como sucede todos los meses, en los próximos días se espera la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Los montos de las subas todavía no están confirmados, pero es un hecho que las tarifas de electricidad y gas volverán a aumentar.

Persona, inflación, estanflación, economía, problemas económicos, salarios, sueldo, gastos, ahorro energético, hogar, casa, departamento, edificio, cuentas a pagar, deuda, servicios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del agua, se espera un nuevo incremento que surgirá de la fórmula de actualización automática que se calcula en función del Coeficiente de Modificación K. Entre mayo y agosto había regido un tope de suba mensual del 3%, pero ese esquema venció en el mes que está terminando, por lo que la actualización de septiembre podría no tener ese límite.

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Alquileres

En el mercado de alquileres todavía rigen contratos de distinto tipo, que varían según el momento en que fueron firmados y la legislación vigente en ese entonces. No obstante, la mayoría de los contratos se actualiza en la actualidad en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en julio avanzó 2,1 por ciento.

De acuerdo con los datos oficiales, los inquilinos a los que les corresponda un ajuste trimestral deberán afrontar una suba del 6,22 por ciento. De esta manera, quienes pagaban, por ejemplo, $500.000 de alquiler pasarán a abonar 531.100 pesos. Claro está que habrá otros inquilinos a los que no les corresponda ningún ajuste en septiembre, y otros a los que les toque un incremento cuatrimestral, semestral o anual, según lo que se haya pactado en cada contrato.

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Servicio doméstico

Quienes cuenten con los servicios formales de una trabajadora de casas particulares también deberán afrontar un aumento en septiembre, del 1,8 por ciento. De esta manera, el personal para tareas generales, categoría que incluye a los trabajadores dedicados a la limpieza, cobrará aproximadamente $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 por hora sin retiro.

El salario mensual, en tanto, quedará en $475.001,19 con retiro y $523.998,96 sin retiro para quienes cumplan una jornada completa bajo esta modalidad.