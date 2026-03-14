Qué observan economistas y consultores en el plan de estabilización frente al optimismo de multinacionales en Nueva York

El presidente Javier Milei, junto a funcionarios y ejecutivos, debatieron en Nueva York sobre el futuro del clima de negocios en Argentina (Foto: Reuters)

A pesar de que la intención del Gobierno era utilizar la Argentina Week para exhibir ante la comunidad internacional los avances recientes y el potencial económico local, la atención se dividió entre el programa oficial y un escándalo que involucró a un miembro de la comitiva.

Entre los inversores reunidos en la sede del banco de inversión estadounidense JP Morgan, la percepción sobre Argentina fue mayormente positiva, aunque analistas consultados por Infobae señalaron que persisten limitaciones estructurales y restricciones cambiarias que podrían frenar el flujo de inversiones extranjeras en el corto plazo.

El evento contó con la presencia de referentes de la política económica argentina, ejecutivos de grandes compañías y especialistas en finanzas. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, optó por un discurso enfocado en los avances logrados y evitó críticas directas a empresarios locales como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Caputo destacó que, a diferencia de ciclos anteriores, la actual estabilidad macroeconómica responde a una decisión política del presidente Javier Milei y no a una crisis.

“El mayor riesgo es que pierdan la oportunidad de invertir en el país que mejor va a evolucionar en los próximos 30 años. Somos superoptimistas por lo que ocurrió aquí y por las conversaciones que mantuvimos. Hay muchas inversiones que están llegando. Será un game changer para la Argentina y su efecto se empezará a notar este año”, afirmó el ministro.

El mayor riesgo es que pierdan la oportunidad de invertir en el país que mejor va a evolucionar en los próximos 30 años (Caputo)

Desde la óptica de Salvador Vitelli, director de research de la consultora Romano Group, la experiencia de los inversores extranjeros en Argentina genera cautela. “El pasado nos condiciona y eso hace que los inversores internacionales sean más cautos al momento de invertir capital en Argentina”, indicó Vitelli a Infobae. Quien recordó que en la transición de Gobierno entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en 2019 se profundizó la desconfianza, ya que muchos no residentes que apostaron por el país sufrieron pérdidas.

Vitelli añadió que Argentina no logra captar los flujos de capital destinados a mercados emergentes porque no califica dentro de esa categoría para los principales fondos internacionales.

Explicó que todos los fondos que colocan sus flujos en emergentes -un segmento que tuvo un gran 2025 y sigue sólido en 2026- no pudieron destinar recursos a Argentina, por lo que las cotizaciones tienden a ser más endebles y el perfil de riesgo es algo mayor. Esta combinación de factores refuerza la actitud cautelosa de los inversores extranjeros, a diferencia de las grandes empresas locales, que asumen más riesgos en sus inversiones de capital.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el rol de los gobernadores en el Argentina Week (Foto: José Portillo)

Vitelli subrayó: “La clave está en la capacidad para mover capital: las empresas locales, con estructuras establecidas, ven con optimismo el escenario actual en sectores como oil & gas, minería y agroindustria, mientras que los inversores internacionales, con mayor flexibilidad para relocalizar activos, mantienen reservas sobre la sostenibilidad del nuevo ciclo".

El rol de las restricciones cambiarias y la estabilidad macroeconómica

Aunque el Gobierno enfatiza el atractivo de la estabilidad macroeconómica, los inversores consideran que no es suficiente. Martín Polo, economista jefe de Cohen Aliados Financieros, valoró el avance en el control de variables, pero advirtió sobre las demandas del sector privado: “El plan de estabilización es un gran mérito, pero a las empresas les interesa también que se libere el mercado de cambios y se permita mayor libertad para operar”, remarcó. La falta de flexibilidad en la operatoria cambiaria limita el ingreso de divisas y la radicación de proyectos de largo plazo, según su análisis.

El plan de estabilización es un gran mérito, pero a las empresas les interesa también que se libere el mercado de cambios y se permita mayor libertad para operar (Polo)

En el marco del evento en Nueva York, fue el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, quien descartó modificar el cepo cambiario en el corto plazo. Explicó que a medida que se eliminaron algunos de los desequilibrios, fue posible levantar y eliminar ciertas restricciones cambiarias, y que esa continuará siendo la postura en el futuro, siempre y cuando mejore la calidad del balance general del BCRA y se reduzcan las vulnerabilidades.

La estabilidad que el Gobierno exhibe también presenta señales de alerta. El superávit fiscal de enero se logró por ingresos extraordinarios vinculados a las concesiones de las hidroeléctricas de Comahue, hecho reconocido por el propio Luis Caputo.

Guillermo Malm Green (Brons & Salas), Mariana Schoua (presidente de AmCham Argentina) y Santiago Bausili (presidente del BCRA) -Foto: José Portillo-

Por otra parte, la recaudación tributaria nacional acumula siete meses consecutivos de caída (hasta febrero), en línea con la desaceleración de la actividad. Además, la inflación se mantuvo en 2,9% por segundo mes consecutivo, lo que fue informado esta semana, y no se prevé una baja en marzo, tradicionalmente afectado por factores estacionales.

Expectativas del sector privado y perspectivas

La evolución de las reglas de juego fue eje en las conversaciones con banqueros y líderes de inversión. Nicolás Guaia, CEO de la Sociedad de Bolsa Max Capital, sostuvo que cada empresa o fondo analiza el contexto según su propia estrategia. Afirmó que cada uno evalúa los aspectos que más le impactan. Y en lo importante, o al menos en el rumbo que fijó el Gobierno, las variables principales van a seguir mejorando

Guaia resaltó: “Las multinacionales invierten pensando en el largo plazo”.

Sobre incentivos para nuevas inversiones, el directivo de Max Capital mencionó esquemas recientes como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la posibilidad de dividendos liberados a partir de 2025. Detalló: “Si el Gobierno permanece en funciones después de 2027, la movilidad del capital no debería ser un problema”.

Si el Gobierno permanece en funciones después de 2027, la movilidad del capital no debería ser un problema (Guaia)

Según la última presentación del presidente del BCRA, Vladimir Werning, el monto total de proyectos, incluyendo los aprobados y anunciados, asciende a USD 63.700 millones. Por el momento, se aprobaron iniciativas por USD 25.500 millones y restan analizar otros por 38.200 millones de dólares.

El clima de negocios durante la Argentina Week en Nueva York evidenció la brecha entre el optimismo de las grandes multinacionales y las advertencias de los analistas financieros. Mientras el Gobierno buscó transmitir confianza y continuidad, representantes del sector privado insistieron en los desafíos estructurales y la diferente capacidad de adaptación de las empresas locales.

El futuro del atractivo argentino para el capital extranjero dependerá de la evolución macroeconómica, la apertura de los mercados y el comportamiento de los flujos financieros internacionales.