Vacaciones de invierno: cuánto necesita una familia para viajar dentro del país y cuáles son los destinos más económicos

San Martín de Los Andes es uno de los destinos más caros -partiendo desde Buenos Aires- con un costo mayor a $4,5 millones para una familia de cuatro personas. (Télam)

Una familia tipo necesita $2.453.293, en promedio, para irse de vacaciones dentro del país durante el receso invernal de este año (del 20 al 31 de julio), según un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco-UADE). El cálculo contempla dos componentes: el costo de traslado en micro y el de alojamiento, para una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

Ese monto equivale, según el informe, a “1,3 sueldos promedio medido por Ripte”. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables es el indicador que utiliza el estudio para dimensionar el esfuerzo salarial que implica un viaje.

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La comparación con el año anterior muestra que ese esfuerzo aumentó. En julio de 2025, una familia necesitaba destinar 1,2 salarios para financiar el mismo tipo de viaje. En base a esos números, el informe señala que “la relación entre costo de viaje y salario se incrementó respecto al mismo período del año anterior” y concluye que “el poder adquisitivo del turismo, entre julio de 2025 y julio de 2026, se deterioró en un 5,4 %”.

Grandes diferencias entre destinos

El relevamiento incluye 27 destinos dentro del país y muestra una dispersión considerable entre ellos. Según el documento, “el costo de transporte es poco disperso, por lo que la diferencia está explicada principalmente por los precios de hospedaje”. San Martín de los Andes aparece como el destino más caro ($4.593.135 para la familia de cuatro personas), partiendo desde Buenos Aires, mientras que San Clemente del Tuyú resulta el más accesible, con un costo de $1.635.266: “una familia tipo debe destinar un presupuesto casi tres veces mayor si decide ir a San Martín de los Andes respecto de San Clemente”, indica el informe.

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Para las familias de Buenos Aires, San clemente del Tuyú es el destino más accesible en las vacaciones de invierno, con un costo total de $1.635.266.

En el segundo lugar del ranking (de más caro a más económico) aparece San Carlos de Bariloche, con un costo de $4.435.439.

En un escalón intermedio se ubican destinos como Mendoza, con $2.689.462, y Ciudad de Córdoba, con $2.107.410, mientras que Villa Carlos Paz demanda $2.000.746. En el otro extremo aparecen los destinos más accesibles: Mar del Plata requiere $1.875.546, y Mar de Ajó, uno $1.772.941 para las cuatro personas, por citar algunos ejemplos.

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Otros destinos relevados son Catamarca ($3.207.822), Salta ($2.811.255), Puerto Iguazú ($2.398.797) y Rosario ($2.032.825), entre otros. Entre los más económicos figuran Colón (Entre Ríos), con un costo de $1.751.006, San Bernardo ($1.751.219) y Necochea ($1.849.295).

La evolución de costos no fue pareja entre destinos. El estudio identifica a San Antonio de Areco, Gualeguaychú y Rosario como “los destinos que se han vuelto relativamente más atractivos respecto del año anterior”, mientras que San Martín de los Andes, La Rioja y Puerto Madryn son “los que más han incrementado su costo relativo”.

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En síntesis, el informe sostiene que “la capacidad de las familias para financiar un viaje se deterioró en un 5,4 % respecto al período anterior” y agrega que “el turismo interno se aleja de ser una opción de consumo que resiste cambios en precios y salarios”.

El exterior, relativamente más barato que el año pasado

A diferencia de lo ocurrido con los destinos nacionales, el turismo internacional mostró una tendencia inversa. El informe releva cuatro destinos —Nueva York, Miami, Madrid y Río de Janeiro— y encuentra que el promedio de salarios necesarios para viajar al exterior “descendió de 11,1 a 10,5, una mejora cercana al 5,9 %”. El costo promedio total para una familia tipo que decida vacacionar fuera del país asciende a $20.070.640.

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Para viajar once días a Nueva York, una familia tipo debe enfrentar un costo de más de $36 millones entre los pasajes y el hospedaje. (AP)

Dentro de ese grupo, Nueva York es el destino más costoso, con 18,8 salarios necesarios ($36.005.781), una cifra que el informe equipara a “catorce veces lo que demanda el destino nacional promedio”. En el otro extremo, Río de Janeiro se mantiene como “la opción internacional más económica”, con 4,1 salarios necesarios (costo de $7.865.110). La brecha entre ambos es amplia: según el estudio, irse de vacaciones a Nueva York resulta “casi cinco veces más caro” que hacerlo a la ciudad brasileña.

En tanto, una familia tipo debe gastar $19.860.176 para viajar a Miami y $16.551.494 para tomar unas vacaciones en Madrid.

Como se puede deducir, pese a la mejora relativa, el turismo internacional sigue siendo mucho más costoso que cualquier alternativa dentro del país. El propio informe lo resume: mientras una familia tipo necesita en promedio 1,3 salarios para vacacionar en la Argentina, requiere 10,5 para hacerlo fuera de sus fronteras.

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