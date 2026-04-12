La startup argentina creada por estudiantes de secundaria que previene incendios y consiguió USD 2,7 millones para ayudar a combatirlos y expandirse a EEUU

Franco Rodríguez Viau, en el centro de monitoreo de Satellites on Fire

Durante la misión espacial Artemis II, la cápsula Orion que alojaba a los cuatro astronautas en la nueva aventura lunar, soportó temperaturas externas de hasta 2.700 grados Celsius y por momentos se desplazó a cerca de 40.000 kilómetros por hora. La misión fue durante años preparada y durante su ejecución, que duró exactamente 9 días, 1 hora y 32 minutos, operada por la NASA, la agencia espacial norteamericana, cuyos vehículos, en velocidad, le pasan largamente el trapo a cualquier escudería de Fórmula 1.

Sin embargo, un sistema de la NASA, el llamado FIRMS (por Fire Information for Resource Management System, de mapeo, detección rápida y monitoreo de incendios) ha tenido fuertes rezagos respecto de Satellites on Fire, una startup creada por tres jóvenes argentinos que acaba de conseguir USD 2,7 millones en una ronda de inversión encabezada por Dalus Capital y en la que también participaron fondos como Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros.

“Tuvimos un incendio en Concarán. Con Satellites On Fire la alarma de los primeros focos fue a la 1:40. El FIRMS dio la alerta a las 9:00 y Geoservicios CONAE (portal de información geoespacial que cuenta con herramientas de consulta interactiva sobre incendios) a las 14 horas”, dijo Darío Ramírez, bombero voluntario de Merlo, en San Luis, que combatió un incendio ocurrido a fines de enero pasado en esa zona del Valle de Traslasierra.

Como idea, SOF alumbró en 2020 en la cabeza de Franco Rodríguez Viau, entonces de 16 años, quien tras ver cómo el fuego afectó familias de su entorno y destruyó tanto a su paso, decidió junto a Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak, compañeros de secundaria en el colegio ORT, crear una herramienta capaz de detectar focos de incendio con mayor anticipación y mejorar la capacidad de respuesta.

Este año, de hecho, los incendios forestales arrasaron más de 60.000 hectáreas de bosques en Chubut y Río Negro y ONG ambientalistas y dirigentes de oposición han denunciado un “desarme” del Estado para combatir el problema, que remontan al “negacionismo” del cambio climático del presidente Javier Milei. El ex Ministerio de Ambiente fue degradado a Subsecretaría y según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) su presupuesto mermó 79,4% en el primer año de gestión. Y, según Greenpeace, la Administración de Parques Nacionales dispone de solo 400 bomberos cuando debería contar con 700 para cubrir 5 millones de hectáreas.

Por todos los medios

Hoy de 22 años, Franco y sus socios desarrollaron una plataforma impulsada por inteligencia artificial (IA) que integra información satelital cada cinco minutos, cámaras en torres y modelos de simulación de propagación. El sistema envía alertas en tiempo real por WhatsApp, EMail o SMS para que equipos de emergencia, empresas y gobiernos actúen más rápido.

“En 2025, nuestro sistema ayudó en la respuesta a más de 600 incendios forestales”, dijo Rodríguez Viau a Infobae. La misión de Satellites on Fire, dijo, “es utilizar la tecnología para proteger a las comunidades y preservar la biodiversidad y los bosques antes de que sea demasiado tarde”.

A diferencia de sistemas que desarrollan sus propios satélites o sus propias cámaras, algo lento y difícil de escalar, Satellites on Fire es una plataforma basada en software que integra cualquier tipo de tecnología para detectar focos de incendio. Asegura que lo hace, en promedio, 35 minutos antes que la NASA.

Mejor prevenir que apagar

La velocidad de detección aumenta la rapidez y efectividad de la contención y reduce el impacto del incendio. La empresa ya cuenta con más de 55.000 usuarios y alimentó sus algoritmos con más de 20.000 validaciones en campo, armando así las bases de datos de reportes terrestres más grandes de América Latina.

La empresa ya monitorea territorios en 21 países y entre sus clientes cuenta empresas forestales, agrícolas, energéticas, proyectos de carbono, aseguradoras y gobiernos. En la Argentina, compañías como Genneia y Quilmes utilizan la plataforma para proteger sus operaciones.

“Cualquier persona que use nuestra plataforma puede decir si un foco de calor es un incendio real o no. Así el sistema va aprendiendo y mejorando con el tiempo. Y también tenemos contacto con gobiernos que nos proveen información de incendios validados y con eso entrenamos los modelos de IA, que entre otros sistemas se alimenta del Fire Weather Index, de Canadá“, contó Franco. Hoy en día, precisó, “el 95% de los incendios son generados por el hombre”. Es importante saberlo, agrega, y también que los incendios no se pueden desarrollar si no tienen las condiciones propician para expandirse.

Un aliado seguro

“Tenemos diferentes segmentos de clientes. Trabajamos con las empresas forestales más grandes del país pero también con empresas agrícolas y ganaderas, con gobiernos, ya sea provinciales, como Defensa Civil de La Pampa, que nos contrata hace varios años, y somos los principales aliados de AON, que es la aseguradora más grande del mundo”, contó Franco.

Esa asociación fue y es clave en la expansión de la startup, pues la prima del seguro contra incendios es menor para sus clientes “AON nos incluye como sistema de mitigador de riesgo”, explicó Rodríguez Viau.

¿Hasta qué punto SOF complementa o sustituye la estrategia nacional de manejo o las políticas de prevención del fuego?, le preguntó Infobae.

“Todo es complementario. Nosotros venimos a sumar y agregar valor, eficientizar la respuesta. La prevención y la alerta temprana son lo más importante para poder reducir las pérdidas”, respondió Franco, y agregó que actualmente la empresa toma información de más de 10 satélites de la NASA, de NOAA (sigla en ingles de la Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU) y de la Agencia Espacial Europea.

El cofundador y hoy CEO dijo que los USD 2,7 millones conseguidos en la ronda de inversión se destinarán a mejorar los modelos de IA, crecer el equipo para escalar y ser líderes en América Latina como plataforma integral de protección de incendios forestales y agrícolas, desde la prevención hasta el apagado de incendios, además de expandir los servicios a EEUU.

(Fuente)

“Empezamos por la detección, que es lo más importante para reducir las pérdidas, pero la idea es también, ya que nos expandimos con modelos que predicen cómo se va a propagar un incendio, integrar el uso de drones para verificar incendios y, en el futuro, apagarlos de forma automática”, dice Franco.

Eso es posible con drones solo si la detección es instantánea. “Esto es muy exploratorio, no conocemos tantos casos a escala donde un despliegue de drones automáticos para apagar incendios funcione. Pero nuestra idea, a medida que evoluciona la tecnología, es contar con drones de más batería y capacidad de carga para atacar incendios apenas surgen. Aunque sea, hacer la contención inicial; en territorios donde hay mucho bosque y pocos caminos se tarda en llegar de forma eficiente. Un dron puede ayudar mucho en la etapa inicial”, dice Franco.

Prevención, IA y medio ambiente

Diego Serebrisky, cofundador y Managing Partner de Dalus Capital, destacó: “Buscamos compañías que utilicen la tecnología para resolver los problemas más críticos del planeta. Satellites on Fire ha demostrado que, mediante el uso inteligente de la IA y el procesamiento de datos satelitales en tiempo real, es posible adelantarse a las catástrofes ambientales con una precisión y escala que antes eran impensables. Es un ejemplo perfecto de cómo el talento latinoamericano está creando soluciones de IA de clase mundial para enfrentar el cambio climático". La ronda de inversión contó también con la participación de Avesta Fund, Savia Ventures, Reciprocal, Zenani Capital, Innventure, Air Capital, Gain vc, Antom VC y Embarca Tech.

Con los fondos conseguidos, SOF piensa lanzar un producto de seguros paramétricos (esto es, a medida) contra incendios junto a AON y desarrollar herramientas de medición del impacto ambiental, incluyendo el cálculo de ahorro de emisiones de dióxido de carbono (CO2).