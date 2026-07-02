Venezuela

Venezuela habilitó una vía para recibir donaciones internacionales monetarias y de insumos tras los sismos

La nueva plataforma web recibirá aportes en dinero y en ayuda humanitaria mediante una cuenta de la CAF, mientras la Cancillería venezolana se encargará de procesar los envíos destinados a las zonas afectadas

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Las personas desplazadas por los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio viven en tiendas de campaña en un parque de Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)
Las personas desplazadas por los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio viven en tiendas de campaña en un parque de Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)

El Gobierno de Venezuela habilitó una página web para canalizar donaciones internacionales tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron el norte del país hace una semana, devastando seis estados. El balance oficial ascendió a 1.943 muertos, 10.571 heridos y un número indeterminado de desaparecidos.

“¡Venezuela no está sola! Tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad”, expresó el canciller Yván Gil en un mensaje en inglés a través de Telegram, al compartir el enlace del portal.

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Según detalló el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el sitio web permite realizar donaciones monetarias y de insumos a través de una cuenta de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela gestionará el procesamiento de los donativos.

Un hombre da un masaje en el pie a una mujer mientras las personas desplazadas por los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio viven en tiendas de campaña en un parque de Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)
Un hombre da un masaje en el pie a una mujer mientras las personas desplazadas por los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio viven en tiendas de campaña en un parque de Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Maxwell Briceno)

El portal web también habilita solicitudes de permiso de vuelo para quienes deseen enviar aviones con ayuda humanitaria a territorio venezolano. Para ello, se debe declarar la aeronave, la ruta, la tripulación y el tipo de donaciones transportadas. El permiso se otorgará exclusivamente para vuelos destinados a la entrega de ayuda; una vez autorizado y con el avión en Venezuela, funcionarios de la Cancillería se encargarán de la logística de distribución.

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El martes, desde La Guaira, el estado más afectado, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, comunicó que el país espera la llegada de más ayuda humanitaria, tras haber recibido más de 1.200 toneladas en los últimos días. Blanco indicó que una treintena de países han ofrecido apoyo y que la coordinación ha sido inmediata con representantes de Estados Unidos, América Latina, Caribe, Europa y Asia.

Por su parte, la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Venezuela, Stephanie Hochstetter, señaló que la ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos. Según una evaluación satelital del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños en viviendas y activos económicos suman una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares.

Miembros del equipo de rescate eslovaco participan en las labores de rescate en el lugar donde se derrumbó un edificio del complejo residencial gubernamental «Misión Vivienda», tras los terremotos del 24 de junio, en Los Cocos, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Miembros del equipo de rescate eslovaco participan en las labores de rescate en el lugar donde se derrumbó un edificio del complejo residencial gubernamental «Misión Vivienda», tras los terremotos del 24 de junio, en Los Cocos, en el estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Hasta el momento, 80.870 familias fueron atendidas, mientras que en la zona de desastre operan 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según datos oficiales.

Delcy Rodríguez anunció que las labores de rescate continúan a una semana de terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en la noche del miércoles que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan en el país.

Tenemos esperanza y fe”, afirmó la mandataria durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en el que condecoró a delegaciones de rescatistas procedentes de Italia y Suiza.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita un campamento provisional de la Seguridad Civil francesa en el estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026, tras los dos terremotos que se produjeron el 24 de junio (Miguel Medina/REUTERS)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita un campamento provisional de la Seguridad Civil francesa en el estado de La Guaira, Venezuela, el 1 de julio de 2026, tras los dos terremotos que se produjeron el 24 de junio (Miguel Medina/REUTERS)

Las declaraciones de Rodríguez se produjeron mientras equipos de rescate de varios países mantenían una operación de salvamento de más de 60 horas para ubicar a un superviviente bajo los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, el estado costero más afectado por los sismos.

La dirigente chavista calificó la situación como “una de las peores tragedias naturales que haya conocido” Venezuela, y agradeció la presencia y el trabajo de expertos provenientes de 31 naciones que han viajado al país para “socorrer y dar vida”.

(Con información de EFE)

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