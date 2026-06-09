Economía

Para Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, “es factible que en junio la inflación sea menor al 2%”

El experto prevé una nueva desaceleración del índice de precios para este mes. Qué dijo sobre la situación de la clase media

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El economista Sebastián Menescaldi anticipó sus proyecciones de inflación para junio

El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, aseguró en diálogo con Infobae en Vivo que la inflación de mayo se ubicará en torno al 2,4%, presentando una desaceleración respecto al 2,6% de abril. Según explicó, el impacto de algunos aumentos fue algo mayor al previsto inicialmente, aunque destacó que existieron factores que ayudaron a contener los precios. Asimismo, dio una proyección optimista para este mes.

Entre los factores que moderaron la inflación de mayo, el economista mencionó las promociones del Hot Sale, que derivaron en bajas de precios en distintos productos, y la ausencia de nuevos ajustes tarifarios. “La ventaja es que no hay una gran estacionalidad”, señaló.

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De cara a junio, el analista consideró que es posible que la inflación vuelva a perforar el umbral del 2%. No obstante, advirtió que aún resta gran parte del mes y que podrían surgir factores inesperados que alteren la trayectoria de los precios. “Es factible que en junio volvamos a tener una inflación menor al 2%, como sucedió el año pasado”, afirmó.

Menescaldi: "De cara a junio, el analista consideró que es posible que la inflación vuelva a perforar el umbral del 2%"
Menescaldi: "De cara a junio, el analista consideró que es posible que la inflación vuelva a perforar el umbral del 2%"

La estimación se da luego de la publicación del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 2,1% en mayo y presentó un alza de 33,1% interanual. La trayectoria del IPCBA durante el último año estuvo marcada por la incidencia de servicios regulados, especialmente en salud, educación y transporte, y por la evolución de los precios de los alimentos.

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Por otro lado, Menescaldi sostuvo que la composición de la pirámide social resultó afectada por los cambios en tarifas, salud y educación. “Lo que estás viendo es que cada vez menos gente alcanza a ser clase media y está cayendo a la situación que llamamos clase media frágil”, afirmó.

Vinculado a ello, el economista describió una fuerte caída inicial del ingreso disponible asociada al ajuste y al shock económico. Posteriormente, se recuperó de forma notable, tanto para el asalariado privado registrado como para quienes trabajan por cuenta propia o en la informalidad. Sin embargo, esa mejora perdió impulso tras dos ciclos de ajustes de precios relativos.

El impacto de la suba de tarifas se concentró, primero, en servicios privados. “Al inicio del gobierno de Javier Milei, hubo alguna regulación sobre las cuotas de las prepagas. Después, lo que se fue ajustando fue directamente el valor de los servicios públicos: electricidad, gas y agua”, explicó Menescaldi.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Menescaldi sostuvo que la composición de la pirámide social resultó afectada por los cambios en tarifas, salud y educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año pasado, el ingreso disponible creció hasta enero o febrero de 2025, pero luego se registró una pérdida. Hacia fin de año hubo una recomposición, ya que el Gobierno decidió posponer el aumento de tarifas de servicios públicos. En 2026, la política volvió a modificar los subsidios y los montos pagados por servicios básicos aumentaron otra vez.

El economista subrayó que estos incrementos tarifarios se sumaron a dos shocks inflacionarios, al aumento del precio de la carne y de los combustibles. “Todo eso redujo en general el ingreso disponible de la población en un marco donde los ingresos reales y el empleo en general no están creciendo”, evaluó.

Respecto a las perspectivas para el segundo semestre, Menescaldi consideró que, pasado el ajuste tarifario y los shocks inflacionarios, lo más probable es que los ingresos puedan experimentar alguna recuperación. Según el director de EcoGo, el repunte en los ingresos dependerá, en parte, de la estabilidad de los precios.

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