Autos viejos: cuál es la edad promedio de los vehículos que se dan de baja y por qué en 2024 cambió la tendencia

El parque circulante de autos en Argentina es de 15.000.000 de unidades. Entre 2024 y 2025 por primera vez se dieron de baja más autos viejos que nuevos (Fuente)

El último informe de antigüedad del parque circulante de autos en Argentina data del año 2024 y arrojó un preocupante dato de 14,3 años de edad promedio de los 15.000.000 vehículos que se mantienen activos en todo el territorio nacional.

La preocupación es doble porque esa edad es superior a la medición del año previo, ya que en 2023 era de 14,1 años, y porque según estimó el estudio, es necesario vender 1.100.000 de unidades por año para que se detenga ese envejecimiento y a partir de ese volumen de ventas pueda producirse una modernización bajando la edad promedio.

Según las cifras oficiales de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), desde 2020 a 2025, los patentamientos totales de vehículos sumaron 2.607.610 unidades. En el mismo lapso se registraron 215.731 bajas, es decir que las ventas de autos nuevos renovaron solo el 8% del parque.

La baja de autos no se produce únicamente por antigüedad y renovación, sino en gran medida por accidentes o siniestros de todo tipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, analizando año por año, ese promedio no refleja una constante sino un cambio de tendencia, que se profundizó especialmente en 2024 y 2025.

Evolución año por año

En 2020, año marcado por la pandemia, se vendieron 324.474 autos 0 km y se dieron de baja 29.240, es decir el mismo 8% del promedio de los 6 años medidos. Sin embargo, al efecto de saber si el mercado envejece o rejuvenece con ese 8% de bajas, el dato clave es saber de qué año son los autos que salieron de circulación, ya que las bajas no se producen solo por retirar de la vía pública autos antiguos sino también por accidentes o daños totales como los que pueden provocar un incendio o una inundación.

En este caso, el 63% de las bajas fueron de autos más nuevos de 14 años y apenas el 37% quedó para modelos más viejos que 2007. De este modo, ese 8% de las bajas fue en realidad solo el 4% de mejora en la edad promedio del parque circulante.

En 2021, sobre un total de 381.777 autos nuevos que se vendieron, hubo 30.354 bajas, lo que representó un 7% de renovación de unidades, es decir que se retrocedió en ese aspecto. Y nuevamente el parque de autos más nuevo de 14 años fue mayoritario que el de los más viejos en un 53% contra un 47% de vehículos más antiguos.

Al año siguiente, en 2022, el volumen de autos vendidos fue de 407.532 unidades y las bajas también subieron a 34.484 vehículos, que representaron nuevamente el 8%. La tendencia a dar de baja más autos nuevos de la edad promedio que viejos se mantuvo, pero nuevamente con una leve corrección a la baja de los autos más nuevos que 14 años. El porcentaje fue de 52% de autos más nuevos y 48% de vehículos más viejos que la edad de quiebre.

En las calles todavía conviven muchos autos con más de 20 años de antigüedad con los nuevos. Eso genera una edad promedio de 14,3 años

En 2023, con un nivel de patentamientos de 449.438 0 km, las bajas fueron proporcionales para mantener el 8% de renovación de unidades usadas por nuevas con 37.156 automóviles. La curva se mantuvo estable respecto al año anterior con 52% de autos modernos dados de baja y 48% más viejos de 14 años.

Sin embargo, el cambio de política económica que se dio a partir de 2024, con el regreso del crédito prendario a tasas subsidiadas y una notable recuperación del mercado de autos 0 km tuvo un impacto inmediato en esta tasa de renovación de unidades. En el año la baja de patentamientos fue alta porque el primer trimestre de ventas estuvo en mínimos históricos tras la devaluación del peso.

En el segundo semestre creció más del 100% para terminar el año con 414.211 unidades, y aunque hubo un retroceso en el volumen total de patentamientos, las bajas siguieron creciendo para llegar hasta 39.520 vehículos que representaron un 9% de renovación. Pero el dato más curioso fue que se igualaron los porcentajes de autos con más de 14 años de antigüedad y los de menos de esa edad de uso, con 20.383 y 20.378 unidades de cada segmento. En términos relativos, se podría decir que 2024 fue un año de empate en el envejecimiento del parque circulante.

El año pasado, con la explosión de ventas y créditos a tasa 0% que hubo para los usuarios, las curvas se cambiaron completamente y tomaron la dirección opuesta. Se patentaron 612.178 autos y se dieron de baja 44.977 unidades, lo que hizo que se regrese a un 7% de renovación. Sin embargo, lo que parece ser un número negativo representa en realidad un resultado positivo, porque es la primera vez más de la mitad de los autos que salieron del sistema fueron más antiguos que esos 14 años de edad promedio, con un 53% contra el 47% de autos más nuevos de 2011.

Cuando salga la estadística de antigüedad promedio del parque circulante, se debería apreciar el detenimiento del retroceso, y si bien todavía el mercado está muy lejos de vender 1.100.000 de autos nuevos por año, la relación entre altas y bajas debería mantenerse estable con vehículos más antiguos que dejan de circular.