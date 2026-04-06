Una moda que sigue creciendo, cada vez con más modelos: cuáles son los 10 SUV más baratos en abril

Los SUV se siguen imponiendo en el mercado gracias a un formato de carrocería más grande y mayor comodidad interior. REUTERS/Marie Mannes/File Photo

En un universo cada vez más variado de modelos, segmentos y categorías de autos, la llegada de los SUV continúa marcando la agenda de las automotrices a nivel mundial. En la Argentina, el 36% del total de vehículos 0 km que se venden pertenecen a este grupo en el que cada vez más marcas entran con propuestas de todo tipo, que abarca desde modelos más accesibles del segmento B o B-SUV, hasta los nuevos e imponentes SUV de lujo dotados de la mayor tecnología, como son los D-SUV.

Este año en especial, con la llegada del Toyota Yaris Cross en febrero, el mercado tendrá una interesante situación de precios, porque, aunque se posicionó por encima de sus competidores directos como son el Volkswagen Tera y el Chevrolet Tracker, el nuevo modelo de Toyota se distingue por un mejor equipamiento, pero especialmente por una propuesta que incluye dos versiones híbridas, que lo elevan un escalón en características y a la vez en precio.

El mercado tiene, sin embargo, otras opciones más económicas como las de Stellantis, una gama de modelos más caros en la mismísima Volkswagen, y la llegada de algunos modelos chinos, incluso del segmento C como es el caso del Ford Territory, que terminan conformando una oferta muy variada, para elegir por precio, por tecnología o por tamaño del vehículo. Sin embargo, en los 10 más accesibles la oferta queda todavía reducida a los B-SUV.

Los 10 SUV más baratos de abril

Citroén Basalt. El B-SUV más accesible y el único con carrocería coupé en el ranking

1. Citroën Basalt: $32.260.000

Aunque tuvo un ajuste de precio del 0,5%, este es el modelo más accesible de este competitivo segmento desde su lanzamiento a comienzos de 2025 en Argentina. Tiene 4 versiones, dos con motor aspirado 1.6 litros y dos con el turbo 1.0 de tres cilindros conocido como T200. Viene importado desde Brasil y es también el SUV-Coupé más accesible.

El Nissan Kicks Play tendrá reemplazo en el mercado este mes de abril por el nuevo Kait. Ambos se fabrican en Brasil

2. Nissan Kicks Play: $36.500.000

Como ya se anunció, el Kicks Play está recorriendo su última etapa en el mercado, ya que este 15 de abril llega su reemplazo, el Nissan Kait, que comparte la plataforma y heredará su lugar ante el “crecimiento” del Kicks con su nueva generación lanzada a fin de año pasado, y que si bien se mantiene como un B-SUV, técnicamente podría ser de segmento C. Ambos modelos se fabrican en Brasil. De marzo a abril, el Kicks Play aumentó un 2,4% pero se mantiene como una de las ofertas más accesibles.

Volkswagen Tera, una de las novedades más recientes del mercado y una de las que mayores ventas registra

3. Volkswagen Tera: $36.755.250

Indudablemente, es una de las más atractivas combinaciones entre prestaciones y precio, ya que Volkswagen posicionó al nuevo VW Tera con el precio más bajo de todo su portafolio para competir con los SUV-B más baratos, tanto en Brasil como Argentina. Se vende en 4 versiones, la de acceso con el motor aspirado 1.6 y las siguientes tres con el motor turbo de 1.0 litros de 3 cilindros. La gama tiene la primera versión con caja manual y las restantes con caja automática.

El Fiat Pulse es el SUV más accesible de la marca, con una versión deportiva Abarth que lo destaca de sus competidores en el ranking

4. Fiat Pulse: $37.050.000

Este modelo también tuvo una leve suba del 0,5% en abril y es el SUV más barato de Fiat por delante del Fastback. Pulse viene también de Brasil y se vende en 6 versiones, de la cuales dos tienen el motor 1.3 aspirado, 2 tiene el turbo 1.0 y las dos finales, las denominadas Abarth, están motorizadas por el turbo 1.3 litros conocido como T270.

El Citroën Aircross es el único que ofrece una tercera fila de asientos en una versión de la gama

5. Citroën Aircross: $37.090.000

Si bien comparte plataforma, la utilidad del Aircross respecto al Basalt, justifica plenamente su mayor precio, especialmente por su espacio interior que lo hace parecer un verdadero SUV-B más allá de su mayor despeje del piso. El Aircross se vende en 5 versiones con la entrada de gama impulsada por el motor 1.3 aspirado y las siguientes cuatro con turbo 1.0 3 cilindros. Además, la versión más alta tiene capacidad interior para 7 pasajeros, única en la categoría.

Renault Kardian, la propuesta de la nueva generación de modelos en el segmento B

6. Renault Kardian: $37.310.000

Con un aumento de precio en abril que alcanzó el 1,2%, el Kardian es la puerta de entrada a la gama de SUV de la marca de origen francés, que a partir de abril tiene completo el lineup de segmentos con la llegada del Boreal. Kardian se fabrica en Brasil y llegó a Argentina a mediados de 2024. Tiene 5 versiones con dos distintas motorizaciones. Las primeras son impulsadas por el 1.6 litros de 4 cilindros, y las tres más elevadas de equipamiento con el Turbo TCe 1.0 litros de 3 cilindros. Las primeras tienen caja manual y las tres restantes caja automática de doble embrague.

El Chevrolet Tracker es el único B-SUV argentino entre los 10 más baratos del mercado

7. Chevrolet Tracker: $39.159.900

Si bien tiene un precio más alto que muchos de sus competidores, Tracker es el SUV más accesible entre los que se fabrican en Argentina y tiene toda la gama equipada con caja caja automática, lo que justifica su precio. Tracker es uno de los B- SUV más vendidos en el mercado con sus 4 versiones, todas con el motor turbo 1.2 litros y caja de variador continuo, aunque con distinto equipamiento. En las próximas semanas llegará Sonic, el nuevo B-SUV con el que Chevrolet competirá en la franja más baja de precio.

El Toyota Yaris Cross lleva un mes de ventas en el mercado. El único con propulsión híbrida como opcional entre los 10 más accesibles

8. Toyota Yaris Cross: $41.464.000

El Yaris Cross es la gran novedad del mercado automotor 2026 por el impacto que tiene la entrada de Toyota con un producto brasileño en el segmento de los SUV compactos. Se lanzó a la venta a fines de febrero y en su primer mes quedó en tercer lugar detrás de Tracker y Tera. Entró al mercado argentino este mes con 5 versiones, dos de las cuales tienen propulsión híbrida como gran diferencia respecto a los competidores.

El Duster es el único que no es argentino ni viene de Brasil. Se fabrica en Colombia y es el único B-SUV 4x4 del ranking

9. Renault Duster: $42.230.000

Sin alteración alguna en su precio, el Duster se mantiene en el Top 10 de los SUV más accesibles del mercado con su propuesta distintiva de casi toda la competencia como es la de ofrecer una versión 4x4. La gama de Duster empieza con un modelo de tracción delantera con motor 1.6 aspirado y caja manual, y las dos restantes con el conocido y eficiente 1.3 litros turbo y caja automática o manual de 6 marchas para la versión 4x4. Se importa desde Colombia.

El Honda WR-V llegó en enero y es la propuesta más accesible de la marca. También se importa desde Brasil

10. Honda WR-V: $42.490.000

Esta nueva oferta de Honda fue recientemente presentada en Argentina como el modelo para complementar la ya conocida y exitosa HR-V. El WR-V se fabrica también en Brasil, tiene solo una versión por el momento en el mercado argentino, que está impulsada por el motor 1.5 naftero de 4 cilindros y 212 CV de potencia, asociado a una caja de velocidades automática tipo CVT. No está prevista una versión híbrida de este modelo.