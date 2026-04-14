Inflación de marzo: prevén un 3,3% y sería la más alta desde septiembre de 2024

El estancamiento económico, los ajustes del Gobierno y la pérdida de poder adquisitivo deterioran el consumo y generan mayor precarización laboral

Hoy se conocen los datos de inflación de marzo. Según datos del Instituto de Estadística de los Trabajadores, junto con la UMET y el Centro de la Concertación y el Desarrollo, el número estará seis décimas por encima de febrero con 3,3% y será su nivel más alto desde septiembre de 2024.

El economista Fabián Amico, del Instituto de Estadística de los Trabajadores, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve: “Lo más importante es entender qué está motorizando la inflación. Básicamente, es el impulso de los precios regulados por el Gobierno. Hay un componente estacional: en marzo, aumentan rubros específicos como educación”. Según Amico, “el aumento en educación es inusualmente grande este año: nos da más del 8%”.

La carne también tracciona el índice general, según el economista. “El impulso viene de precios regulados y de alimentos, con un componente muy específico de la carne, que tiene dos problemas: la participación de las exportaciones a China, que en este momento absorben entre el 70 y 75% del volumen producido, genera que el precio doméstico copie el que paga el mercado chino. Eso contamina el precio local”, afirmó.

Estiman que la inflación de marzo alcanzará el 3,3%, según el Instituto de Estadística de los Trabajadores - REUTERS/Irina Dambrauskas

Qué rubros impulsaron el índice de marzo

Transporte y combustibles registraron aumentos notables. “El transporte, vinculado con el aumento de las naftas, da casi un 6%”, detalló Amico. El precio de los combustibles subió en marzo un 23%, lo que impacta en el coste del transporte y otros bienes.

Respecto a la canasta básica de los trabajadores, Amico precisó: “La inflación interanual de la canasta del trabajador está en 31,5 %. Desde noviembre la situación viene mal para los salarios”.

Según el economista, el deterioro del mercado de trabajo condiciona la dinámica salarial. “El avance del empleo informal y la reducción del empleo formal limitan la capacidad de negociación de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores independientes o informales tienen menos acceso a las paritarias formales, lo que restringe los aumentos nominales de salario”.

El avance del empleo informal y la caída del empleo formal limitan la capacidad de negociación salarial y agravan la desigualdad en Argentina(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las políticas del Gobierno también inciden en el escenario. “El Gobierno continúa con su política de ajuste a pesar del contexto internacional, como la guerra en Irán y el shock en los precios internacionales de energía y petróleo. Esa postura va a derivar en una caída adicional del consumo y un efecto contractivo sobre la actividad”, sostuvo Amico.

Cómo afecta la desigualdad salarial y la informalidad laboral

Las diferencias salariales entre sectores se amplían. “Algunos sectores le ganan a la inflación, pero cada vez son menos. Los promedios muestran que la mayor parte pierde. Desde noviembre pasado, los salarios caen en el promedio”, describió Amico. El economista indicó que la destrucción del empleo formal llevó a que el empleo independiente e informal funcionara como refugio, pero ese proceso estaría agotándose.

El desempleo avanza y se asocia a la dinámica nominal de los salarios. “La creación de empleo informal, que actuó como refugio, está frenando. El aumento del desempleo se va a traducir en la evolución salarial agregada. Sólo algunos sectores con mayor poder de negociación pueden registrar aumentos reales”, precisó Amico.

En cuanto a la informalidad, Amico apuntó: “Entre los asalariados privados, la informalidad ronda el 37%. Considerando a todas las personas que trabajan, esa cifra supera el 42%”.

El estancamiento económico, los ajustes del Gobierno y la pérdida de poder adquisitivo deterioran el consumo y generan mayor precarización laboral REUTERS/Tomás Cuesta

Según su análisis, el empleo informal crece cuando la economía se estanca, pero “el refugio no es eterno”. El economista agregó: “El Uber es el empleo refugio, pero termina dependiendo en buena parte del propio sector formal. Si cae el empleo formal, impacta en toda la estructura de ingresos”.

Pérdida de referencias salariales y consecuencias en el consumo

Para Amico, la referencia salarial nominal pierde sentido en un contexto de alta inflación: “Si te digo un sueldo promedio de un millón o dos millones de pesos, hoy no significa nada: lo importante es el poder de compra en este escenario caótico”.

El registro del Instituto de Estadística de los Trabajadores advierte sobre la pérdida de poder adquisitivo. “Cuando ves los ingresos nominales promedio, sorprenden por lo bajos que son”, afirmó el economista. El índice interanual de inflación supera el 30%, con proyección de alcanzar el 40% anual si la tendencia mensual del 3% se sostiene.

La informalidad, según recordó Amico, “tiende a crecer cuando la economía se estanca, en la Argentina y en toda la región. Es la salida de refugio del empleo registrado, pero no es un refugio eterno. En algún momento, se agota”.