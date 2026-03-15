Deuda en dólares: el Gobierno ya consiguió USD 500 millones para el pago de un vencimiento clave

El Ministerio de Economía colocó USD 500 millones a través del Bonar 2027 en las dos últimas licitaciones de deuda. REUTERS/Agustin Marcarian

Con la mira puesta en el pago de vencimientos de deuda de julio, el gobierno de Javier Milei ya consiguió USD 500 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) en las dos últimas licitaciones de instrumentos en pesos y dólares. Bajo esta modalidad, el equipo económico aspira a colectar USD 2.000 millones, que serán destinados a cumplir con los compromisos financieros de mitad de año.

En la subasta del bonos del jueves, la Secretaría de Finanzas adjudicó USD 150 millones con una tasa nominal anual de 5,45%, inferior al 5,74% que se había registrado en la instancia precedente. La demanda resultó más acotada: se presentaron ofertas por USD 436 millones, frente a los USD 868 millones que se habían ofrecido en la primera operación de este tipo.

El viernes, el Ministerio de Economía informó que en la licitación realizada ese mismo día se adjudicaron USD 100 millones extra a la misma tasa, tras recibir propuestas por 218 millones de dólares. El monto asignado implicó un factor de prorrateo del 46,46% respecto al total ofertado. De esta manera, el equipo liderado por Luis Caputo ya tiene en su haber USD 500 millones, un cuarto del objetivo proyectado.

El Gobierno enfrenta un vencimiento de USD 4.200 millones en julio.

La emisión prevé un tope de USD 2.000 millones hasta el mes de julio. Las subastas se organizarán con frecuencia quincenal y, tras la licitación principal, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente, permitiendo ampliar la adjudicación hasta USD 100 millones extra, siempre respetando el precio de corte fijado en la primera ronda. El bono paga un cupón mensual con una tasa nominal anual menor al 6%, y el precio definitivo se establece en cada licitación.

“El Tesoro volvió a ofrecer el nuevo bono en dólares AO27, donde adjudicó primero USD 150 millones y luego USD 100 millones adicionales en la rueda posterior, completando así el cupo total en esta licitación, lo que confirma que continúa existiendo demanda por este instrumento. El bono fue colocado a una tasa del 5,59%, por debajo del rendimiento del mercado secundario (5,67%), y por debajo de la licitación anterior (5,9%), lo que constituye una señal positiva en términos de demanda”, remarcó un informe de la consultora Invecq.

En tal sentido, Federico Furiase, titular de la Secretaría de Finanzas, comunicó que el Gobierno prácticamente ya tiene asegurados los fondos en moneda extranjera para cubrir los próximos dos compromisos importantes de deuda. Durante una entrevista en la Televisión Pública, explicó que, además del Bonar 2027, se han gestionado alternativas de financiamiento que serán comunicadas en breve y permitirán cumplir con el pago de USD 4.200 millones en julio y con el siguiente vencimiento previsto para enero de 2027.

El organismo que encabeza Furiase cuenta con los recursos necesarios para responder tanto al vencimiento de julio como al pago programado para comienzos del próximo año. El funcionario indicó que, junto al AO27 y la posible venta de activos del Estado, se sumarán nuevas alternativas de financiamiento que se darán a conocer próximamente.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que ya está casi cerrado el financiamiento para los vencimientos de deuda de mitad de año.

“Con todas estas fuentes de financiamiento que estamos teniendo, prácticamente está cerrado el vencimiento de julio y el de enero del año que viene”, señaló Furiase durante una entrevista con Antonio Aracre y Ramiro Castiñeira en el programa Economistas. El funcionario fundamentó su declaración en la combinación de diversos mecanismos.

Además del programa de bonos AO27, Economía evalúa otras alternativas de financiamiento, priorizando la disminución del endeudamiento externo y el fortalecimiento del mercado de capitales local. En tal sentido, Caputo remarcó su intención de limitar la exposición a Wall Street y enfocar la estrategia en recursos internos.

Entre las opciones consideradas figura la posibilidad de concretar un nuevo repo. En enero de 2026, el Banco Central había acordado un préstamo de este tipo por USD 3.000 millones con entidades financieras internacionales, medida que permitió robustecer las reservas y afrontar los pagos de deuda por USD 4.200 millones en el inicio del año. A esta suma se añadió la emisión de un BONAR hacia fines de 2025, con una tasa anual del 9,26 por ciento, muy superior al AO27.

El Gobierno también busca aumentar el ingreso de divisas a través de la ley de Inocencia Fiscal. El titular del Palacio de Hacienda subrayó que la principal meta oficial es reducir la dependencia de financiamiento externo y consolidar el mercado de capitales nacional, haciendo hincapié en la movilización de los fondos disponibles en el país.