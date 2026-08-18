El economista que cenó con Milei habló del cierre de pymes: “Es doloroso, pero no se puede frenar la economía por eso”

El exviceministro de Economía, Sebastián Galiani, analiza el rumbo macroeconómico del país y el impacto de la apertura económica. Sostiene que, aunque sea doloroso para sectores protegidos, es el único camino para el crecimiento sostenido y la recuperación del salario real.

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En un contexto marcado por el anuncio diario de cierres de empresas y la preocupación de los sectores productivos, Sebastián Galiani, economista y profesor universitario, afirmó en una entrevista en Infobae en Vivo que “es doloroso, pero no se puede frenar la economía por eso”. El especialista sostuvo que los procesos de reconversión y ajuste forman parte de un cambio de régimen económico y consideró que la transformación estructural genera situaciones difíciles, aunque resultan inevitables si se busca reactivar el crecimiento.

Galiani explicó que el cierre de firmas, la caída del empleo en algunos sectores y el malestar social no constituyen un fenómeno nuevo en la Argentina. “No es un hecho inédito. Pasaba en el gobierno de Macri, yo era funcionario. Pasó en el gobierno de Menem y cada vez que un gobierno trató de modernizar la economía”, expresó. Según su análisis, la estructura productiva nacional se caracterizó durante décadas por el proteccionismo y la prevalencia de sectores poco competitivos, que ahora enfrentan desafíos frente a la apertura.

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El economista remarcó que los sectores más afectados, según los datos, son el empleo público y la industria textil. “Si mirás los datos, objetivamente esos son los que caen. Pero no podemos frenar el crecimiento de toda la economía porque al final siempre estamos más pobres”, sostuvo. Agregó que la única manera de lograr una mejora sostenida en los salarios reales es a través del crecimiento per cápita. “Si no crecés en términos per cápita, el salario real tiene que caer”, explicó.

Sebastián Galiani sostuvo que el cierre de empresas no puede detener la transformación económica

Galiani subrayó que la discusión sobre el impacto social de las reformas no puede evitar la comparación con las gestiones anteriores. “De los últimos cuatro gobiernos, este es el único que nos va a dar crecimiento per cápita”, aseguró. Contrastó proyecciones de crecimiento bajo la administración de Milei —alrededor del 8,3% para el período— con los resultados de las presidencias de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, que, según los datos que expuso, quedaron por debajo del promedio de los países de la OCDE. “La presidencia de Milei va a dar un crecimiento muy arriba de cualquiera de las otras”, insistió.

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¿Economía a dos velocidades?

Durante la entrevista, Galiani rechazó la idea de que la economía argentina funcione a “dos velocidades” y atribuyó esa visión a una mala interpretación. “La teoría económica dice otra cosa. La economía puede crecer más o menos todos los sectores similar cuando está en un régimen de política económica durante muchos años. Pero acá hay un cambio de régimen, donde vas de una economía cerrada a una economía abierta que se integra al mundo”, explicó. Consideró que en ese contexto algunos sectores no competitivos no sobrevivirán a la apertura y otros, con ventajas comparativas, se expandirán.

El economista sostuvo que la reconversión no se limita a la Argentina y planteó que la reasignación de recursos y el cambio tecnológico afectan a todos los países. “El comercio se mueve en todas partes al comercio online. En Nueva York se están reciclando edificios del distrito financiero para vivienda”, ejemplificó. Señaló que, una vez que baje la inflación y llegue el crédito, cambios similares podrían observarse en el país.

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Galiani también se refirió a la reacción social ante estos procesos. “No los juzgo. El empresario defiende lo suyo, su familia. Pero los que no se benefician de la industria protegida y pagan la ropa cuatro veces lo que sale en Miami también tienen derecho a pedir que siga la apertura”, afirmó. Explicó que, aunque la transformación es dolorosa para algunos sectores, la economía argentina no puede detener el proceso si aspira a salir de la crisis y mejorar sus indicadores.

Durante el programa, Galiani detalló que los procesos de cierre y apertura de empresas, así como la destrucción y creación de empleo, forman parte de la dinámica de cualquier economía. “Cuando cerró Toys R Us en Estados Unidos, no pasó nada. Acá también van a llegar nuevas empresas”, dijo. Expresó que parte de las dificultades de adaptación locales se vinculan a una cultura de estancamiento y resistencia al cambio que limita la capacidad de avanzar.

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Cena con Milei

En relación al presidente Milei, Galiani brindó detalles de la cena que compartió en la Quinta de Olivos la semana pasada. “Lo vi muy bien. No lo conozco tanto, lo vi tres veces en mi vida y siempre igual: una persona reflexiva, que escucha, que pregunta, que habla de muy buen humor, haciendo chistes”, relató.

Tras el encuentro, el economista publicó un tuit en el que elogió tanto la comida como la actitud del mandatario: “Anoche tuve el gran placer de cenar con el presidente Milei y, debo decir, sus famosas milanesas son exquisitas”. Agregó en ese mensaje que la charla giró en torno a la ópera y que vio al Presidente “compenetrado con la gestión”. También opinó que Milei “conoce bien las fuerzas de la resistencia que enfrenta y, aún así, ha avanzado muchísimo”.

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El economista relató detalles de su encuentro con Javier Milei en la Quinta de Olivos

En el plano económico, Galiani sostuvo que Milei le describió un plan de reformas de largo plazo, que incluye la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en el mercado de capitales. “No es un gobierno sin rumbo, los proyectos están en el Congreso y además está trabajando con el ministro Sturzenegger, con el ministro Caputo, con la ministra Pettovello y otros ministros”, detalló.

El economista también abordó las preocupaciones sobre el impacto social del ajuste. Dijo que, aunque el proceso es doloroso, el presidente considera que la Argentina debe atravesar una reasignación de recursos para lograr una economía más eficiente y competitiva. Añadió que, pese al fuerte ajuste fiscal, la Asignación Universal por Hijo creció en términos reales, mientras que los sectores más perjudicados fueron los empleados públicos y los jubilados, aunque estos últimos comenzaron a recuperarse. Consultado sobre posibles medidas para quienes pierden sus puestos de trabajo o ven cerrar sus empresas, Galiani respondió: “No hay que hacer nada, eso tiene que ser así. Me hago cargo yo de que no hay que hacer nada”.

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Al analizar los riesgos estructurales de la economía argentina, Galiani señaló como amenazas la posible reunificación del peronismo y la volatilidad financiera asociada a cambios políticos. Explicó que el gobierno de Milei dispone de prefinanciamiento para los vencimientos y que sigue acumulando reservas, con la posibilidad de recurrir a créditos externos para fortalecer la posición ante eventuales corridas cambiarias.

Sobre el uso de divisas generadas por sectores como el agro, la minería o Vaca Muerta, Galiani cuestionó la idea de que el peronismo haya aprovechado esos recursos para motorizar el crecimiento. Sostuvo que el aumento del gasto público, los subsidios y la expansión del empleo estatal durante gobiernos anteriores provocaron un déficit estructural y la necesidad de ajustes posteriores. Según su análisis, la actual administración está desmontando ese esquema y, una vez avanzado el proceso, planea avanzar con una reforma tributaria.

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Consultado sobre la nueva regulación que autoriza a los bancos a prestar dólares a empresas sin generación propia de divisas, Galiani opinó que la medida no representa un riesgo si se gestiona adecuadamente. Diferenció el contexto actual del de la convertibilidad y propuso que la regulación contemple una gama de riesgos y precios, en vez de prohibiciones absolutas.

Galiani también se refirió a la caída de la recaudación y a los riesgos para el equilibrio fiscal. Explicó que el Presidente ya presentó un proyecto en el Congreso para enfrentar esa situación, aunque consideró que lo ideal sería adoptar una regla fiscal más flexible, similar a la de Chile. Aclaró que, en el caso argentino, el foco en el equilibrio fiscal responde a una necesidad histórica y a la importancia de transmitir una idea central de estabilidad.

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Sobre el escenario electoral, Galiani afirmó que Milei debe construir una coalición con el PRO y quizá con sectores peronistas para tener posibilidades en los próximos comicios. No dio por garantizada la reelección, pero sostuvo que una alianza amplia es clave para sostener el rumbo político y económico.

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