Más vino argentino en el mundo: crecieron las exportaciones, pero la ganancia se diluyó por la caída de precios

El vino fraccionado fue el segmento que mejor sostuvo su valor durante el primer semestre del año.

Las exportaciones argentinas de vino cerraron el primer semestre del año con una señal que, a primera vista, podría leerse como alentadora: se vendió mucho más volumen que en igual período de 2025. Sin embargo, el desempeño en materia de facturación no acompañó ese ritmo. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) difundió su informe de comercialización correspondiente a junio, con datos provisorios, y allí quedó expuesta la brecha entre lo que crecieron los litros exportados y lo que efectivamente ingresó en dólares a las bodegas del país.

Entre enero y junio, el volumen total de vino exportado sumó 102,6 millones de litros, un 14,2% más que en el mismo tramo de 2025. El crecimiento se explica en gran parte por el salto del vino blanco, que trepó 47,2% y llegó a 21,3 millones de litros, mientras que el vino color registró una mejora del 7,9% (81,2 millones de litros). En términos de valor, el semestre cerró con una facturación de USD 319,5 millones, apenas 2,6% por encima del año anterior. La distancia entre ambas variaciones (14,2% contra 2,6%) no es un detalle menor: implica que la Argentina exportó bastante más vino, pero lo cobró casi igual.

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La explicación de esa diferencia está en el precio promedio de exportación, que retrocedió 10,2% y pasó de USD 3,47 a USD 3,11 por litro. Es un dato central para entender el semestre: si el precio se hubiera mantenido estable, la facturación debería haber crecido a un ritmo mucho más cercano al del volumen. En cambio, la caída del valor del vino exportado se llevó buena parte de la ganancia que debería haber generado el mayor volumen despachado. En otras palabras, las bodegas vendieron más botellas y más litros a granel, pero a un precio medio más bajo, y eso achicó el impacto en los ingresos.

Fraccionado y granel, con comportamientos opuestos

Ahora bien, ese fenómeno no se explica de la misma manera en todos los segmentos. El vino fraccionado, que es el que mayor valor agregado aporta, tuvo un crecimiento apenas del 2,4% en volumen, hasta 70,4 millones de litros, y su precio promedio se mantuvo relativamente estable, con una baja de 1,1% (pasó de USD 4,23 a USD 4,18 por litro). Es la modalidad de envío que mejor sostuvo su rentabilidad relativa durante el semestre.

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En los primeros seis meses del año se vendieron más de 70 millones de litros de vino fraccionado.

En el vino a granel es donde se concentró el ajuste. Su volumen exportado se disparó 52,7%, hasta 33,2 millones de litros, un salto que explica buena parte del crecimiento total. Pero el precio promedio de este segmento se derrumbó 21,1%, a apenas USD 0,78 por litro. De esta manera, el vino a granel funcionó como el gran impulsor del volumen, aunque a costa de valores unitarios sensiblemente más bajos, lo que terminó arrastrando el precio promedio general hacia abajo y explicando gran parte de la diferencia entre la suba de litros y la suba de dólares.

El mosto, con mejor sintonía entre volumen y valor

A diferencia del vino, el mosto concentrado mostró un comportamiento más equilibrado entre cantidades y precios. Su volumen exportado creció 38,3% en el semestre, hasta 48.601 toneladas, mientras que su facturación aumentó 24,4%, a USD 67,5 millones. También en este producto el precio promedio bajó, un 10,1%, hasta USD 1.389,3 por tonelada, pero la caída fue menos determinante que en el caso del vino a granel, por lo que el mosto logró trasladar una porción mayor de su crecimiento en volumen hacia la facturación.

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Si se suma el total de mostos, que incluye tanto el concentrado como el sulfitado, la facturación del semestre alcanzó USD 72,9 millones, con un incremento del 28,2% respecto de 2025. Ese desempeño fue clave para sostener el resultado consolidado del sector: el total de vinos y mostos exportados en el semestre sumó USD 392,5 millones, con una suba del 6,6%, muy por encima del 2,6% que mostró el vino en soledad. En otras palabras, el mosto terminó siendo uno de los principales sostenes de la facturación externa del sector vitivinícola durante los primeros seis meses del año.