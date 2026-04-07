Cierre de Fate: vence el plazo para pagar los sueldos y la empresa se prepara para apelar una medida judicial

La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo ordenó a FATE pagar los salarios adeudados a los trabajadores incluidos en el acuerdo de mayo de 2025.

En las próximas horas, el enfrentamiento entre el sindicato y la empresa por el cierre de Fate sumará un nuevo capítulo. El gremio sostiene que el viernes finaliza el plazo para que la compañía acate el fallo judicial y pague los salarios adeudados desde mediados, mientras la empresa planea presentar una apelación. En paralelo, se evidencian tensiones políticas en la provincia de Buenos Aires entre el gobernador, Axel Kicillof, y los sectores de La Cámpora por la gestión del conflicto. Y se organiza además una movilización para la próxima semana en la Ciudad de Buenos Aires.

Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, fijó la semana pasada que Fate debe abonar los sueldos devengados a los empleados incluidos en el acuerdo homologado del 21 de mayo de 2025 y continuar pagando los haberes quincenales hasta julio de 2026. La sentencia, emitida la semana pasada, respondió a la medida cautelar solicitada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), y estableció plazos concretos para el cumplimiento de la obligación salarial.

El fallo obliga a Fate a pagar los salarios adeudados a los trabajadores dentro del listado oficial del acuerdo de mayo pasado y continuar abonando los haberes quincenales hasta julio de 2026. El fallo se basa en el acuerdo firmado en mayo de 2025, que incluyó una millonaria exención impositiva para la compañía y modificaciones en el sistema laboral, a cambio del compromiso de Fate de no realizar despidos hasta julio de 2026.

El conflicto gremial derivó en la toma de la planta, mientras el sindicato prepara una movilización en Plaza de Mayo.

Alejandro Crespo, el secretario general de Sutna, sostuvo que la empresa se apropió de esos beneficios impositivos y luego rompió el acuerdo al cerrar la empresa el 18 de febrero pasado. El dirigente sindical remarcó que la sentencia judicial establece la obligatoriedad del pago inmediato de los salarios adeudados para todos los trabajadores que estaban en la nómina a mayo pasado y la continuidad de los pagos futuros conforme venzan las quincenas.

Desde la empresa informaron a Infobae que cerca de 600 trabajadores ya alcanzaron un acuerdo, pero que aún restan 300 empleados en conflicto. “La ley es clara: vas a trabajar, cobrarás; no vas a trabajar, no cobrarás. La empresa cerró en febrero”, remarcaron fuentes de Fate ante la consulta sobre si no se está incumpliendo el acuerdo de mayo de 2025. Además, la compañía subrayó que en los últimos cinco años atravesó dos procesos preventivos de crisis y soportó pérdidas económicas significativas.

El conflicto político en la provincia de Buenos Aires

Paralelamente al proceso judicial, el conflicto se trasladó a la esfera política y legislativa de la provincia de Buenos Aires. Entre el 18 de febrero y el 18 de marzo, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria; luego, la provincia de Buenos Aires asumió el control y extendió la medida hasta el próximo 20 de abril. La provincia pasó a ser el principal escenario de la disputa, con audiencias en las que la empresa argumentó extensamente, lo que el sindicato interpreta como un aval de la vía administrativa por parte de Fate.

A su vez, el sindicato presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense que propone que el Ejecutivo provincial asuma la dirección del directorio de Fate por un año. El antecedente de “ocupación transitoria” citado por los sindicalistas, a modo explicativo, es la utilización de hoteles durante la pandemia del Covid-19. Crespo argumentó que la planta tiene un rol esencial. “Como las cubiertas de camión y ómnibus solo se producen en Fate, es un bien estratégico en un momento bélico, porque de cortarse el flujo de barcos internacionales la Argentina quedaría paralizada en el transporte”, argumentó.

El debate legislativo sumó el respaldo de varios bloques y sectores gremiales. Crespo indicó que Sutna mantuvo reuniones con la mayoría de los bloques de diputados y con representantes del Senado, principalmente de Unión por la Patria (UP) y otros espacios políticos. “Recibimos el apoyo de camioneros que dicen que sin cubiertas de camión se pararía el país. ATE sacó un pronunciamiento diciendo que no controlar los neumáticos es un peligro y que los neumáticos que vienen de afuera son malos y hay que revisarlos, y ayer sacó un pronunciamiento aceiteros”, afirmó Crespo.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires está a cargo de Walter Correa, un hombre de Máximo Kirchner.

Las diferencias dentro del oficialismo bonaerense se reflejan en la falta de una resolución del conflicto. Una fuente cercana a las negociaciones señaló: “Kicillof quiere resolver el problema, pero el padrino político del Ministerio de Trabajo de la provincia es La Cámpora. Están haciendo todo este lío para generarle un problema más a Kicillof. ¿Te parece que la provincia de Buenos Aires quiere ponerse a fabricar y vender neumáticos?”, comentaron en off the record.

La declaración expone las tensiones internas entre el gobernador y la agrupación política que hoy conduce Máximo Kirchner, que controla áreas clave en la estructura provincial. Como el Ministerio de Trabajo, que está a cargo de Walter Correa, el ex secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) y diputado nacional, que llegó a la cartera en agosto de 2022 por un acuerdo entre Cristina Kirchner y Kicillof.

En medio de la parálisis legislativa y la presión judicial, SUTNA prepara una movilización junto a otros gremios en Plaza de Mayo para el próximo martes 14, con el objetivo de visibilizar el reclamo y exigir una solución para los trabajadores que siguen sin cobrar sus salarios desde el 18 de febrero, cuando la empresa asegura que no corresponde hacerlo porque cerró sus puertas.