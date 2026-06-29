El auto más vendido del mercado cumple 10 años: cuál es y por cuánto tiempo más se seguirá fabricando

El Fiat Cronos empezó a fabricarse en 2018 en Ferreyra, Córdoba. El año próximo cumple 10 años en el mercado

Cuando la economía argentina impedía la libre importación de autos, el Fiat Cronos fue el auto más vendido del mercado, con un share que variaba entre el 10 y el 11%. Hoy la cuota bajó a la mitad y se acerca el 10mo aniversario. En Stellantis dicen que hay Cronos por tres años más.

El recorrido en los últimos dos años, sin embargo, fue cambiante. Con la apertura sin restricciones para traer vehículos del exterior, en 2024 fue el Peugeot 208 el número 1° en patentamientos, superando por primera vez en cuatro años al sedán compacto de Fiat, en lo que para muchos fue el más claro indicio de que se acercaba el fin del ciclo de este modelo que Stellantis fabrica en Córdoba.

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Pero las “vacaciones” duraron solo cinco meses, porque en mayo del año pasado se relanzó el Cronos con una actualización estética que pareció darle una segunda vida. Y desde entonces el camino fue prácticamente siempre de ascenso hacia la cima de las estadísticas otra vez.

Hoy, a punto de terminar el primer semestre, el Cronos ya está primero en el cómputo absoluto del año. El dato se confirmará este martes a última hora, pero se espera supere al 208 por un margen seguro que le permita enfrentar la segunda parte del año con verdaderas posibilidades de quedar primero entre los autos de pasajeros.

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El Fiat Cronos ya superó las 500.000 unidades entre 2018 y 2026. Es uno de los autos más exitosos de la historia de Fiat en Argentina

Ganarle a los SUV ya será una pelea más dura, porque son los que más crecen en Argentina y tienen una participación en el total de ventas muy similar a la de este tipo de autos, los más accesibles del mercado. Ford Territory tuvo un 3,9% del mercado hasta mayo y el Fiat Cronos un 4,1 por ciento.

La pregunta es hasta cuándo habrá Cronos, porque su historia se remonta a 2018, con lo cual el año próximo cumplirá 10 años completos, y ése es, regularmente, un límite de vida útil de un vehículo exitoso en estos tiempos de la industria automotriz.

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“Cuando uno hace o piensa un producto nuevo, lo hace para 10 años. Hoy tenemos Cronos por tres años más dentro de nuestra programación, seguro. Después veremos cómo sigue, puede haber alguna renovación del modelo, podemos traer otro modelo, auto o SUV, o aumentar la velocidad de producción de las pickups”, dijo Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina ante la consulta de Infobae días atrás.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, dice que al Cronos le quedan tres años más, seguro. (Stellantis Argentina)

Entonces, hay que analizar los números para ver cuál es la situación a través de los datos duros. Cronos es el auto más vendido en el mercado con un 5% de cuota. Si el año termina en esos mismos valores y se venden en Argentina unos 615.000 vehículos como se estima, eso representará unas 30.000 unidades, casi lo mismo que en 2025, cuando se fabricaron 54.500 autos y se vendieron en el mercado local 29.900.

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El problema es que el año pasado las exportaciones cayeron un 45%, y eso hizo que Stellantis baje de 72.000 a 54.000 unidades de producción, es decir una caída del 24% para adecuarse a la menor demanda. Si la tendencia a la baja de las exportaciones se sostiene como hasta ahora -en lo que va del año ya bajó otro 23% en Brasil- la marca podría tener que ajustar nuevamente la producción de Cronos en 2026.

Como contrapartida, el año pasado Fiat compensó esa caída con la llegada de las pick up Fiat Titano y Ram Dakota, que, con seis meses en producción y un aceptable volumen de exportaciones, permitió que esa caída del 45% se convierta en un 34% igualmente negativo, pero menos duro de asumir.

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La última actualización del Cronos fue en mayo de 2025

“Cronos ya tiene un recorrido y vos necesitas innovar en ese sentido. Entonces el hecho de que en Córdoba tengamos ahora dos pick ups y sumemos una marca que no estaba le da a la fábrica una gran fortaleza y sustentabilidad. Por economía de escala, cuánto más producís, más bajás el costo fijo por unidad. Cuando una fábrica trabaja a su máxima capacidad, mejora los costos productivos”, explicó Zuppi.

Solo por tomar una referencia válida, el Toyota Etios, el auto más económico y uno de los modelos vendidos de la marca en Argentina, se lanzó en 2013 y se dejó de producir en Brasil en 2023, aun a pesar de ser líder en ventas en ese momento en el segmento y estar en el Top 5 absoluto del mercado local.

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El Fiat Cronos actual

Este sedán se produce en la fábrica cordobesa de Ferreyra desde 2018 y fue el auto más vendido en 2021, 2022 y 2023. Actualmente, se comercializa en cuatro versiones, todas propulsadas por el motor 1.3 litros atmosférico de 99 CV de potencia.

La versión de acceso es el Cronos Like con caja manual de 5 velocidades y un precio de $31.600.000. Siguen el Drive 1.3 con caja manual y un precio de $38.370.000, y el Drive 1.3 con caja automática CVT y un valor de $38.590.000. Finalmente, el más equipado es el Cronos Precision, también con caja CVT y un precio de $39.180.000.

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