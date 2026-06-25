Los viajes al exterior generaron la salida de más de USD 4.800 millones en el primer trimestre

Dentro de la balanza de servicios, el rubro "viajes" registró un saldo negativo de USD 3.184 millones

El turismo y los viajes al exterior en general volvieron a dejar su huella en las cuentas externas de la Argentina. En el primer trimestre de 2026, el rubro “viajes” de la balanza de pagos —que registra todo el gasto en divisas asociado a desplazamientos fuera del país, ya sea por turismo, negocios u otras razones— mostró un déficit que supera los USD 3.000 millones. El dato surge del informe de “Balanza de Pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” que publicó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado no sorprende en su signo: Argentina es históricamente deficitaria en este rubro. Pero los números del primer trimestre permiten dimensionar la magnitud del desequilibrio: por cada dólar que ingresó al país por la visita de extranjeros, los argentinos gastaron casi tres dólares en sus desplazamientos al exterior.

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Vale aclarar qué mide exactamente el rubro “viajes” en este contexto. A diferencia de lo que podría suponerse, no se limita al turismo recreativo. Según la metodología de la balanza de pagos, el concepto abarca todos los bienes y servicios adquiridos en el exterior por residentes argentinos durante sus estadías afuera —ya sea por vacaciones, trabajo, estudios o cualquier otro motivo— así como el gasto que realizan los visitantes no residentes dentro del país. En términos contables, el gasto de los argentinos en el exterior es un débito (salida de divisas), mientras que el gasto de los extranjeros en Argentina es un crédito (ingreso de divisas).

Los números en detalle

En el primer trimestre de 2026, el débito del rubro viajes —es decir, lo que los residentes argentinos gastaron en el exterior— totalizó USD 4.825 millones. En paralelo, el crédito —el gasto de visitantes no residentes en el país— alcanzó USD 1.641 millones. La diferencia entre ambos flujos arrojó un saldo negativo de USD 3.184 millones.

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El informe detalla el desglose por país y permite identificar hacia dónde se fue la mayor parte de ese gasto. Brasil fue, por amplio margen, el principal destino de los viajes al exterior: concentró USD 1.635 millones en débitos, frente a solo USD 228 millones en créditos, lo que dejó un saldo negativo de USD 1.407 millones.

Uruguay fue el segundo destino en importancia con USD 667 millones en débitos y un déficit de USD 583 millones, seguido por Chile (USD 463 millones en débitos, saldo de -USD 299 millones) y Paraguay (USD 461 millones en débitos, saldo de -USD 378 millones). Estados Unidos, en cambio, presentó el déficit más acotado entre los países seleccionados: USD 355 millones en débitos contra USD 275 millones en créditos, con un saldo de -USD 80 millones.

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Brasil fue el principal destino de los viajes al exterior: concentró USD 1.635 millones en débitos y dejó un saldo negativo de USD 1.407 millones para la Argentina

La concentración geográfica es llamativa: los cinco países mencionados —Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Chile y Paraguay— explicaron USD 3.582 millones de los USD 4.825 millones totales en débitos de viajes, es decir, el 74,2% del total.

Menos viajeros al exterior, más turistas extranjeros

El déficit del primer trimestre de 2026 fue, sin embargo, USD 280 millones menor que el registrado en el mismo período del año anterior, cuando había alcanzado USD 3.464 millones. Según el Indec, ese resultado “se explicó principalmente por el aumento del gasto de los viajeros no residentes que visitaron el país, así como por la disminución de la cantidad de viajeros residentes que realizaron viajes al exterior”.

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El gasto de visitantes no residentes en el país sumó USD 1.641 millones entre enero y marzo, con un incremento interanual de USD 182 millones (Reuters)

En términos de volumen de personas, los datos de turismo internacional del primer trimestre muestran esa misma tendencia: el turismo emisivo —argentinos que viajaron afuera— alcanzó 4.455.000 personas, una caída interanual de 12,2%. El turismo receptivo —extranjeros que vinieron al país— sumó 1.725.800 visitantes, con un incremento de 4,8% respecto de igual período de 2025. Aun así, el volumen de argentinos que viajaron al exterior continuó siendo significativamente superior al de extranjeros que llegaron al país.

El peso de los viajes en el total de servicios

El rubro viajes es, con diferencia, el de mayor peso dentro de la cuenta de servicios de la balanza de pagos argentina. En el primer trimestre de 2026, el total de la cuenta de servicios registró un déficit de USD 4.028 millones —con créditos por USD 5.209 millones y débitos por USD 9.237 millones—. De ese déficit total, el rubro viajes explicó USD 3.184 millones, es decir, casi el 79% del resultado negativo de la cuenta.

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Los otros rubros de servicios presentaron resultados más acotados. El transporte arrojó un déficit de USD 762 millones; los cargos por el uso de la propiedad intelectual, tuvieron un saldo negativo de USD 367 millones; y los servicios de telecomunicaciones, informática e información registraron un saldo prácticamente neutro de USD 8 millones positivos. El único rubro con superávit fue el de “otros servicios empresariales”, que generó un ingreso neto de USD 686 millones.

Los servicios de telecomunicaciones, informática e información generaron ingresos por USD 784 millones, que contrarrestaron la salida de USD 777 millones.

Respecto al mismo período del año anterior, el déficit total de servicios se redujo en USD 532 millones. Esa mejora también estuvo impulsada principalmente por el rubro viajes, que aportó USD 280 millones de esa baja, seguido por el transporte (USD 153 millones menos de déficit) y los cargos por uso de propiedad intelectual (USD 50 millones menos).

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El contexto de la cuenta corriente

El resultado del rubro viajes se inserta en un marco más amplio de desequilibrio externo. La cuenta corriente de la balanza de pagos —que además de servicios incluye el comercio de bienes, las rentas y las transferencias corrientes— cerró el primer trimestre de 2026 con un déficit de USD 1.651 millones.

Ese resultado convive con un ingreso neto de capitales de USD 2.398 millones en la cuenta financiera, lo que permitió que los activos de reserva aumentaran USD 11 millones por efecto de las transacciones de la balanza de pagos durante el período.

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