La dura sentencia de los dueños de los colectivos: “No están los recursos para poner todas las unidades en la calle”

El presidente de AAETA advirtió sobre la falta de fondos y el impacto directo en la frecuencia de los servicios urbanos en el AMBA

El sector del transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una situación límite. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), describió en Infobae en Vivo un cuadro que calificó como “muy delicado” y en el que, según sus palabras, no están los recursos para poner todos los colectivos en la calle. El incremento abrupto del precio del gasoil y el atraso en la actualización de tarifas y subsidios estatales puso en jaque la frecuencia del servicio y la viabilidad de las empresas.

Desde hace tiempo, Fusaro viene advirtiendo sobre el deterioro de las condiciones de operación. “Durante el mes de marzo se disparó fuertemente el precio del gasoil”, sostuvo. El combustible representa el 20 % de la estructura de costos de una compañía de colectivos y, en su análisis, el alza de precios superó cualquier previsión: “Cuando el Estado hizo la cuenta, el gasoil estaba a mil setecientos pesos y está a dos mil cien”.

La estructura de ingresos de las empresas del sector depende del Estado. “Nuestro ingreso está regulado por el Estado. El Estado decide la plata que nos toca a través de tarifa subsidio”, explicó Fusaro. El cálculo oficial de subsidios y tarifas quedó atrasado respecto de los costos reales, en especial por la suba del gasoil y otros componentes. “Esa cuenta quedó desfasada. Si no se actualiza, las empresas no es que tienen una reserva de dinero”, remarcó.

Frente a ese escenario, la reducción de frecuencias resultó inevitable. “Por esa razón, ayer hubo una reducción global del 20 %: de quince mil quinientos colectivos pasamos a doce mil quinientos colectivos en la calle, un 20 % menos”, detalló. Fusaro señaló que la situación incluso se agravó, y que le informaron que ese día la reducción llegaba al 30 %. “Sucede que cada empresa hace lo que puede. Algunas reducen más, otras reducen menos porque nadie quiere reducir. Esa es la realidad”, enfatizó.

El presidente de AAETA subrayó que las empresas no desean retirar unidades del servicio, pero que no existen alternativas ante la falta de fondos. “La que reduce es porque no le queda otra opción”, afirmó. Fusaro explicó que el contrato de explotación que vincula a las empresas con el Estado compromete a ambas partes: “El operador está obligado a contratar personal, poner los colectivos en la calle y brindar a determinada frecuencia con cierto nivel de calidad. Y el Estado está obligado a brindar las condiciones económicas, ya sea a través de tarifa subsidio”.

Cuando una de las partes incumple, todo el sistema entra en crisis. “Si una de las partes del contrato no hace su parte, la otra falla. Esto es lo que está pasando. El gasoil se disparó”, dijo Fusaro. Ante la consulta sobre posibles sanciones estatales por la reducción de servicios, el dirigente reconoció que “el Estado cuando pasan estas cosas sale a fiscalizar, vienen multas, después las empresas van a recurrir esa multa, van a fundamentar y fijar su posición”. Consideró que la situación resulta “muy desagradable” para todas las partes involucradas, en especial para los usuarios que “tienen que estar esperando el colectivo o pagando más plata con medios alternativos de transporte”.

El aumento del gasoil y el atraso en las actualizaciones tarifarias pusieron en jaque la operación de los colectivos (Luciano González)

Fusaro describió el impacto en el personal de las empresas ante la disminución de colectivos disponibles. En casos coyunturales, se adelantan francos a los choferes, quienes cuentan con seis días de descanso al mes. “Se administra con eso”, dijo. Sin embargo, advirtió que si la caída de la oferta se prolonga, podría haber consecuencias mayores: “Si la caída es estructural, ahí ya tenés que pensar en reducción de personal. Yo creo que por ahora no estamos en esa instancia”.

El presidente de AAETA también mencionó un descenso en la cantidad de pasajeros transportados: “Hay 12 % menos de pasajeros marzo de este año contra el anterior”. La combinación de menos usuarios y mayores costos pone presión sobre el sistema y amenaza con achicar aún más el servicio: “Si estas situaciones se extienden, vas a un sistema más chico porque no tenés cómo cubrirlo y eso implica reducción de personal, forzosamente”.

Las imágenes de pasajeros viajando en condiciones difíciles reflejan el deterioro progresivo. “Para un colectivero, las imágenes que estamos viendo hoy son extremadamente dolorosas”, expresó Fusaro. Señaló que nadie en el sector desea llegar a este punto: “Nadie está especulando, ojalá fuera eso. Nadie está especulando. Es que realmente no está la plata para poner el colectivo en la calle”.

El deterioro se percibe también en la antigüedad de las unidades y la oferta nocturna. “Por eso tenés colectivos cada vez más viejos, por eso ves que hay menos colectivos de noche. Hay un declive gradual que se viene dando hace bastante tiempo”, indicó. Fusaro utilizó una imagen para describir la situación: “Como uno se va acostumbrando a una casa que se va rompiendo y te acostumbrás a las grietas, te acostumbrás que se oxida todo”.

Consultado sobre posibles soluciones, Fusaro fue tajante: “Estos son problemas de plata, ¿no? En algunos casos ni siquiera, porque hay empresas que aun teniendo la plata les está costando conseguir gasoil, pero es otro tema”. Sostuvo que el aumento de tarifas podría representar un paliativo, pero anticipó que tendría un efecto negativo sobre la demanda: “Si yo mañana pongo el boleto a dos mil pesos o mil setecientos pesos, aunque sea, seguramente es un paliativo, pero mucha gente no lo va a poder pagar y va a caer más la cantidad de pasajeros”.

El dirigente señaló las limitaciones presupuestarias de las distintas jurisdicciones: “Todos los estados, desde los estados nacionales, provinciales, están con ajustes fiscales, no tienen plata”. La dificultad para encontrar una solución se resume, para Fusaro, en el siguiente planteo: “Es la manta corta. Es muy difícil resolver un problema satisfaciendo a todas las partes. Porque todos tienen que poner algo. Y acá es donde en ese equilibrio no lo estamos pudiendo resolver de hace bastante tiempo y estas son las consecuencias”.

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