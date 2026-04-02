¿Qué pasa con Nike?: las ganancias del gigante deportivo cayeron 35%, sus acciones se derrumbaron y el CEO dice que está preocupado

Nike ganó un 35% menos en su tercer trimestre fiscal

Nike sorprendió a los mercados con un pronóstico decepcionante para el año que viene, lo que provocó una fuerte caída de sus acciones, y su director ejecutivo, Elliott Hill, expresó su frustración ante los empleados.

“Estoy muy cansado, y sé que ustedes también, de hablar de arreglar este negocio”, dijo Hill en una reunión general el martes, según una grabación revisada por Bloomberg News. “Quiero pasar a inspirar, impulsar el crecimiento y disfrutar lo que hacemos”.

Las acciones de Nike retrocedieron hasta un 15% ayer miércoles, tocando su nivel intradía más bajo en más de 11 años (en las cotizaciones after hours apenas subía 0,2 por ciento).

La compañía informó a los inversionistas que espera que los ingresos disminuyan en el trimestre actual y que sigan bajando durante el resto del año calendario. La debilidad en China y la fuerte caída en las ventas de Converse están entre los principales desafíos.

Elliott Hill

“Uno no puede quedarse sentado diciendo que todo está bien”, dijo Hill, en referencia a la llamada con inversionistas en la que Nike presentó sus previsiones. “Francamente, tenía que ser diferente”.

Un portavoz de Nike no hizo comentarios de inmediato.

Cuando Hill asumió el cargo en octubre de 2024, trabajó para revertir algunas decisiones de su predecesor, reenfocando el negocio en el deporte y reconstruyendo las relaciones de la compañía con socios mayoristas. A pesar de este cambio de estrategia, las acciones han caído más de 35% desde que asumió.

Hill señaló que partes de su estrategia “tomaron más tiempo, mucho más tiempo del que me habría gustado”. Los resultados de la empresa han sido mixtos, con mejoras en áreas como Norteamérica y el running, pero insuficientes para convencer a los inversionistas.

El director financiero de Nike, Matthew Friend, expresó una visión similar. “Sabíamos que, mirando hacia adelante, la trayectoria del negocio iba a desacelerarse”.

Friend dijo a los empleados que deben ser cuidadosos con los presupuestos y gastar solo donde tenga sentido.

“Vamos a seguir gestionando los costos con cuidado, como lo hemos venido haciendo”, afirmó el CFO. “Entiendo que eso genera tensiones internas, pero necesito que sepan que esa tensión existe porque nuestro negocio no se está moviendo en la dirección correcta”.

“Odio perder, y tenemos trabajo por hacer en varias de estas áreas”, agregó Hill.

Balance

Según su balance, Nike tuvo un beneficio neto de USD 520 millones durante el tercer trimestre fiscal de 2025-2026, una disminución del 35% frente al mismo periodo del año anterior, mientras su facturación global permaneció casi inalterada debido al estancamiento en varios mercados clave.

Durante el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio fiscal en curso, la empresa estadounidense sumó un beneficio neto de USD 2.039 millones, lo que representa una caída del 32% respecto al ejercicio anterior. En contraste, los ingresos totales aumentaron apenas un 1%, alcanzando USD 35.426 millones. Este estancamiento en ventas globales ha ido acompañado de un aumento en los costes de ventas, que crecieron un 2% hasta ubicarse en USD 6.749 millones para el tercer trimestre, un factor que ha deteriorado aún más la rentabilidad de la compañía.

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el volumen de negocios de Nike se situó en USD 11.279 millones, una cifra muy similar a la del año anterior evidencia la presión sobre su rentabilidad debido al entorno global desafiante. Las ventas en Norteamérica crecieron un 3% hasta USD 5.026 millones, mientras que en el mercado de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA) el alza fue del 2%, con USD 2.874 millones facturados. Sin embargo, estos incrementos no lograron contrarrestar el retroceso en China, donde se produjo una bajada interanual del 7%: los ingresos se redujeron a USD 1.615 millones. En Latinoamérica y otros países asiáticos, se verificó un modesto avance del 1%, llegando a USD 1.490 millones, según los resultados oficiales.

Esto significa que Nike enfrenta una ralentización de su crecimiento global mientras regiones como China —cada vez más crucial para la empresa— presentan señales de debilidad.