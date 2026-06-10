Economía

Qué hacer ante un débito no autorizado en la tarjeta o la cuenta bancaria y cómo pedir la devolución del dinero

Ante este tipo de situaciones, el Banco Central recomienda reclamar de inmediato al banco, exigir suspensión y documentación del trámite, y pedir la devolución dentro de los 30 días

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El Banco Central cuenta con un protocolo en caso de que un usuario encuentre un débito no autorizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de un débito no autorizado en el resumen de una tarjeta de crédito o en la cuenta bancaria puede generar preocupación y desconcierto entre los usuarios. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece una serie de pasos claros para que los clientes puedan reclamar, proteger su dinero y revertir la operación en tiempo y forma. A continuación, se describe el procedimiento recomendado y los derechos que asisten a los usuarios, con citas textuales de la normativa y recomendaciones del organismo.

Primeros pasos ante un débito no autorizado

La acción inmediata ante la detección de un débito no consentido es contactar al banco o entidad emisora de la tarjeta. El BCRA indica: “Comunicáte primero con tu banco para iniciar el reclamo y pedir la suspensión del débito automático”. Esta comunicación puede realizarse por los canales oficiales del banco, como teléfono, home banking o sucursales, y debe quedar registrada.

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El usuario debe solicitar la suspensión del débito automático para evitar que se repita en el futuro. Además, el cliente tiene derecho a exigir la constancia del trámite presentado y el número de reclamo, elementos que servirán como respaldo en futuras gestiones. Según el BCRA, “una vez que lo hayas formalizado, pedí un número de reclamo y la constancia o copia del trámite presentado”.

Plazos y derechos: reversión del débito

El marco regulatorio vigente permite al usuario solicitar la reversión del débito dentro de los 30 días corridos desde la fecha en que se efectuó. El BCRA detalla que, para que la devolución sea efectiva, el banco debe responder en un plazo máximo de 72 horas hábiles. En palabras del organismo: “Podés pedir la reversión del débito dentro de los 30 días corridos desde la fecha en que se efectuó y solicitar que la devolución se realice en un máximo de 72 horas hábiles”.

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Una tarjeta de crédito colocada sobre la pantalla de un iPad, indicando la integración de los métodos de pago con la tecnología para realizar compras online. La imagen destaca la conveniencia y seguridad de usar tarjetas de crédito o débito para aprovechar promociones y participar en eventos de comercio electrónico como el Black Friday, reflejando la modernización del proceso de compra en la era digital. (Imagen ilustrativa Infobae)
Al detectar un débito no autorizado, se recomienda contactarse de inmediato con el banco o la entidad emisora de la tarjeta. (Imagen ilustrativa Infobae)

En caso de que el banco no brinde respuesta satisfactoria dentro de los 10 días hábiles posteriores al reclamo, el cliente puede elevar la queja ante el propio BCRA a través de su sitio web oficial. El formulario específico para este tipo de reclamos está disponible en la dirección de la entidad monetaria - Otros reclamos relacionados con productos o servicios financieros.

El BCRA recuerda además que “la normativa permite suspender débitos automáticos hasta el día hábil anterior al vencimiento y revertirlos dentro de los 30 días corridos”. Esto significa que el usuario cuenta con una ventana de tiempo amplia para ejercer sus derechos sobre la operatoria bancaria.

Paso a paso: cómo actuar ante un débito no autorizado

A continuación, el procedimiento recomendado por el Banco Central de la República Argentina:

  1. Verificá el débito en tu resumen de tarjeta de crédito o movimientos de cuenta bancaria.
  2. Contactá de inmediato a tu banco o entidad emisora para iniciar el reclamo y solicitar la suspensión del débito automático.
  3. Solicitá el número de reclamo y la constancia o copia del trámite realizado.
  4. Pedí la reversión del débito dentro de los 30 días corridos desde la fecha en que se realizó la operación.
  5. Exigí que la devolución se realice en un plazo máximo de 72 horas hábiles contadas desde el momento del pedido.
  6. Conservar toda la documentación relacionada con el reclamo, incluyendo capturas de pantalla, correos electrónicos y constancias emitidas por el banco.
  7. Si en 10 días hábiles no recibís respuesta o la solución no es satisfactoria, presentá el reclamo ante el BCRA mediante el formulario web oficial.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El BCRA recomienda controlar periódicamente el home banking para evitar este tipo de problemáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para prevenir débitos no autorizados

La prevención resulta clave para evitar inconvenientes con débitos automáticos no consentidos. El BCRA recomienda:

  • Controlar periódicamente servicios como suscripciones digitales, seguros o membresías, que suelen generar cobros automáticos.
  • Activar notificaciones en la app del banco para recibir alertas inmediatas ante cualquier movimiento o débito en la cuenta.
  • Revisar de forma frecuente el resumen de la tarjeta de crédito y los movimientos de la cuenta bancaria para detectar operaciones desconocidas.

Estas prácticas permiten identificar rápidamente cualquier débito no autorizado y agilizar el reclamo, ya que los plazos para revertir la operación comienzan a correr desde la fecha en que se efectúa el débito.

La normativa del Banco Central de la República Argentina protege a los usuarios de servicios financieros ante situaciones de débitos no consentidos. Los bancos y entidades emisoras están obligados a suspender y revertir operaciones no autorizadas según los plazos y condiciones estipulados. En caso de incumplimiento, el BCRA actúa como instancia de reclamo y supervisión.

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