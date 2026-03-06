Economía

El ex ministro de Energía Daniel Montamat advirtió que el aumento del petróleo podría trasladarse en un 7% a los combustibles en Argentina

El ex funcionario analizó en Infobae al Regreso cómo la suba internacional del petróleo impacta en los precios locales a través de un sistema de promedios móviles. Detalló que, si la tendencia se sostiene, el traslado al surtidor sería gradual y condicionado por la duración del conflicto global

Guardar
Montamat advierte que un desacople de los precios internos del petróleo podría generar desincentivos fuertes para la inversión en el sector energético

Daniel Montamat, ex secretario de Energía, explicó en Infobae en vivo cómo el aumento internacional del petróleo podría impactar en los precios internos de los combustibles y qué factores condicionan ese traslado en la economía argentina

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Montamat sostuvo que la Argentina, como país exportador, está atada a las referencias internacionales de precios y debe ser cautelosa con cualquier intento de distanciarse de esa lógica. “Tenemos un mercado internacionalizado. Entonces lo que primero tenemos que observar es si es sostenible este precio en el mundo y este precio va a ser sostenible en función de la duración del conflicto”, manifestó al analizar el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre las cotizaciones globales.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El traslado de la suba internacional al surtidor argentino

Montamat puntualizó que el impacto en los precios internos será paulatino y dependerá de la persistencia del conflicto. “La relación simple es si el barril de comercialización interna del petróleo, que sigue una relación con los precios internacionales, sube alrededor de un 15%, bueno, el traslado a precio de los combustibles finales, que tienen un componente impositivo, es cerca de la mitad. Esto si se sostiene en el tiempo”, aclaró. Según el ex funcionario, si el precio internacional se mantiene, el traslado local podría rondar entre “5 y 7%”.

El ex presidente de YPF recordó que el método de ajuste que utiliza la petrolera líder responde a promedios móviles de 15 días, por lo que los aumentos recientes ya comienzan a reflejarse en la formación de precios: “Nos manejamos con promedios móviles de 15 días. El promedio móvil de 15 días todos los días elimina un dato de hace 15 días atrás y suma uno nuevo. Ya está sintiendo ese promedio móvil la suba de estos últimos cinco días”, explicó Gonzalo Aziz en la mesa, a lo que Montamat asintió.

El ex ministro Daniel Montamat
El ex ministro Daniel Montamat alertó que una suba internacional del petróleo puede traducirse en un aumento del 7% en los combustibles en Argentina

Respecto del impacto en la macroeconomía, Montamat precisó: “La incidencia que tiene el combustible en la inflación oscila entre el 2 y el 4% de la canasta”. Subrayó que los aumentos en combustibles no se trasladan de manera lineal al índice general de precios.

El riesgo de distorsionar señales de inversión

Frente a la consulta sobre la posibilidad de desacoplar los precios internos en contextos de crisis internacional, Montamat advirtió: “La regla es que tenés que mantener señales de precios internacionales y referencias internacionales. Si no, cualquier atajo genera desincentivos para la inversión en Vaca Muerta y en la producción local”. Recordó que el país sigue importando parte del gasoil y depende de mantener reglas claras para asegurar el flujo de inversiones.

Montamat remarcó que la elasticidad precio de la demanda también limita la capacidad de trasladar aumentos: “La demanda es sensible también a aumento de los combustibles. Entonces, si el precio de los combustibles, eh, se encarece mucho, va a bajar el consumo. Y todo esto incide en las cuentas que tienen que hacer, eh, las empresas que están comercializando combustible”.

El ex secretario de Energía valoró la potencialidad exportadora de la Argentina, pero pidió no sobredimensionar el viento de cola: “Este país que hoy exporta petróleo es tomador de precios internacionales, no lo fijamos nosotros los precios internacionales. Y estos precios internacionales se han hecho muy volátiles porque al componente puramente económico se le suma ahora todo este componente geopolítico”.

La demanda de combustibles en
La demanda de combustibles en Argentina es sensible a los aumentos de precios, lo que limita la capacidad de trasladar subas internacionales al consumidor

Alternativas para mitigar el golpe al consumidor

Consultado sobre mecanismos para proteger al consumidor en situaciones excepcionales, Montamat propuso: “Si esto se sostiene en el tiempo y va a haber cuatro mil millones de ingresos extra de exportaciones, ahí podría imaginarse, ¿eh? Si se sostiene en el tiempo, ¿eh? Algún tipo de, de gravamen extraordinario para, eh, financiar un atenuante, ese fondo contracíclico, eh, para, para atenuar, eh, la incidencia de eso en el precio de los combustibles”. Remarcó que la Argentina históricamente ha tenido dificultades para constituir fondos de ahorro en épocas de bonanza, lo que limita la disponibilidad de recursos en momentos críticos.

Montamat descartó que un aumento del 10% en combustibles se traslade automáticamente a la inflación general, enfatizando que “esa suba puede ser de una vez y después bajar, y entonces la inflación sigue dependiendo de otros fenómenos macroeconómicos que el país todavía no tiene resuelto”.

Finalmente, el ex funcionario destacó las ventajas que tendría un desarrollo más intenso del gas y del GNL para otros sectores productivos: “Si tenemos un gas de menos de tres dólares el millón de BTU en boca de pozo y una electricidad entre 40 y 50 dólares en megavatio/hora, tenemos una gran ventaja comparativa para desarrollar en otros circuitos productivos ventajas competitivas”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Daniel MontamatcombustiblespetróleoinflaciónInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Jornada financiera: las acciones argentinas repuntaron, pero subió el riesgo país por la volatilidad global

El S&P Merval ganó 2,2% y tomó distancia de las caídas generalizadas de las bolsas internacionales, afectadas por el salto de 12% en los precios del petróleo. El riesgo país avanzó a 575 puntos y el dólar subió a $1.435 en el Banco Nación

Jornada financiera: las acciones argentinas

Por el conflicto en Medio Oriente, la soja superó los USD 440 y trepó a su nivel más alto en casi dos años

La escalada bélica en el Golfo Pérsico disparó la cotización de la oleaginosa en Chicago a máximos de dos años. El “efecto cobertura” de los fondos de inversión, la suba del petróleo y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz configuran un nuevo escenario de precios.

Por el conflicto en Medio

Señales mixtas: la industria creció y la construcción se estancó en un arranque de año moderado

El primer mes de 2026 mostró indicios dispares para dos motores importantes de la actividad económica. Cómo le fue a cada sector

Señales mixtas: la industria creció

El Banco Central adquirió más de USD 3.000 millones en 2026 y alcanzó el 30% de la meta anual de compra de dólares

La autoridad monetaria se hizo este viernes de USD 40 millones e hilvanó 43 jornadas consecutivas con saldo comprador. Cómo evolucionaron las reservas internacionales

El Banco Central adquirió más

Luciano Laspina: “Hay empresas que pasaron de Disneylandia a Guantánamo sin escala”

El economista explicó los desafíos que enfrenta el país en el marco de la reconfiguración económica llevada adelante por el Gobierno

Luciano Laspina: “Hay empresas que
DEPORTES
La broma que De Paul

La broma que De Paul le hizo a Donald Trump con Messi presente en la visita de Inter Miami a la Casa Blanca

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Aníbal Colapinto mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijo Franco y recordó la frase de un famoso entrenador

La preocupación en los boxes de Alpine tras el problema que sufrió Colapinto en su ojo durante la práctica del GP de Australia

El fanático de Riquelme que reunió más de 300 camisetas de Boca: cómo armó la inigualable colección

TELESHOW
Carola Sánchez confirmó su ruptura

Carola Sánchez confirmó su ruptura con Valentino López y respondió a los rumores sobre una indirecta a Wanda Nara

La reacción de la mamá de Ian Lucas al conflicto con Evangelina Anderson

Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa virtual: “Me creí todo”

Guillermo Francella, tajante con los rumores de romance con Elba Marcovecchio

Evangelina Anderson habló luego del escándalo que se generó con Ian Lucas: “Para mí no fue más que un compañero de trabajo”

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca aseguró que

La Casa Blanca aseguró que “Estados Unidos está en camino de controlar el espacio aéreo iraní”

“Inaceptable”: el regreso de Rusia a la Bienal de Venecia desata polémica en Europa

En Panamá investigarán a empresas telefónicas por alzas constantes de precios en los servicios que ofrecen

Top 3: universidad peruana destaca en el Ranking SCImago 2026 por su crecimiento en producción científica

EEUU recomienda a viajeros revisar su vacunación contra la polio antes de viajar a estos 32 países