Economía

Mercados: sube la Bolsa, caen los bonos y el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos

El ascenso del petróleo impulsa a las acciones ligadas a la energía y el S&P Merval gana 1,1%. La aversión al riesgo en el exterior afecta a los títulos públicos

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Las acciones argentinas suben a
Las acciones argentinas suben a pesar de las caídas generalizadas en Wall Street.

Los inversores del mercado financiero mantenían etse miércoles sus márgenes de cobertura ante el proceso inflacionario, en momentos en que los temores a una crisis energética global por la guerra en Oriente Medio ejercen presión sobre los precios minoristas en general.

Con un ascenso de 5% en la cotización del petróleo Brent, sobre los USD 108 el barril -máximo desde 2022-, debido a una nueva escalada bélica en Oriente Medio, los mercados de Wall Street caían en un rango de 0,5% a 0,8% en sus principales índices.

Esta suba de los precios de la energía beneficiaba a las acciones argentinas ligadas a la producción y exportación de petróleo y derivados, que, a su vez, ganaron ponderación en la reciente reconfiguración del panel S&P Merval.

Por ello, el índice de acciones líderes de la Bolsa de Comercio porteña ganaba a las 12 horas un 1,1%, a 2.690.000 puntos.

En contraste, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- restaban un 0,6% ante una mayor aversión al riesgo inversor en el exterior. El índice de riesgo país de JP Morgan avanzaba 15 unidades para la Argentina, en los 605 puntos básicos, un nivel máximo desde el 12 de diciembre de 2025.

“Los bonos soberanos en moneda extranjera están sintiendo el impacto del aumento en las tasas del Tesoro de Estados Unidos y el sesgo negativo en la deuda emergente. Los títulos ajustados por CER atraen cada vez más interés interés por su rendimiento en un escenario inflacionario. La caución bursátil se mantiene como una alternativa ante necesidades de liquidez inmediata”, explicaron los analistas de Rava Bursátil.

En cuanto a la renta variable, “a nivel sectorial, el avance fue liderado por los sectores de energía y utilidades, mientras que la industria compensó parcialmente la suba”, indicó Cohen Aliados Financieros.

En Wall Street el ADR de YPF gana 1,8%, Pampa Energía progresa 1,5%, mientras que Vista Energy sube 0,8 por ciento.

En febrero, el IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) del INDEC subió 1% y acumuló un incremento de 25,6% interanual, para desacelerar respecto del 1,7% mensual de enero. La inflación mayorista estuvo impulsada por productos nacionales (+1,3%) frente a la caída de importados (-2,7%).

El IPIB (Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor), que mide precios mayoristas sin impuestos, aumentó 0,7% en febrero, y 25,1% respecto del mismo mes del año anterior. Por su parte, el IPP (Índice de Precios Básicos del Productor), que refleja precios de la producción local sin incluir importados y considerando exportaciones, creció 0,7% mensual y 26% interanual.

La economía sufre desde el año pasado una moderada alza de inflación pese a los esfuerzos por bajarla del Gobierno libertario de Javier Milei, quien se comprometió desde su asunción en diciembre del 2023 a combatirla.

Argentina registró en enero y febrero una inflación minorista del 2,9% cada mes por la presión de los servicios públicos, lo que desató una masiva cobertura en bonos soberanos atados a esta imprevista alza de precios.

“A la luz del aumento de las tensiones geopolíticas y la consiguiente suba de los precios del petróleo, ajustamos nuestra proyección de inflación al alza (...), asumiendo un traspaso parcial de los precios internacionales y una corrección limitada de impuestos al combustible”, reportó el banco JP Morgan.

Las consultoras relevadas mensualmente por el BCRA elevaron los pronósticos de inflación al 26,1% para 2026, un valor 3,6 puntos por encima de lo que proyectaban en enero.

“Como era esperado, la curva CER ha mostrado un fuerte ‘rally’ en los últimos días, partiendo de niveles elevados de tasas reales y mayores expectativas de inflación”, sintetizó el agente de liquidación y compensación Max Capital.

En otro orden, el BCRA acumulaba compras en el mercado de cambios por USD 3.423 millones a lo largo de 50 ruedas operativas en este 2026.

Para dinamizar la economía, el Gobierno insiste en la importancia de volcar al mercado los dólares atesorados como ahorro, un resguardo común de los argentinos durante décadas ante las reiteradas crisis financieras.

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