Santiago Casas: “Las metas de crecimiento que plantea Caputo para 2027 son poco realistas”

Santiago Casas calificó de poco realistas las metas de crecimiento económico propuestas por Caputo para 2027 en el LATAM Economic Forum

El economista Santiago Casas advirtió en Infobae al Regreso que las recomendaciones del FMI para elevar el monotributo y ampliar el impuesto a las ganancias no serán implementadas en el corto plazo por el gobierno, que retrasa la reforma fiscal y apuesta a una mejora gradual de las variables económicas.

En diálogo con el equipo, Santiago Casas sostuvo: “Lo que a mí me llamó mucho la atención fue Caputo sosteniendo que para fin de 2027 la economía iba a estar 20% por encima de como la agarraron. Y la verdad que me cuesta creer de sobremanera que eso vaya a pasar”.

PUBLICIDAD

El FMI pidió una reforma tributaria y el Gobierno la descartó

Matías Barbería expuso que el informe conocido como “revisión del capítulo cuatro” del FMI incluyó propuestas para elevar los costos impositivos del monotributo, ampliar el universo alcanzado por ganancias y modificar tributos sobre empresas.

“El Gobierno, después de que trascendió esto y que tuvo mucha repercusión, salió a decir que no está en la ideología del presidente. Esto es una sugerencia del FMI, está perfecto, la hace, nosotros no tenemos por qué tomarla”, detalló Barbería.

PUBLICIDAD

El FMI recomendó subir el monotributo y ampliar Ganancias, pero el Gobierno argentino pospuso cualquier reforma tributaria a corto plazo (Europa Press)

Según la visión oficial, “no es el momento” para avanzar en una reforma impositiva y cualquier cambio quedará postergado. El gobierno remarcó que “recibimos la sugerencia del FMI. Muy lindo todo. Chau, nos vemos”, graficó Barbería sobre la posición que transmitieron fuentes oficiales.

El ministro Caputo y las proyecciones para 2027: “La economía se va a llevar puesta a la política”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo del gobierno en el Latam Economic Forum y anticipó: “La economía se va a llevar puesta a la política” de cara a un 2027 electoral atípico. Santiago Casas cuestionó las previsiones oficiales: “Caputo sostuvo que para fin de 2027 la economía iba a estar 20 % por encima de como la agarraron. Me cuesta creer que eso vaya a pasar”.

PUBLICIDAD

Casas explicó que para concretar ese crecimiento “debería crecer la economía desde el último dato de actividad económica, que es marzo, 5,2% de acá a fin de año y 7% en 2027. Es un número muy irrealista en un año electoral donde se cambia presidente”.

El economista alertó sobre la volatilidad política: “Esa situación disruptiva va a generar mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre se traduce en demanda de activos precautorios. En Argentina el activo precautorio es el dólar”.

La volatilidad política y una alta demanda de dólares generan incertidumbre sobre la recuperación económica y el crecimiento en Argentina (Infobae en Vivo)

Martín Tetaz sumó que si el crecimiento se diera en esa magnitud, “Milei gana en primera vuelta”. Casas coincidió: “Sí, si se da un crecimiento del siete por ciento el año que viene, Milei gana en primera vuelta”.

Inflación, salario real y expectativas: ¿hay margen para la recuperación?

Consultado sobre la dinámica de los salarios, Casas señaló: “Más allá de que el salario real viene cayendo siete meses seguidos y que debe haber acumulado una pérdida, si no recuerdo mal, del 4,8%, yo creo que debería empezar a recuperarse el salario real en la medida que la inflación también vaya desacelerando”.

PUBLICIDAD

El propio Caputo había anticipado que la inflación “seguirá bajando” y pronosticó que “mayo dará menos que el 2,6% de abril”, además de asegurar que, sin intervención del Banco Central, el dólar “ya valdría $1.100”.

Martín Tetaz interpretó: “Si efectivamente baja la inflación, pasa el Mundial y mirás para atrás y tenés tres meses donde la inflación se acerca más al dos que al tres, es muy probable que la capacidad adquisitiva de los salarios recupere. Si eso ocurre, el consumo empuja y despeja incertidumbre política”.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió las proyecciones oficiales y afirmó que la economía superará a la política en 2027 (REUTERS/Yuri Gripas)

Malena de los Ríos planteó la inquietud sobre el uso del salario como ancla inflacionaria. Casas respondió: “Desde mi punto de vista no. De hecho, un gran problema de la política monetaria es que no tiene un ancla nominal clara y eso hace que se desangre en expectativas inflacionarias”.

Tetaz agregó que la insistencia oficial para negociar paritarias por debajo de la inflación responde más bien a un tema de expectativas: “No es que controlando salario controlás la inflación, pero si transmitís la expectativa de que ningún precio corre arriba del dos por ciento, es difícil que después en los supermercados los precios corran más arriba”.

PUBLICIDAD

Deuda, vencimientos y financiamiento: riesgos de cara al año electoral

El debate también abordó los vencimientos de deuda previstos para 2027. Diego Iglesias recordó que el próximo año electoral habrá compromisos por 28 mil millones de dólares. “Yo creo que eventualmente el Gobierno va a buscarle la vuelta, como vino haciéndolo estos últimos años, a conseguir financiamiento por alguna vía”, opinó Casas.

Santiago Casas calificó de poco realistas las metas de crecimiento económico propuestas por Caputo para 2027 en el LATAM Economic Forum (Infobae en Vivo)

El economista remarcó que el financiamiento obtenido en los últimos meses “ha sido bastante barato, en realidad. Porque el AO27 está saliendo al 5,12%. Mucho menor al del mercado. La demanda por esos bonos también está sostenida por los controles cambiarios que están remanentes en el mercado”.

PUBLICIDAD

Tetaz subrayó el impacto del riesgo político en los bonos: “El bono que vence antes de las elecciones del 27 tiene una tasa, y el bono que vence después, la tasa es mucho más grande, porque ahí está el riesgo político en el medio”.

Consultado sobre los mecanismos de esterilización, Casas advirtió: “Eso te generará un problema en la medida que esa forma de retirar los pesos sea con bonos que pagan una tasa de interés muy alta. Hoy no estás pagando una tasa de interés muy alta con esos bonos, con lo cual estás haciendo un buen negocio”.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.