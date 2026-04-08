Mercados: quiénes son los ganadores y perdedores en la Bolsa argentina tras el cese de fuego en Oriente Medio

Los mercados tuvieron una infrecuente volatilidad en el lapso de 39 días que se extendió el conflicto.

Las bolsas internacionales se dispararon este miércoles entre 2% y 5%, mientras que los precios del petróleo se desplomaron más de 10%, en medio del alivio tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto de fuego de dos semanas que podría conducir a la reapertura del Estrecho de Ormuz a la navegación.

En el lapso de 39 días de hostilidades a partir del sábado 28 de febrero, los activos bursátiles dividieron aguas en cuanto a su desempeño. A la vez, el anuncio de un período aún crítico de dos semanas de negociaciones para alcanzar un acuerdo en Oriente Medio obligó a redefinir las carteras de inversión, tomar ganancias o reanudar apuestas por papeles atrasados en medio de las hostilidades.

¿Qué se puede esperar para el escenario presente? En principio, está el objetivo de que muchas acciones se asienten en el nivel de precios previo al inicio de la guerra entre los EEUU e Israel contra Irán, nación que a su vez atacó a otros vecinos de la región.

El número central fue el del precio del petróleo. El barril de crudo estaba operado en torno a los USD 70 a fines de febrero. Se disparó a la zona de USD 115 el barril -máximos desde junio de 2022- esta semana, en el pico de la tensión geopolítica, mientras que este miércoles se replegó en la zona de los USD 95, con caídas en un rango del 13% al 15% para las principales referencias, el Brent del Mar del Norte y el WTI en los EEUU.

El desplome del petróleo Brent tras el anuncio del cese de hostilidades.

Para la Argentina, hay un menú de acciones que dependen de la cotización del crudo en buena medida. YPF cerró a USD 46,22 el 31 de marzo, un máximo nominal en 15 años, y un récord histórico si se le descuenta el pago de dividendos efectuado por la empresa en esos tres lustros.

Hoy YPF cae a la zona de USD 43 y conserva una suba de 18,4% en 2026. Si devolviera la ganancia obtenida en marzo y abril, mientras se intensificaron los ataques, debería ceder un 17,7% desde el precio presente, hasta ceder a la zona de USD 35 por ADR, pero hay que subrayar que aún el precio del petróleo -que cotiza 35% más que al cierre de febrero- no respalda este eventual ajuste.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13 horas).

Otro papel ganador es el de Vista Energy. Hoy en los USD 65 descuenta un 7% en el día. Vista registró un cierre récord histórico USD 76,55 el 30 de marzo. Para regresar al nivel del 28 de febrero, debería retroceder 11% a la zona de 56 dólares. De todos modos, Vista sostiene una importante ganancia de 33% en lo que va de 2026.

El ADR de Pampa Energía ahora opera por encima de USD 86 en Wall Street; desde el comienzo de la guerra se apunta un alza de 11%, aunque en los últimos días se alejó 3,3% de su reciente máximo de USD 89,25 del 2 abril.

Esto es, los papeles ligados al sector oil & gas deberían devolver parte de sus exuberantes ganancias recientes, pero aún así podrían defender buena parte de los beneficios obtenidos si el precio del petróleo se estabiliza un escalón por encima de los valores de febrero.

Fuente: Rava Bursátil-precios en pesos (actualizado a las 13 horas)

En cuanto al sector bancario, el movimiento fue el inverso al de energía, pues acusaron importantes pérdidas en medio de la volatilidad financiera. Grupo Galicia tocó un mínimo de 2026 de USD 40,86 el 16 de marzo. Ahora, en los USD 47 recuperó 15% desde ese piso, a la vez que se posicionó un 4,8% por encima de la cotización precia al inicio del conflicto (UDSD 44,85 el 27 de febrero). No obstante, esta acción aún cae un 13% en el recorrido de 2026.

Otro grupo de acciones argentinas son aquellas cuyos principales negocios se asientan en el exterior. Por ejemplo, Mercado Libre, que hoy rebota un 2% a USD 1.777, sobrepasó en 1,3% el nivel del 27 de febrero (USD 1.757) y se sobrepuso en un 11% desde el reciente piso de USD 1.599 del 27 de marzo, aunque todavía está un 10% negativo en 2026.

Por lo tanto, en aquellas acciones más vinculadas al consumo y servicios se recuperaron los niveles de precios anteriores al conflicto, pero todavía marcan un balance negativo en lo que va de 2026.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, otra vez sobre los 3.000.000 puntos, anota una suba de 12% en pesos a partir del estallido de la guerra en Irán, debido a la predominante ponderación del rubro energético en la integración del panel de acciones líderes, mientras que aún mantiene una caída de casi 2% en 2026.

En el análisis de la renta fija, los bonos soberanos en dólares ofrecen un panorama de potencial de suba interesante. En los Bonares y Globales suben cerca de 2% en promedio este miércoles, para ser operados en torno a los USD 76. Todavía están un 1% por debajo de las cotizaciones del 27 de febrero, aunque recuperaron 2,5% desde el reciente piso del 30 de marzo, en torno a USD 74 en promedio.

En el mismo sentido, el riesgo país de Argentina, ahora en torno a los 574 puntos básicos, regresó casi al mismo nivel del 27 de febrero (576 puntos), tras haber alcanzado un máximo de 2026 en los 634 puntos básicos el 30 de marzo, en este último caso bajo la amenaza de un recrudecimiento del conflicto bélico.

En este sentido, los bonos soberanos promediaron los USD 79 el 28 de enero, un máximo este año, que coincidió con un riesgo país en los 481 puntos básicos, nivel mínimo desde el 8 de junio de 2018 (476 puntos básicos). Si los bonos en dólares tienden a recuperar sus precios de enero de este año, ofrecerían al inversor una ganancia potencial de 4% solo con alcanzar dicho objetivo reciente.