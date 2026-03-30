Una gigante alimenticia inauguró un nuevo polo industrial en General Rodríguez y busca sumar 500 empleados

Vista del predio donde Marolio levanta su nuevo centro de distribución y plantas de producción en General Rodríguez

El anuncio de una inversión que prevé la creación de 700 nuevos puestos de trabajo en el partido bonaerense de General Rodríguez activó una expectativa significativa en el sector alimenticio y entre los trabajadores de la región. La empresa Marolio comunicó la construcción de un nuevo centro de distribución y una planta de vinagre, así como la incorporación de un complejo de molinos de trigo, en una expansión industrial que se ubica a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La compañía inició los trámites municipales para la obra de construcción en el oeste del conurbano bonaerense y, la etapa inicial ya permitió incorporar a 200 operarios. La previsión de la firma contempla la generación de 500 empleos adicionales cuando el polo se encuentre en pleno funcionamiento. La operación industrial incluye una planta de vinagres con capacidad proyectada de tres a cuatro millones de litros mensuales y un sector de molienda para elaboración propia de harina destinada a productos como fideos, galletitas y pan rallado.

El empresario Víctor Fera, propietario de la firma, expresó su satisfacción por la apuesta productiva. “Orgullosos de invertir en Argentina con un nuevo centro de distribución, finalización de la planta de vinagre y molinos de trigo en General Rodríguez. Comenzamos con los trámites de inicio de obra de construcción en el Municipio, así generamos ya 200 puestos de trabajo y luego 500 más”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

La expansión de Marolio responde a una estrategia orientada a “reducir costos para mantener precios accesibles”, según comunicó la empresa por sus canales oficiales. El nuevo complejo industrial no solo amplía la capacidad productiva, sino que busca optimizar la cadena de valor mediante la integración vertical de insumos básicos. La planta de vinagres, diseñada para producir alcohol, vino, manzana y aceto balsámico, permitirá abastecer la demanda nacional y potenciar la autonomía del grupo en la elaboración de conservas y aderezos.

La iniciativa también incluye un sector de molienda de trigo, elemento central para la elaboración de harinas que se destinarán a la fabricación de productos emblemáticos de la marca. La empresa apuesta así a fortalecer su posición en el mercado de alimentos secos, con énfasis en la producción de fideos, galletitas y pan rallado, rubros donde la disponibilidad de materias primas propias representa una ventaja competitiva. Según lo informado por la agencia Noticias Argentinas, la capacidad de procesamiento permitirá dotar de insumos a toda la línea de productos derivados del trigo.

El proceso de radicación incluyó la presentación formal de los documentos ante las autoridades del municipio de General Rodríguez. La construcción del centro de distribución y las plantas anexas se inscribe en una política de expansión que la empresa sostiene en el país, buscando consolidar su presencia en los principales mercados de consumo masivo. La elección del distrito bonaerense obedece a factores logísticos y de conectividad, dada su cercanía a la red de autopistas y la disponibilidad de terrenos industriales aptos para instalaciones de gran escala.

Víctor Fera, empresario al frente de Marolio, destacó la generación de 700 puestos de trabajo en la región

La información difundida por agencias destaca el impacto laboral que la obra tendrá en la región, tanto en la etapa de construcción como en la posterior fase operativa. Los primeros 200 trabajadores ya se sumaron a las tareas iniciales y, según la empresa, el plantel crecerá progresivamente hasta alcanzar los 700 empleados cuando el polo esté completamente operativo. Esta cifra comprende operarios, técnicos, personal administrativo y conductores para la logística del centro de distribución.

La ampliación productiva se inscribe en el contexto de iniciativas empresariales orientadas a relocalizar o expandir plantas industriales en el conurbano bonaerense. El municipio de General Rodríguez se posiciona como un polo de atracción para empresas del rubro alimenticio, en función de su infraestructura y proximidad a los principales corredores de transporte que comunican el Área Metropolitana de Buenos Aires con el interior del país.

El titular de la firma, Víctor Fera, describió su perfil como el de un “empresario argentino comprometido con este gran país para que bajen los precios”, declaración que refuerza el objetivo de la compañía de sostener precios accesibles en el mercado interno. La política de integración vertical, al producir insumos propios y ampliar la escala productiva, busca incidir en la estructura de costos para trasladar esos beneficios al consumidor final.

En el anuncio oficial, la empresa subrayó que el nuevo complejo tendrá una capacidad de producción de vinagres de entre tres y cuatro millones de litros mensuales, cifra que permitirá abastecer la demanda de la industria alimenticia y el canal minorista. La planta contará con infraestructura para la elaboración de distintas variedades, entre ellas vinagre de alcohol, de vino, de manzana y aceto balsámico, diversificando la oferta y asegurando el abastecimiento en un segmento con alta demanda.

El sector de molienda de trigo, por su parte, dotará a la empresa de harina propia para la fabricación de productos terminados. Esta estrategia responde a la necesidad de asegurar la calidad y disponibilidad de materias primas, así como a la reducción de costos logísticos y de intermediación. La producción de harina se destinará a la elaboración de fideos, galletitas y pan rallado, alimentos que integran el portafolio histórico de la marca y que tienen amplia penetración en el mercado argentino.

La información relevada por Noticias Argentinas y los canales oficiales de Marolio describe el proceso como un avance en la consolidación de la empresa en el sector alimenticio nacional. El crecimiento del plantel de trabajadores y la generación de empleo directo e indirecto representan uno de los ejes centrales de la iniciativa. La compañía prevé que el efecto multiplicador de la inversión alcance a proveedores, transportistas y empresas de servicios vinculadas al polo industrial.

La localización en General Rodríguez responde también a la conveniencia de operar en una zona con acceso a servicios públicos, disponibilidad de recursos humanos y facilidades para el transporte de mercadería a los principales centros de consumo. El municipio, con una tradición industrial en crecimiento, se presenta como un espacio apto para proyectos de envergadura, y la radicación de la nueva planta se inscribe en esa dinámica de expansión.

El proceso de instalación de la planta y el centro de distribución avanza con el acompañamiento de las autoridades locales, quienes recibieron la documentación y tramitaron los permisos necesarios para el inicio de las obras. Según la información difundida, la expectativa de la empresa es completar las etapas de construcción en los tiempos previstos para habilitar la operación plena y alcanzar la meta de empleabilidad comprometida.