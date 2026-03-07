Economía

Un gobernador aliado al gobierno nacional pidió “cambios tributarios y un mercado de crédito que funcione”

En el marco de la Fiesta de la Vendimia, Alfredo Cornejo habló de la competitividad de la vitivinicultura e insistió en avanzar con la “Ley de jugos naturales”.

El gobernador de Mendoza, Alfredo
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, durante el tradicional desayuno de Coviar.

El Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que se realizó como todos los años en el marco de la celebración de la Fiesta Nacional de la Vendimia, reunió a funcionarios, bodegueros, productores y referente de la vitivinicultura de todo el país. Sin la presencia de Milei, pero con la participación de la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, el acto se centró en la firma de convenios estratégicos y en el análisis de los desafíos económicos que enfrenta el sector.

En ese marco, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, brindó un extenso discurso en el que destacó la participación del Estado en el desarrollo de la actividad vitivinícola. El mandatario provincial repasó todas las medidas que se están llevando adelante para incentivar el crecimiento de la actividad vitivinícola, pero reconoció que aún queda camino por recorrer en términos de competitividad.

Un reclamo por condiciones de competitividad

Durante su intervención ante las autoridades nacionales presentes, Cornejo enfatizó que el rol del sector público debe estar orientado a facilitar la actividad privada mediante herramientas concretas. “Lo que sí debe hacer el Estado es crear condiciones adecuadas para el desarrollo de la vitivinicultura a través de instrumentos que generen crédito competitivo, condiciones aptas de sanidad y seguridad frente al riesgo climático, promoción y negociación internacional y un trabajo constante en la mejora de la infraestructura, fundamentalmente hídrica”, sostuvo el mandatario.

a industria busca potenciar el
a industria busca potenciar el valor agregado de las exportaciones de vino embotellado.

En este sentido, el Gobernador vinculó la capacidad exportadora del sector con la necesidad de reformas estructurales en la macroeconomía nacional. Al respecto, afirmó: “Nuestra vitivinicultura es altamente competitiva, de manera que con cambios tributarios y un mercado de crédito que funcione, se podrán aumentar volúmenes de exportación que afiancen la productividad y contribuyan al prestigio exterior de Mendoza y de Argentina“.

El reclamo de Cornejo se dio en un contexto donde la industria busca recuperar terreno en los mercados globales. Según el mandatario, el crecimiento de la industria depende de fortalecer toda la cadena de valor.

Diversificación y la “Ley de jugos naturales”

Otro de los ejes centrales de la postura mendocina fue el impulso a la diversificación de la uva. Cornejo confirmó que la provincia mantiene una agenda conjunta con el Gobierno de San Juan y sus legisladores para promover la denominada “Ley de jugos naturales”, orientada a endulzar bebidas no alcohólicas con derivados de la uva.

Sobre este punto, el Gobernador explicó que el objetivo es “modernizar la legislación acorde al mundo e impulsar un producto que mejore la salud y la nutrición de los argentinos, al tiempo que creará miles de empleos en las economías regionales”. Esta iniciativa se presenta como una vía para reducir los excedentes vínicos y otorgar un nuevo valor comercial a la producción primaria.

Gestión provincial: orden fiscal y asistencia financiera

El mandatario también dedicó una parte de su discurso a repasar el modelo de administración provincial, argumentando que el desarrollo requiere de un Estado “ordenado, previsible y razonable”. Según detalló, el camino elegido por Mendoza permitió reducir en cuatro puntos el peso del gasto corriente sobre el Producto Bruto Geográfico en la última década. “Ordenamos para sostener e incrementar el desarrollo y establecer las bases para el crecimiento. Ese es el rol del Estado”, remarcó.

La operatoria de Cosecha y
La operatoria de Cosecha y Acarreo, con tasas subsidiadas por la Provincia, busca asistir financieramente a los productores de hasta 20 hectáreas. (EFE)

En cuanto a la asistencia directa al sector, Cornejo enumeró las herramientas financieras impulsadas por Mendoza para amortiguar las dificultades del mercado nacional. Destacó la Operatoria de Cosecha y Acarreo para productores de hasta 20 hectáreas, la cual cuenta con financiamiento cercano al 20% anual. Asimismo, mencionó las líneas de crédito para malla antigranizo, eficiencia hídrica y maquinaria, con plazos de hasta cinco años.

La inversión pública y el apoyo directo al sector agroindustrial superaron los 107.800 millones de pesos, incluyendo programas como la lucha contra la Lobesia Botrana, el Fondo Compensador del Seguro Agrícola y el subsidio de tasas. Cornejo precisó que, sumando los beneficios fiscales como la alícuota reducida de Ingresos Brutos del 0,75% para el agro, el aporte total de Mendoza alcanzó los 148.833 millones de pesos. “La diferencia entre las tasas del mercado y las que reciben los productores la absorbe el Estado mendocino”, subrayó.

En materia de comercio exterior, el Gobernador de Mendoza señaló hitos recientes como la igualación del arancel del 10% con Chile en el mercado de Estados Unidos, eliminando una asimetría histórica. También defendió la vigencia del Certificado Obligatorio de Ingreso de Uva (CIU) para proteger la trazabilidad y las denominaciones de origen.

