El Programa Mundial de Alimentos anunció que apoyará la nutrición escolar en cinco provincias de Cuba

Fotografía de archivo de una maestra que dicta clase a un grupo de estudiantes en La Habana (EFE/Yander Zamora)

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) impulsa un proyecto para apoyar la alimentación escolar en Cuba, que contará con recursos por valor de 89.301 euros (aproximadamente 102.000 dólares) procedentes del canje de deuda entre España y Cuba aprobado en 2025, según informaron este martes medios estatales.

La iniciativa tendrá un período preliminar de seis meses en 2026 y utilizará los fondos para respaldar la compra de alimentos destinados a 74 centros educativos en 19 municipios de las cinco provincias orientales de la isla, de acuerdo a un comunicado del PMA citado por Cubadebate.

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El proyecto beneficiará directamente a 12.677 niñas y niños de la primera infancia, enseñanza primaria y escuelas especiales. Además, involucrará a 42 formas productivas locales responsables de suministrar alimentos frescos y, de manera indirecta, a más de 3.000 trabajadores del sector educativo.

El informe señala que el Ministerio de Educación cubano ejecutará el proyecto en coordinación con los gobiernos territoriales y otras instituciones nacionales, mientras que el PMA, organización humanitaria de las Naciones Unidas, brindará asistencia técnica, seguimiento y apoyo a la rendición de cuentas.

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El representante del PMA en Cuba, Etienne Labande, afirmó que este proyecto “muestra cómo la cooperación internacional puede traducirse en soluciones concretas para las comunidades”.

Mujeres participan en las adecuaciones de una escuela en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

También subrayó que, gracias a los recursos del Programa de Conversión de Deuda entre España y Cuba, el PMA “acompaña los esfuerzos nacionales para fortalecer la alimentación escolar, apoyar a productores locales y promover un modelo que conecta mejor a las escuelas con los sistemas alimentarios de sus territorios”.

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El Programa de Conversión de Deuda, firmado en 2016 entre Cuba y España, se puso en marcha en julio de 2025 con el objetivo de movilizar hasta 375 millones de euros para financiar proyectos enfocados en prioridades sociales, como la seguridad alimentaria y la inversión en el fortalecimiento de capacidades productivas del país.

El PMA aprobó la semana pasada el Plan Estratégico para Cuba 2026-2030 por más de 116 millones de dólares, que permitirá mantener la cooperación en seguridad alimentaria de esa agencia de la ONU con la isla durante el periodo 2026-2030.

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Cuba enfrenta una profunda crisis económica desde mediados de 2024, agravada desde enero por el impacto del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. A esto se sumaron en mayo sanciones reforzadas contra sectores clave de la economía y las empresas que mantienen vínculos comerciales con el régimen cubano.