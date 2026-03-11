Cepo cambiario: el Gobierno confirmó que no evalúa cambios en lo inmediato y explicó por qué mantiene las restricciones

El Gobierno no evalúa cambios en el cepo cambiario vigente en el corto plazo. REUTERS/Matias Baglietto

En el marco de la Argentina Week en Estados Unidos, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, descartó modificaciones en el cepo cambiario vigente en el corto plazo y explicó por qué el Gobierno decidió mantener algunas restricciones a la libre circulación de capitales.

La explicación oficial se dio en un panel en Nueva York durante la segunda jornada del evento que busca potenciar las inversiones hacia el país. Además, de Bausili, participó el ministro de Economía, Luis Caputo. La actividad contó con la moderación de Facundo Gómez Minujín, CEO de JPMorgan para Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, y Claudio Irigoyen, responsable de Economía Global en Bank of America.

“Creemos fuertemente en el libre mercado. Creemos que el mejor mecanismo para asignar recursos a una economía es a través de un sistema de libre mercado, donde los precios mantienen y representan el 100% de la información disponible para tomar decisiones financieras”, comenzó diciendo el titular de la autoridad monetaria.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las políticas económicas oficiales tendieron a aflojar el cepo cambiario. A mediados de abril de 2025, la administración libertaria liberó los controles que operaban sobre las personas físicas, aunque todavía pesan otros sobre empresas e inversores.

Luis Caputo y Santiago Bausili participaron en un panel de discusión sobre el camino de Argentina hacia el crecimiento económico durante la Argentina Week.

En ese contexto, Bausili aclaró que ante los “desequilibrios heredados” de la gestión de Alberto Fernández, “los precios pueden generar un incentivo que no es el mejor para la economía”. “Por ejemplo, los precios pueden generar un incentivo para desestabilizar, para atacar a la moneda. Si ves un banco central frágil para defender una moneda, la atacas y ganas dinero. Así que el mecanismo de incentivos es ganar dinero siempre y cuando identificas una fragilidad o un desequilibrio, vas por él”, graficó.

Acto seguido, el funcionario remarcó que es en ese contexto que el Gobierno decidió mantener “ciertos mecanismos de defensa” para “protegernos de eso porque creemos en el sistema de precios y en las fuerzas del mercado, e identificamos que existen incentivos para que esas fuerzas puedan atacar al sistema”.

Si bien el disertante evitó dar precisiones sobre cuándo removerían las regulaciones que aún continúan vigentes, aseguró que profundizarán la desregulación al ritmo de la mejora del balance general del Banco Central.

“A medida que pudimos eliminar algunos de esos desequilibrios, pudimos levantar y eliminar algunas de las restricciones cambiarias. Y eso continuará siendo nuestra postura en el futuro. A medida que continuamos avanzando y a medida que continuamos mejorando la calidad del balance general del BCRA y reduciendo estas vulnerabilidades, continuaremos avanzando y eliminando los controles administrativos”, explicó.

El titular del BCRA, Santiago Bausili, explicó que continuarán eliminando restricciones a medida que se sanee el balance del Central. REUTERS/Irina Dambrauskas

Al mismo tiempo, el presidente del Central identificó dos restricciones principales que continúan vigentes en el mercado cambiario del país. La primera se refiere a las limitaciones de los inversores no residentes, especialmente los financieros, de retirar sus fondos de Argentina.

Actualmente, mencionó Santiago Bausili, las multinacionales cuentan con la posibilidad de girar dividendos sobre ingresos netos, y los inversores financieros ya han logrado mecanismos para repatriar su capital, por lo que consideró que esta medida funciona más como un freno al ingreso de capitales especulativos que como un obstáculo a la salida de fondos.

A su juicio, la segunda regulación de relevancia afecta a las empresas que operan en el mercado cambiario oficial, ya que deben administrar su capital de trabajo en dólares conforme a los controles vigentes.

Cabe destacar que en la previa de las elecciones legislativas, el Banco Central reinstauró la restricción cruzada para limitar maniobras de arbitraje que generaban beneficios. Ante el incremento de la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras (MEP y CCL en el exterior), se estableció que quienes compran oficial no pueden operar en los mercados financieros por un plazo de 90 días. La disposición, que en un principio alcanzó a directivos bancarios, luego se amplió a todas las personas físicas.

A propósito de las limitaciones que siguen pesando sobre el movimiento de capitales, Bausili reconoció que son “engorrosas”. “El resto, creemos que es engorroso. Es un sistema muy controlado pero no afecta la capacidad de las empresas a operar normalmente. No afecta la voluntad de la economía a seguir girando”, concluyó.