Cuánto cuesta viajar a Texas para ver el segundo partido de la selección argentina en el Mundial 2026

Miles de argentinos buscan estar presentes en Texas para el segundo partido de la selección argentina ante Austria el 22 de junio en el A&T Stadium en Arlington. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Tras la goleada por 3-0 ante Argelia, miles de argentinos buscan viajar desde Buenos Aires a Texas, Estados Unidos, para ver a la selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026. Esto implica una inversión significativa tanto en pasajes aéreos como en entradas y alojamiento, según las opciones relevadas.

Para quienes planean asistir al segundo partido de la Scaloneta, que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, existen propuestas de paquetes turísticos que incluyen diferentes servicios y combinaciones de alojamiento, entradas y traslados. A continuación, un repaso por las alternativas ofrecidas por agencias de viaje, según la información disponible.

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Cuánto cuesta viajar a ver a la selección argentina

La opción de Modo Vuela para el segundo encuentro incluye un paquete con aéreo internacional ida y vuelta, tres noches de alojamiento en hotel cuatro estrellas, entrada categoría 1 para el partido, traslados entre el hotel y el estadio, y asistencia al viajero. El precio parte desde USD 5.490 por persona en base doble, en hotel cuatro estrellas y entrada categoría 3.

Otra propuesta de la misma agencia suma la posibilidad de presenciar dos partidos de la Albiceleste: Argentina vs. Austria y Argentina vs. Jordania, ambos en el mismo estadio. Este plan contempla ocho noches en Dallas (con hotel tres o cuatro estrellas), entradas de categoría 3, 2 o 1 para ambos encuentros, traslados entre el hotel y el estadio, asistencia al viajero y la opción de tres noches adicionales sin costo en Galveston, en un hotel de playa. El paquete arranca en USD 5.990 por persona en hotel tres estrellas y entradas categoría 3.

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El estadio AT&T de Arlington albergará el partido de la Argentina contra Austria en el Mundial 2026. (EFE/Carlos Ramírez)

También tiene a disposición un paquete específico para los eventuales dieciseisavos de final en Miami. Esta alternativa incluye pasaje aéreo internacional, tres noches de alojamiento en Beachwalk Hotelería, traslados entre el hotel y el estadio, entrada oficial en categoría 3 para el partido de dieciseisavos y una experiencia mundialista completa en Miami. El valor es de USD 4.990 por persona en base doble, con un suplemento de 620 dólares para quienes viajen sin acompañante.

Por su parte, otra firma turística ofrece una alternativa más acotada, que incluye tres noches de alojamiento en hotel tres estrellas en Dallas (sin pensión), traslados ida y vuelta al estadio, entrada al partido en categoría 3, coordinación en destino y asistencia al viajero.

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No están incluidos los aéreos, desayunos ni el resort fee de los hoteles. Los valores varían según la categoría de la entrada: USD 3.726 por persona para hotel tres estrellas y entrada categoría 3, USD 4.142 con entrada categoría 2 y USD 5.076 con entrada categoría 1.

A estas opciones se suma la propuesta de una compañía patagónica, que ofrece dos noches de alojamiento en hotel tres estrellas con desayuno, entrada categoría 3 para el partido Argentina vs Austria en el AT&T Stadium y una camiseta argentina conmemorativa de los campeones del 86.

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El servicio incluye coordinación permanente durante la estadía y tiene un valor de USD 1.910 por persona, con la opción de abonar en pesos argentinos. Este paquete no cubre los vuelos, traslados desde el aeropuerto, comidas y bebidas, impuestos locales ni gastos personales.

Los paquetes para ver a la selección argentina contra Austria parten de más de USD 5.000 por persona. (REUTERS/Bernadett Szabo)

Las diferencias entre los paquetes radican en la cantidad de noches de alojamiento, la categoría de las entradas, la inclusión o no del pasaje aéreo y los servicios adicionales, como traslados, excursiones o regalos exclusivos. Elegir entre ellos depende del tipo de experiencia buscada y el presupuesto disponible para acompañar a la Selección en uno de los partidos más esperados del Mundial.

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Cuánto cuesta el vuelo a Estados Unidos

Para aquellos que elijan sacar un paquete sin vuelos, una compañía norteamericana ofrece un trayecto con salida el 19 de junio desde Ezeiza a las 21, con llegada a Dallas a las 16.12 tras una escala, y regreso el 23 de junio a las 17.24 desde Dallas, llegando a Buenos Aires a las 8 del día siguiente, también con una escala. El precio final por persona en esta alternativa es de 1.501 dólares.

Otra posibilidad es volar por otra aerolínea estadounidense, partiendo desde Aeroparque el 19 de junio a las 20.05 y arribando a Dallas a las 14.52, con una escala. El vuelo de regreso sale el 23 de junio a las 18:40 desde Dallas y llega a Ezeiza a las 9.45, también con una escala, con un valor de USD 1.534 por persona.

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Una firma latinoamericana presenta una opción con dos escalas, partiendo el 19 de junio a las 7.35 desde Ezeiza y llegando a Dallas a las 00.19, y el regreso el 23 de junio a las 13.55 desde Dallas, con arribo a Buenos Aires a las 9:45, en ambos casos con una y dos escalas respectivamente. El monto final por persona en esta alternativa es de 1.499 dólares.

Todas las tarifas corresponden a vuelos en clase económica con equipaje incluido y reflejan los valores finales por persona. Estos montos solo contemplan el traslado aéreo entre Buenos Aires y Dallas, sin incluir gastos adicionales como alojamiento, traslados locales o entradas para el partido, que se deberan sumar a los montos mencionados.

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