Economía

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan en baja tras el ultimátum de Trump a Irán

El mandatario norteamericano intimó al gobierno de Teherán a liberar Ormuz esta noche. El S&P Merval cae 1,1%, arrastrado por los números rojos de Wall Street. El riesgo país sube a 622 puntos

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Los mercados internacionales operan en un clima de incertidumbre y tensión.
Los mercados internacionales operan en un clima de incertidumbre y tensión.

Las bolsas internacionales operan este martes con números negativos, mientras que el precio del petróleo vuelve a subir, luego de la intimación efectuada por el presidente de los EEUU, Donald Trump, al régimen iraní para que se libere la circulación de buques por el estratégico Estrecho de Ormuz esta misma noche.

Trump exigió al gobierno de Teherán que permita la navegación antes de las 20:00 horas de Washington (21 horas de la Argentina, y las 0 horas GMT del miércoles) y amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán antes de las 4:00 GMT del miércoles (la una de la mañana en Argentina) en caso de incumplimiento. Estas advertencias impactaron en las expectativas del mercado y contribuyeron a la suba de las cotizaciones del crudo.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte cotizaban, con una leve suba de 0,5%, a USD 110,30 el barril para entrega en junio, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos tocó un máximo en cuatro semanas de USD 116,40 dólares el barril (+3,5%) para entrega en mayo.

El WTI suele cotizar con un descuento respecto al Brent, pero el contexto de tensión llevó a que los contratos de entrega más temprana alcanzaran precios superiores. El contrato de referencia del WTI corresponde a mayo, mientras que el del Brent está fijado para junio, lo que generó una distorsión en los valores habituales del mercado. Según explicó Reuters, este fenómeno reflejó la urgencia por asegurar barriles de entrega inmediata en un escenario de incertidumbre.

A las 12 horas, los índices de Wall Street negocian con una baja en un rango de 0,4% a 1,2%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 1,1%, a 2.973.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York se imponían las pérdidas, encabezadas por el sector bancario en trono al 2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan -que mide el diferencial de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes- crece en once unidades para la Argentina, en los 622 puntos básicos.

“En el plano corporativo y macroeconómico, Marcelo Mindlin asumió formalmente el control de Loma Negra a través de la reestructuración de InterCement, marcando el regreso de la mayor cementera de Argentina a manos nacionales. Mañana el Congreso votará la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, una reforma que redefiniría las zonas periglaciares protegidas y abriría ciertas áreas a la actividad minera”, reseñaron desde Max Capital.

Un informe de Cohen Aliados Financieros indicó que “Trump volvió a amenazar a Irán si no acepta la tregua, aumentando la tensión en el Golfo Pérsico. En este contexto, el petróleo subió nuevamente, aunque las tasas operaron a la baja y las acciones al alza”.

“En un contexto en el que el índice de precios del ISM de servicios se disparó a máximos de 2022, el mercado descuenta que no habrá recortes de tasas por parte de la Fed hasta diciembre de 2027″. añadió Cohen.

“En este contexto, la amenaza de ataques a infraestructura energética iraní y la fragilidad del tránsito en Ormuz elevan el riesgo de que el petróleo supere los 125 dólares, mientras organismos comoel Fondo Monetario Internacional advierten sobre un escenario de mayor inflación y menor crecimiento global“, aportó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

En el plano local, un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea puntualizó que “la economía creció 6,4% entre noviembre de 2023 y enero de 2026, impulsada por Finanzas, Energía y Agro, pero con caídas en Construcción (-12%) e Industria (-4%), incluyendo retrocesos de dos dígitos en varias ramas industriales”.

“¿Por qué hay tanta diferencia entre sectores y regiones? Factores como el ajuste fiscal, la apertura económica, los cambios en planes sociales y el impulso de sectores como Vaca Muerta y la minería generan ganadores y rezagados, con impactos dispares en el territorio",agregó el estudio del IERAL

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