De cuánto son las Asignaciones por Embarazo de la ANSES en abril 2026

La actualización de la asignación responde a la ley de movilidad vigente, que ajusta los montos mes a mes conforme la inflación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento para la Asignación por Embarazo a partir de abril de 2026. El monto general de la prestación sube a $136.666 mensuales, en línea con la actualización por movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor.

De ese total, el 80% se paga de forma mensual ($109.332,80), mientras que el 20% restante ($27.333,20) se retiene y se liquida una vez acreditados los controles sanitarios al finalizar el embarazo. Para quienes residen en la denominada Zona 1 (incluye provincias patagónicas y el partido de Patagones), el valor asciende a $177.667, con $142.133,60 de pago mensual y $35.533,40 retenidos.

La actualización de la asignación responde a la ley de movilidad vigente, que ajusta los montos mes a mes conforme la inflación. ANSES también otorga beneficios complementarios a quienes acceden a esta prestación, como el Plan de los Mil Días (Complemento Leche) y la Tarjeta Alimentar, lo que amplía el ingreso mensual de las personas gestantes. En abril, el complemento leche suma $51.547 y la Tarjeta Alimentar para un hijo se mantiene en $52.250. Sumando todos los beneficios, una titular de la Asignación por Embarazo puede percibir $213.129,80 mensuales en abril de 2026.

De cuánto son las demás asignaciones

La ANSES actualizó también el resto de las asignaciones familiares en abril de 2026. Según el cuadro oficial publicado por el organismo, los valores quedaron de la siguiente manera para el rango de ingresos familiares más bajo (IGF hasta $1.058.088):

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666

Asignación por Hijo con Discapacidad : $445.003

Asignación Prenatal : $66.414

Asignación por Nacimiento : $79.660

Asignación por Adopción : $476.268

Asignación por Matrimonio: $119.581

Todos estos montos varían según la zona geográfica y el ingreso familiar. El rango de ingresos y las escalas completas pueden consultarse en la web oficial de ANSES y en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El calendario de cobro de las Asignaciones por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo se efectúa según la terminación del DNI de la persona titular y se realiza mensualmente en la fecha estipulada por la ANSES. El organismo publica cada mes el calendario de cobro en su sitio web oficial, permitiendo que las beneficiarias consulten día por día cuándo estará disponible el dinero en su cuenta bancaria. En abril de 2026, las fechas de pago se distribuyen de acuerdo con la terminación del documento.

Documentación y recibos necesarios para tramitar y percibir la Asignación por Embarazo, que en abril de 2026 alcanza los $136.666 mensuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes reciben las Asignaciones por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social está destinada a personas gestantes que se encuentren desempleadas, trabajen en la economía informal o estén inscriptas como monotributistas sociales, así como empleadas de casas particulares. Para acceder, la persona debe inscribirse en el Programa Sumar, acreditar al menos 12 semanas de gestación y cumplir con los controles médicos requeridos.

Además, ni la persona gestante ni su cónyuge deben estar empleadas en relación de dependencia formal o percibir otras prestaciones sociales incompatibles.

El trámite se inicia a partir de la semana 12 de embarazo y puede realizarse de forma presencial o virtual ante ANSES. La prestación es compatible con otros beneficios como la Asignación Universal por Hijo, siempre que se cumplan los requisitos de vulnerabilidad socioeconómica.